Trump nominó a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, para ser la representante adjunta de EEUU ante la ONU (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el sábado a Tammy Bruce, actual portavoz del Departamento de Estado, para convertirse en representante adjunta de Estados Unidos ante Naciones Unidas con el rango de embajadora.

En un mensaje publicado en la red social Truth, Trump afirmó que Bruce es “una Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers” y anunció su designación para el cargo. “Desde el comienzo de mi segundo mandato, Tammy ha servido con distinción como portavoz del Departamento de Estado, donde desempeñó un trabajo fantástico”, señaló el mandatario.

La nominación deberá recibir la confirmación del Senado, el mismo procedimiento que seguirá Mike Waltz, propuesto por Trump para el puesto de representante de Estados Unidos ante la ONU tras su salida como consejero de Seguridad Nacional en mayo.

Actualmente, Dorothy Shea, diplomática de carrera, ocupa el cargo de embajadora ante Naciones Unidas. Shea asumió esa posición después de haber sido la número dos de la misión diplomática estadounidense en 2024.

Antes de su rol en el Departamento de Estado bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, Bruce trabajó durante más de dos décadas como colaboradora de Fox News y es autora de varios libros de corte conservador. Entre sus publicaciones se encuentra “Miedo: Exponiendo la agenda de la Izquierda que mata mentes”.

En un mensaje publicado en la red social Truth, Trump afirmó que Bruce es “una Gran Patriota, Personalidad Televisiva y Autora de Bestsellers” y anunció su designación para el cargo (EFE)

La nominación de Bruce se enmarca en una serie de cambios en la representación de Estados Unidos ante Naciones Unidas impulsados por Trump desde mayo, cuando Waltz dejó el Consejo de Seguridad Nacional. El Senado tendrá ahora la responsabilidad de evaluar y votar las designaciones tanto de Waltz como de Bruce.

Bruce, de larga trayectoria en medios y conocida por su defensa de posturas conservadoras, asumió el cargo de portavoz del Departamento de Estado al inicio del segundo mandato de Trump. En esa función, ha sido la encargada de exponer públicamente la posición del gobierno en temas internacionales y de responder a la prensa en asuntos de política exterior.

El proceso de confirmación en el Senado evaluará la experiencia diplomática de Bruce, su papel como portavoz y sus antecedentes en medios de comunicación y publicaciones. Aunque no cuenta con un historial diplomático extenso, su cercanía con la administración y su experiencia en comunicación política se perfilan como sus principales credenciales.

De ser confirmada, Bruce trabajará junto a Waltz y bajo la supervisión de la embajadora Shea, en un contexto marcado por la participación de Estados Unidos en debates sobre seguridad internacional, conflictos armados y cooperación multilateral en el marco de la ONU.

(Con información de EFE)