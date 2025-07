Un chip de Neuralink fue implantado en un veterano de guerra y ahora puede controlar su teléfono con la mente

RJ ahora puede controlar dispositivos electrónicos con sus pensamientos. (University of Miami)

Un veterano militar de Estados Unidos con parálisis fue implantado en abril de 2025 con el dispositivo cerebral de Neuralink por cirujanos de The Miami Project to Cure Paralysis y el Departamento de Cirugía Neurológica de la University of Miami Miller School of Medicine. El paciente, de nombre RJ, resultó paralizado por una lesión en la médula espinal tras un accidente de motocicleta y se convirtió en el quinto participante del estudio PRIME y el primero de la institución en recibir esta tecnología.

El estudio PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) investiga la seguridad y el funcionamiento de un implante de interfaz cerebro-ordenador (BCI) intracortical de Neuralink, que crea un enlace inalámbrico digital entre el cerebro y dispositivos electrónicos. Tras la intervención quirúrgica, RJ fue dado de alta un día después y ya puede controlar su computadora y teléfono inteligente usando sus pensamientos, según la actualización más reciente del estudio.

Según la fuente, el implante y su integración han permitido a los pacientes del estudio, incluido RJ, utilizar la tecnología en distintas actividades diarias. El equipo médico y de investigación destacó que el procedimiento representa un avance en la aplicación clínica de interfaces neuronales y el impacto potencial sobre la vida diaria de las personas afectadas por lesiones neurológicas.

Dispositivo y operación en The Miami Project

La Universidad de Miami colaboró con especialistas de Neuralink para la implementación de chips. (University of Miami)

La colocación del implante Neuralink se realizó en el hospital UHealth Tower, centro principal del sistema de salud de la Universidad de Miami. El equipo quirúrgico incluyó al profesor y presidente de cirugía neurológica, Allan Levi, al profesor asociado Michael Ivan, al residente Seth Tigchelaar, y al investigador principal del proyecto Jonathan Jagid, profesor de cirugía neurológica, neurología, ortopedia y rehabilitación.

El director ejecutivo de UHealth y fundador del Instituto de Urología Desai Sethi, Dipen J. Parekh, señaló que el procedimiento marca un hito relevante en la medicina académica y que la integración de tecnología avanzada en manos de cirujanos especializados ayuda a progresar en el uso clínico de dispositivos como el BCI de Neuralink. Parekh afirmó que ver un beneficio directo para el paciente es una motivación importante para la comunidad médica de investigación.

El procedimiento fue realizado en colaboración con el equipo de Neuralink, empresa fundada por Elon Musk que ha impulsado el desarrollo de estos implantes. Un comunicado difundido por la universidad incluye una imagen del equipo junto a Musk en las instalaciones del hospital.

¿Cómo mejoró la vida de RJ?

Neuralink es una empresa fundada por Elon Musk. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El paciente RJ expresó que el acceso a la tecnología le permitió recuperar capacidades para interactuar con dispositivos digitales y realizar gestiones cotidianas, controlando computadora y teléfono utilizando solo sus pensamientos. En los reportes del estudio, manifestó que la intervención le devolvió la motivación y la posibilidad de transmitir sus conocimientos a otras personas con lesiones similares.

El doctor Jonathan Jagid aseguró que el equipo médico está evaluando continuamente el alcance y las posibilidades funcionales que el dispositivo abre en la vida diaria de los receptores. Añadió que el aprendizaje sobre las capacidades de esta tecnología alimenta la tarea de los profesionales dedicados a la investigación y la atención a personas con daños neurológicos.

El director científico de The Miami Project, W. Dalton Dietrich, subrayó que la colaboración entre el centro universitario y Neuralink ha permitido avanzar en la investigación sobre interfaces neuronales y en el diseño de tratamientos de rehabilitación neurológica. Dietrich señaló que el enfoque multidisciplinario ha sido clave para lograr la implantación exitosa y para explorar nuevas soluciones para lesiones en la médula espinal.

¿Cómo participar en el estudio PRIME?

El estudio PRIME aún admite a participantes como candidatos a chips. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio PRIME (NCT06429735) continúa abierto a la incorporación de pacientes que tengan lesiones medulares cervicales o esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que limiten o imposibiliten el uso de ambas manos, informó la institución. Para inscribirse y consultar la elegibilidad, las personas interesadas pueden registrarse en el Neuralink United States Patient Registry.

El cofundador de The Miami Project, Barth A. Green, calificó la puesta en marcha de estos ensayos como parte de la conmemoración de los 40 años del centro. Green indicó que la asociación con Neuralink busca acercar nuevas soluciones y tecnologías a personas con daño medular y otras condiciones neurológicas, y destacó la relevancia de aplicar herramientas avanzadas como el BCI en este campo de la salud.

Quienes deseen inscribirse en estudios clínicos de The Miami Project pueden escribir al correo mpinfo@med.miami.edu para recibir información sobre protocolos de investigación y requisitos de elegibilidad para participar en los ensayos actuales y próximos proyectos vinculados a las tecnologías de interfaces cerebro-ordenador.