Estados Unidos

Trump nominó a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, para ser la representante adjunta de EEUU ante la ONU

El mandatario declaró tras el anuncio que la funcionaria es “una Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers”. La nominación deberá recibir la confirmación del Senado

Guardar
Trump nominó a la portavoz
Trump nominó a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, para ser la representante adjunta de EEUU ante la ONU (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el sábado a Tammy Bruce, actual portavoz del Departamento de Estado, para convertirse en representante adjunta de Estados Unidos ante Naciones Unidas con el rango de embajadora.

En un mensaje publicado en la red social Truth, Trump afirmó que Bruce es “una Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers” y anunció su designación para el cargo. “Desde el comienzo de mi segundo mandato, Tammy ha servido con distinción como portavoz del Departamento de Estado, donde desempeñó un trabajo fantástico”, señaló el mandatario.

La nominación deberá recibir la confirmación del Senado, el mismo procedimiento que seguirá Mike Waltz, propuesto por Trump para el puesto de representante de Estados Unidos ante la ONU tras su salida como consejero de Seguridad Nacional en mayo.

Actualmente, Dorothy Shea, diplomática de carrera, ocupa el cargo de embajadora ante Naciones Unidas. Shea asumió esa posición después de haber sido la número dos de la misión diplomática estadounidense en 2024.

Antes de su rol en el Departamento de Estado bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, Bruce trabajó durante más de dos décadas como colaboradora de Fox News y es autora de varios libros de corte conservador. Entre sus publicaciones se encuentra “Miedo: Exponiendo la agenda de la Izquierda que mata mentes”.

En un mensaje publicado en
En un mensaje publicado en la red social Truth, Trump afirmó que Bruce es “una Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers” y anunció su designación para el cargo (EFE)

La nominación de Bruce se enmarca en una serie de cambios en la representación de Estados Unidos ante Naciones Unidas impulsados por Trump desde mayo, cuando Waltz dejó el Consejo de Seguridad Nacional. El Senado tendrá ahora la responsabilidad de evaluar y votar las designaciones tanto de Waltz como de Bruce.

Bruce, de larga trayectoria en medios y conocida por su defensa de posturas conservadoras, asumió el cargo de portavoz del Departamento de Estado al inicio del segundo mandato de Trump. En esa función, ha sido la encargada de exponer públicamente la posición del gobierno en temas internacionales y de responder a la prensa en asuntos de política exterior.

El proceso de confirmación en el Senado evaluará la experiencia diplomática de Bruce, su papel como portavoz y sus antecedentes en medios de comunicación y publicaciones. Aunque no cuenta con un historial diplomático extenso, su cercanía con la administración y su experiencia en comunicación política se perfilan como sus principales credenciales.

De ser confirmada, Bruce trabajará junto a Waltz y bajo la supervisión de la embajadora Shea, en un contexto marcado por la participación de Estados Unidos en debates sobre seguridad internacional, conflictos armados y cooperación multilateral en el marco de la ONU.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Tammy BruceONUEstados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Pronóstico del clima para Filadelfia el 10 de agosto: temperaturas máximas y mínimas

Revisa la probabilidad de precipitaciones así como la fuerza del viento para los siguientes días en la ciudad

Pronóstico del clima para Filadelfia

Joven aspirante a la Guardia Nacional de EEUU, murió atropellado por un conductor en estado de ebriedad

A ocho días de cumplir 20 años, Ricky Ray Reyes Jr., perdió la vida tras ser embestido por el vehículo, mientras esperaba el autobús en California

Joven aspirante a la Guardia

Joven de 17 años recibió más de 500 puntos de sutura tras ser atacada por una jauría en California

Tracy fue hospitalizada de urgencia y ahora enfrenta una difícil rehabilitación, además de secuelas físicas y psicológicas

Joven de 17 años recibió

Encuentran el cuerpo en estado de descomposición de un adolescente que pidió ayuda antes de desaparecer

Autoridades hallaron un cadáver en un estanque cercano a la I-75, días después de que Giovanni Pelletier, de 18 años, enviara un mensaje de auxilio a su madre y esfumarse en circunstancias sospechosas

Encuentran el cuerpo en estado

Clima en Reston: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Reston: temperatura y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Con el dólar y la

Con el dólar y la inflación controlados, el Gobierno encara el proceso electoral con un escenario económico favorable

Clima de Negocios: Los planes de la empresa argentina que se quedó Mercedes Benz y la historia del CEO que pasó a ser dueño

Argentina y EEUU fijan una ronda negociaciones en Washington para cerrar el acuerdo de aranceles

Descubrieron una nueva especie de tarántula con órganos reproductores gigantes

“Hemos recibido nuevas denuncias”: estiman que hay más de 100 sitios ilegales de apuestas

INFOBAE AMÉRICA
Haití declaró el estado de

Haití declaró el estado de emergencia en tres departamentos del país ante el recrudecimiento de la violencia pandillera

EEUU alertó a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de una ley de “confiscación masiva” de terrenos

David Lammy y JD Vance analizaron los próximos pasos para la paz en Ucrania junto a altos cargos de Kiev

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

TELESHOW
Tras su separación de Peluca

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández explicó por qué no quiere casarse: “Soy pesimista”

Pampita celebró el cumpleaños de su hija Anita y se reencontró con Roberto García Moritán: todas las fotos de la fiesta

El abogado de Julieta Prandi explicó por qué esperan una condena de 50 años para Claudio Contardi: “Es incapaz de reinsertarse”

Susana Roccasalvo anunció que se convirtió en abuela: “Se llama Simón y estoy muy contenta”

La tristeza de Mica Viciconte en la despedida del padre de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará a su abuelo”