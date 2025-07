Una casa fue arrastrada río abajo por una inundación repentina tras fuertes lluvias en Nuevo México

Una casa entera fue arrastrada por el Río Ruidoso tras intensas lluvias monzónicas en Nuevo México. (Kaitlyn Carpenter vía AP)

El martes, una casa entera fue arrastrada río abajo en el pueblo de montaña de Ruidoso, en el sur de Nuevo México, mientras decenas de residentes observaban desde la cervecería Downshift Brewing Company cómo el agua arrastraba escombros y estructuras.

Este episodio, se produjo cuando fuertes lluvias monzónicas provocaron inundaciones repentinas y el desbordamiento del río Ruidoso.

Las autoridades informaron que al menos 85 rescates en aguas rápidas se realizaron en la zona, donde personas quedaron atrapadas en viviendas y vehículos.

Una artista local se encontraba en el momento de la tormenta

Al menos 85 rescates en aguas rápidas se realizaron en Ruidoso debido a las inundaciones repentinas. (Kaitlyn Carpenter vía AP)

La artista local Kaitlyn Carpenter, residente de Ruidoso, se encontraba en la ciudad cuando la tormenta se intensificó. Buscó refugio junto a unas 50 personas en la cervecería, ubicada junto al río. Desde allí, grabó el momento en que una casa con una puerta turquesa, que reconoció como propiedad de la familia de una amiga, fue arrastrada por la corriente.

Carpenter relató: “He estado en esa casa y tengo recuerdos de ella, así que verla bajar por el río fue realmente desgarrador. Simplemente no podía creerlo”. La familia propietaria no se encontraba en la vivienda y se encuentra a salvo.

Las autoridades recomendaron a los habitantes a ubicarse en zonas elevadas

Para la noche del martes, las inundaciones ya habían disminuido su intensidad. (Kaitlyn Carpenter vía AP)

De acuerdo con la información de The Associated Press (AP), el Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de Nuevo México, representado por Danielle Silva, confirmó que no se reportaron heridos ni fallecidos de inmediato, aunque advirtió que la magnitud de los daños solo podrá evaluarse cuando el nivel del agua disminuya.

Silva también señaló que “sabemos que los niveles de agua parecían ser más altos que el verano pasado. Es una cantidad significativa de agua que fluye por todas partes, parte de ella en zonas nuevas que no se inundaron el año pasado”.

Las autoridades instaron a los habitantes a trasladarse a zonas elevadas durante la tarde, ya que el nivel del Río Ruidoso aumentó casi 2.7 metros en cuestión de minutos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de inundación para la región.

Esta zona se encuentra especialmente expuesta tras los incendios forestales de 2024

El año pasado, esta zona fue devastada por incendios forestales. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

Estos incendios, conocidos como South Fork y Salt, devastaron bosques secos y destruyeron aproximadamente 1.400 viviendas y estructuras, obligando a los residentes a evacuar ante un muro de llamas y, posteriormente, a enfrentar intensas inundaciones ese mismo verano.

El meteorólogo Matt DeMaria, del Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque, explicó que las tormentas se formaron sobre terrenos arrasados por los incendios del año anterior.

La falta de vegetación impidió que el suelo absorbiera la lluvia, lo que provocó que el agua descendiera rápidamente hacia el río. Las mediciones preliminares indican que el Río Ruidoso alcanzó una altura de 6 metros por encima de su nivel habitual, lo que podría constituir un récord si se confirma. Para la noche del martes, el caudal comenzaba a disminuir.

Las autoridades realizaron cierres de calles y habilitaron refugios de emergencia

Las autoridades habilitaron refugios tras el desbordamiento del río y el cierre de calles. (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

En respuesta a la emergencia, se cerraron calles y puentes, y se habilitaron tres refugios para quienes no pudieron regresar a sus hogares. Dos equipos de rescate de la Guardia Nacional y varios equipos locales ya se encontraban en la zona al inicio de las inundaciones, y se esperaba la llegada de más refuerzos.

Carpenter, quien el año anterior perdió su estudio de arte en una inundación, describió el ambiente: el aire impregnado de olor a gasolina y el estruendo del río derribando árboles. “Es bastante aterrador”, afirmó.

Por su parte, Cory State, empleado de Downshift Brewing Company, relató que recibió a decenas de vecinos mientras el granizo golpeaba las ventanas y el río crecía. La casa arrastrada fue, según sus palabras, “solo una de las muchas cosas devastadoras del día”.

¿Qué son las lluvias monzónicas?

Las lluvias monzónicas son vientos que transforman el clima de regiones enteras. (REUTERS/Adnan Abidi/File Photo)

Conocidos sobre todo por marcar intensas temporadas de lluvia, los monzones representan mucho más que precipitaciones prolongadas. De acuerdo con la información de la NOAA, se trata de variaciones en la dirección de los vientos vinculadas al cambio estacional, capaces de provocar desde periodos húmedos hasta episodios de sequía tanto en Asia como en zonas tropicales y subtropicales de Estados Unidos.

El fenómeno tiene su origen en la diferente velocidad con que la tierra y los cuerpos de agua se calientan o enfrían a medida que avanzan las estaciones. Esta diferencia de temperatura altera la circulación del aire, haciendo que los vientos monzónicos soplen siempre desde regiones más frías hacia áreas más cálidas. Así, en verano, mientras la superficie terrestre acumula calor rápidamente, se genera un flujo de aire que invierte el sentido habitual del viento.

La palabra monzón proviene del árabe mausim, cuyo significado es “estación”, y refleja el carácter cíclico de estos eventos. Aunque la imagen habitual asocia monzones con lluvias torrenciales persistentes, existen variantes que pueden derivar en condiciones secas, dependiendo de la dirección de los vientos y del contexto local en cada temporada.