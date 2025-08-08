Pago de estímulo de USD 1,702 en agosto 2025: fecha de depósito, requisitos y beneficiarios

El gobierno de Alaska confirma nuevas fechas para el pago del Dividendo del Fondo Permanente en 2025. (REUTERS/Luisa González)

El gobierno de Alaska confirmó nuevas fechas para la distribución del Dividendo del Fondo Permanente (PFD), un pago anual dirigido a residentes del estado que cumplen condiciones específicas de elegibilidad. La actualización para 2025 afecta a aproximadamente 600,000 personas en Alaska, según datos del Alaska Department of Revenue, quienes esperan recibir este beneficio económico durante agosto. El PFD representa un apoyo relevante para quienes han mantenido su residencia continua y se presenta como un incentivo de estabilidad financiera en la región con mayor extensión territorial de Estados Unidos.

De acuerdo con la División del PFD, órgano adscrito al Department of Revenue del Estado de Alaska, aquellos solicitantes con estatus “Eligible – Not Paid” para el 13 de agosto de 2025 podrán recibir el pago correspondiente el 21 de agosto de ese mismo año. La información fue publicada en el calendario oficial del programa, que detalla plazos, condiciones y vías de consulta para los residentes. Las autoridades recomiendan a los beneficiarios verificar y actualizar sus datos de contacto a través del portal myPFD, donde también se puede rastrear el estatus de cada solicitud.

El Dividendo del Fondo Permanente fue implementado a principios de la década de 1980 como parte de una política estatal para distribuir una porción de los ingresos provenientes de la explotación petrolera. Alaska creó el Fondo Permanente con el objetivo de asegurar el ahorro para futuras generaciones y, desde entonces, el PFD se convirtió en un elemento relevante de la economía local. El monto del beneficio y los requisitos específicos han evolucionado en respuesta a la legislación vigente y a los ingresos anuales del fondo, según registros oficiales disponibles en el sitio del programa.

¿Quiénes recibirán el pago del PFD en agosto de 2025?

El pago anual del Dividendo del Fondo Permanente está dirigido a residentes de Alaska que, según establece el Alaska Department of Revenue, hayan completado la solicitud correspondiente, mantengan una residencia continua en el estado y cumplan con todos los requisitos legales. Aproximadamente 600,000 personas pueden ser elegibles este año, siguiendo la tendencia publicada por la autoridad estatal en reportes recientes.

Para el depósito de agosto de 2025, sólo recibirán el pago quienes cumplan con el estatus “Eligible – Not Paid” certificado para el 13 de agosto, de acuerdo con el calendario divulgado en pfd.alaska.gov.

El Dividendo del Fondo Permanente beneficiará a unos 600,000 residentes de Alaska en agosto de 2025. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Dividendo del Fondo Permanente de Alaska?

La División del PFD detalla los requisitos fundamentales para acceder al beneficio:

Residencia continua en Alaska durante todo 2023.

No haber declarado residencia ni solicitado beneficios en otro estado o país durante el año base.

No registrar ausencias superiores a 180 días, salvo excepciones específicas señaladas en la normativa aplicable.

Carecer de condenas graves que limiten la elegibilidad, según normativa vigente.

¿Cuál es el monto del PFD y cómo se determina cada año?

El monto del Dividendo del Fondo Permanente varía anualmente y depende de factores como los ingresos petroleros, el rendimiento de las inversiones y las decisiones presupuestarias. Según datos públicos de la Alaska Permanent Fund Corporation, los pagos recientes han superado los USD 1,300 y en algunos años han sido mayores. El monto exacto para 2025 será confirmado oficialmente y anunciado en el mismo portal del PFD una vez finalice el cálculo de ingresos netos para ese ciclo fiscal.

Al cierre de 2023, el fondo tenía un valor de mercado que superaba los USD 70,000 millones, según publicaciones institucionales.

Los residentes deben cumplir requisitos de residencia continua y no registrar ausencias prolongadas para recibir el PFD. (REUTERS/Yuriko Nakao)

¿Cuándo se deposita el pago del Dividendo de Alaska 2025?

El calendario publicado por la División del PFD indica que el depósito para quienes figuren con estatus aprobado hasta el 13 de agosto de 2025 se realizará el día 21 de ese mes. Los pagos se efectúan mediante depósito directo a la cuenta registrada en el sistema o por cheque en los casos autorizados. Para conocer otras fechas, es necesario revisar la sección de “Payment Schedule” disponible en el sitio oficial.

El procedimiento está sujeto a plazos administrativos y revisiones adicionales si la autoridad detecta inconsistencias documentales.

¿Cómo consultar el estado de la solicitud del PFD de Alaska?

De acuerdo con la guía publicada por la División del PFD, los solicitantes pueden entrar al portal myPFD utilizando credenciales personales. Esta herramienta permite verificar el estatus del trámite, la fecha estimada de pago y cualquier requerimiento pendiente. Las autoridades insisten en que los datos relativos a la dirección postal y bancaria estén actualizados para garantizar la correcta recepción del beneficio.

Revisar periódicamente el sistema y el correo electrónico registrado se considera la vía más eficiente para responder a mensajes o solicitudes oficiales durante el proceso.

El pago del PFD 2025 se realizará el 21 de agosto para quienes tengan estatus 'Eligible – Not Paid' al 13 de agosto. (REUTERS)

¿Qué hacer si hay problemas o retrasos con el pago del PFD?

En caso de inconvenientes con el depósito o dudas sobre la documentación, la División del PFD recomienda comunicarse con el servicio de atención a través de los canales disponibles en el portal oficial. El programa cuenta con recursos de soporte en línea y oficinas físicas cuya ubicación y horario pueden consultarse desde el sitio principal del Fondo Permanente.

La autoridad advierte, en textos institucionales, que proporcionar información incorrecta o incompleta puede derivar en demoras o en la suspensión temporal del pago.

¿Qué esperar del PFD en 2025 y cómo afecta a los residentes de Alaska?

El Dividendo del Fondo Permanente representa un ingreso esperado por los hogares de Alaska y forma parte de la planificación financiera anual de muchos ciudadanos en el estado. La confirmación de fechas y montos aproxima a los beneficiarios a la recepción del apoyo, siempre que cumplan con los procesos de verificación y actualización de datos requeridos por el programa.

El proceso es revisado cada año por la autoridad fiscal, que busca mantener la transparencia y la eficiencia en la implementación del beneficio, de acuerdo con lo expuesto por el Alaska Department of Revenue en sus informes.