Estados Unidos

Vive en EEUU desde hace más de 40 años y tenía una green card; ahora, enfrenta una posible deportación

Pang Nhia Hang Bailey llegó a Estados Unidos como refugiada en 1978; hoy, más de cuatro décadas después, permanece detenida en Luisiana, separada de su familia

Por Luis A. Flores

Guardar
Pang fue arrestada durante lo
Pang fue arrestada durante lo que su esposo definió como un "informe anual" a los servicios migratorios. (Skylyer Mayfield-Bailey/GoFundMe)

A pesar de haber pasado más de 40 años en territorio estadounidense, Pang Nhia Hang Bailey, madre de cuatro hijos, permanece detenida en el Centro de Procesamiento ICE del Sur de Luisiana.

Bailey fue arrestada el 30 de julio durante lo que su esposo describió como un “reporte anual” ante las autoridades migratorias, y posteriormente fue trasladada desde el Centro de Detención Port Isabel en Texas al actual centro en Luisiana.

La situación de Bailey, quien ha vivido en Estados Unidos desde 1978 después de haber llegado como refugiada tras pasar por Francia, coincide con un contexto nacional en el que, la administración estadounidense actual busca lanzar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.

Vive en EEUU desde hace más de 40 años y aún así fue arrestada

Su familia inició una campaña
Su familia inició una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe. (Skylyer Mayfield-Bailey/GoFundMe)

Este endurecimiento de políticas migratorias también ha impactad tanto a inmigrantes sin documentación como a aquellos con visas o residencia permanente legal (“green cards”) en regla.

Scott Bailey, esposo de la detenida, ofrece información relevante en GoFundMe, una página de recaudación de fondos, recordando que la tarjeta de residencia de su esposa expiró en 1995. También describe que su pareja “nunca ha vivido en Laos”, nación a la que las autoridades estadounidenses podrían deportarla, tal y como reveló Newsweek.

El propio Bailey y su esposa estuvieron envueltos en un caso de fraude bancario en 2000, hecho por el cual Pang Bailey se declaró culpable. No está claro cuál fue la sentencia resultante, según el medio.

La representante estatal de Michigan, Mai Xiong, señaló que alrededor de 15 refugiados Hmong fueron inesperadamente detenidos por ICE cuando se les pidió que se presentaran a una oficina de campo de la agencia migratoria para una entrevista.

Xiong, la primera legisladora Hmong estadounidense en Michigan, explicó en una publicación en redes sociales que “estas personas nacieron en campos de refugiados en Tailandia y llegaron legalmente a Estados Unidos como hijos de veteranos Hmong que lucharon junto al país durante la Guerra de Vietnam y en La Guerra Secreta en Laos. Son padres, hijos, esposos, una es esposa e hija, empleados leales, contribuyentes y miembros de nuestra comunidad. Algunos no tienen representación legal y otros no pueden comunicarse fluidamente en inglés”.

Toda una comunidad afectada por su detención

La comunidad Hmong en EE.
La comunidad Hmong en EE. UU. enfrenta nuevas detenciones pese a haber llegado como refugiados legales. (REUTERS/Lucy Nicholson/Archivo)

Según el Censo estadounidense de 2023, citado también por Newsweek, existen aproximadamente 360.000 ciudadanos Hmong en EEUU, localizados principalmente en California y Minnesota. La detención de Bailey y otros miembros de esta comunidad subraya la incertidumbre migratoria que enfrentan quienes, si bien llegaron como refugiados y han vivido la mayor parte de sus vidas en el país, carecen de documentación o han tenido dificultades para regularizar su estatus.

El Asian Law Caucus puntualizó en un comunicado publicado el 29 de julio: “Laos no tiene un acuerdo formal de repatriación con EEUU. Históricamente, Laos rara vez ha emitido documentos de viaje para deportaciones. En junio de 2025, EEUU impuso una prohibición parcial de viajes a Laos y suspendió la emisión de visas para ciertos ciudadanos laosianos citando ‘excesos de estadía en visas y falta de cooperación con la política de deportación estadounidense’”.

Este jueves, Newsweek confirmó la detención de Bailey en la base de datos de ICE y notificó que ha solicitado comentarios tanto a ICE como al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Mientras tanto, la comunidad se prepara para movilizaciones. Xiong encabeza la organización de una concentración frente al Capitolio Estatal de Michigan en Lansing el próximo 8 de agosto a las 17:30 horas, en protesta por las recientes detenciones de refugiados Hmong.

El futuro de Pang Bailey y otros individuos en situaciones similares sigue incierto, dado que “no está claro a dónde pueden ser deportados”, según apunta la propia familia.

Temas Relacionados

Green CardArrestoDetenciónICEMigraciónestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

António Guterres dijo estar “a la espera de ver qué ocurre” con el eventual encuentro bilateral y respaldó cualquier iniciativa que apunte a la paz

El líder de la ONU

Una popular empresa de joyería se ha declarado en bancarrota: ¿cerrará sus tiendas en Estados Unidos?

Los directivos de las marcas han dicho que la competencia del comercio online es uno de los principales factores en la disminución de las ventas

Una popular empresa de joyería

ChatGPT brindó recomendaciones peligrosas sobre consumo de sustancias y dietas a adultos que simularon ser menores

Un informe advierte sobre la facilidad con la que menores de edad pueden recibir respuestas personalizadas sobre prácticas dañinas al utilizar inteligencia artificial conversacional, evidenciando desafíos pendientes en la protección de usuarios jóvenes

ChatGPT brindó recomendaciones peligrosas sobre

El gobierno de Estados Unidos ordenó elaborar un nuevo censo que excluya a migrantes indocumentados

Por tradición, el conteo de la Oficina del Censo incluye a todas las personas que residen en el país, sin importar su estatus migratorio

El gobierno de Estados Unidos

Una reconocida tienda cierra sus puertas para siempre luego de más de 35 años de atención

El local anunció la liquidación total de su inventario tras más de tres décadas de operación en California

Una reconocida tienda cierra sus
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron el procesamiento de Vanina

Confirmaron el procesamiento de Vanina Biasi por comparar a Israel con el nazismo

Cómo una alimentación saludable ayuda a prevenir el cáncer colorrectal en jóvenes

Rechazaron la prisión preventiva para el ex marido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia

Sigue la polémica por el pato que atacó a un perro en Mendoza: ahora presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante

El peronismo profundiza la campaña en la Tercera sección, tras la foto de Milei en La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
El líder de la ONU

El líder de la ONU adoptó una postura cautelosa ante la posible reunión entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

La reconstrucción de Mariupol avanza bajo el control ruso tras la devastación causada por el ejército de Vladimir Putin

Roman Polanski regresa a Estados Unidos con “J’accuse – El affaire Dreyfus", seis años después de su estreno

El líder de las bandas armadas de Haití amenazó con derrocar al Consejo Presidencial de Transición

TELESHOW
Julieta Prandi habló luego de

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”