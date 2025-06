Doce bombas para destruir Fordow: Estados Unidos dio detalles precisos de cómo atacó la planta nuclear más protegida de Irán

El Pentágono explicó cómo seis misiles penetraron las defensas de la planta nuclear iraní

Altos mandos del Pentágono ofrecieron este jueves una descripción técnica sin precedentes sobre el ataque aéreo de Estados Unidos contra el complejo nuclear iraní de Fordow, una de las instalaciones atómicas más protegidas del mundo. La operación, que incluyó el lanzamiento de doce bombas GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) desde bombarderos furtivos B-2 Spirit, fue presentada por el general Dan Caine como el resultado de más de una década de planificación e inteligencia centrada exclusivamente en ese objetivo.

“La explosión fue la más brillante que jamás haya visto, parecía literalmente de día”, relató uno de los pilotos que escoltaba al bombardero encargado del ataque, según reprodujo Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

El general Dan Caine durante la conferencia de prensa (REUTERS/Idrees Ali)

La conferencia formó parte de la respuesta del Pentágono a una evaluación preliminar de inteligencia que calificó el daño como “significativo pero no total”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, desestimó esa evaluación: “¿Quieren saber qué pasó en Fordow? Vayan allá con una pala”, ironizó.

Durante la misma sesión informativa, el Pentágono detalló la sofisticación técnica y la coordinación de la operación y difundió un video que muestra una bomba antibúnker penetrando una caverna. Según las autoridades, se trata del mismo tipo de munición empleada en el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. El clip —cuyo lugar y fecha de grabación no fueron revelados— incluye una una prueba de desempeño del proyectil MOP.

Además, los funcionarios confirmaron que el operativo ejecutado el 21 de junio representó la mayor ofensiva operativa de bombarderos B-2 en la historia y la segunda misión más extensa jamás realizada con ese modelo, superada solo por las operaciones posteriores al 11 de septiembre de 2001. En total, se utilizaron 14 bombas GBU-57 de 30.000 libras, y participaron más de 125 aeronaves militares estadounidenses, según el Pentágono.

La ingeniería detrás del ataque

La GBU-57/B MOP, de aproximadamente 13.600 kilos, fue diseñada específicamente para penetrar búnkeres subterráneos como el de Fordow, ubicado a cientos de metros bajo tierra cerca de Qom. Con un fuselaje alargado, sistemas de guiado avanzados y capacidad para atravesar capas de roca y concreto reforzado, esta bomba representa la culminación de un programa iniciado por el Departamento de Defensa en respuesta a las crecientes capacidades nucleares de Irán y Corea del Norte.

Fordow, excavado dentro de una montaña, fue desde 2009 objeto de seguimiento intensivo por parte de dos oficiales de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA). Según Caine, estos analistas “vivieron y respiraron este único objetivo” durante 15 años.

“Sabían desde el primer día que esto no era para fines pacíficos. Uno no construye un complejo subterráneo con centrifugadoras y hormigón armado dentro de una montaña para producir energía doméstica”, afirmó el general sobre la instalación iraní.

El ataque sobre Fordow incluyó el lanzamiento de doce bombas penetradoras sobre ese sitio y otras dos fueron dirigidas contra la instalación de Natanz, según confirmó un funcionario estadounidense a la agencia AP bajo condición de anonimato. No se detalló cuántas bombas fueron utilizadas en Isfahan, el otro complejo bombardeado.

Según detallaron Hegseth y Cain, las bombas contra Fordow fueron lanzadas en tandas de seis: las dos primeras abrieron brechas en las capas externas de protección; las siguientes tres se infiltraron en niveles más profundos, dañando sistemas críticos como ventilación y energía; la última, detonada con un retraso calculado, causó el derrumbe estructural.

Vista satelital del complejo de Fordow (Maxar Technologies/REUTERS )

Aunque el informe inicial de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) indicó que los daños podrían haber retrasado el programa nuclear iraní solo unos meses, el secretario de Defensa Pete Hegseth aseguró que la operación fue un “ataque históricamente exitoso”.

Simulación, precisión y secretismo

El general Caine explicó que el desarrollo de la MOP incluyó años de simulaciones con supercomputadoras y modelado estructural.

“Llegamos a ser, en secreto, los mayores usuarios de horas de supercomputadora en Estados Unidos”, reveló. La complejidad de Fordow —una estructura de múltiples niveles, reforzada contra explosiones— requirió que el diseño de la bomba se ajustara a su geografía interna. “Cada cráter, cada equipo ingresado y retirado fue monitoreado durante años”, añadió.

Esos datos permitieron ajustar las GBU-57/B, armas con guía GPS y ojivas de penetración que pueden atravesar 60 metros de hormigón armado antes de explotar.

Además del armamento, el operativo puso a prueba la capacidad logística y de coordinación de las fuerzas armadas estadounidenses.

Caine destacó el rol de los pilotos, incluidos mujeres, que despegaron desde Missouri sin saber si regresarían. “Un miembro de la tripulación me dijo que esto fue su Super Bowl“, contó, refiriéndose a la emoción de los equipos técnicos. Los B-2 volvieron tras 37 horas en el aire, con sus tripulantes dependiendo de anfetaminas (”go pills“) para mantenerse alerta y bolsas con arena para gatos como baños portátiles.

Los encargados del mantenimiento y los jefes de equipo del 509.º Escuadrón de Mantenimiento de Aeronaves preparan los B-2 Spirit en la Base Aérea Whiteman, en esta fotografía facilitada por la Fuerza Aérea de los Estado (REUTERS/U.S. Air Force/Senior Airman Kenny Holston)

El general describió la movilización de aviadores activos y de la Guardia Nacional Aérea de Misuri, muchos de los cuales, dijo, partieron sin saber si regresarían. “Cuando los aviones volvieron a Whiteman el domingo, las familias estaban allí, con banderas y lágrimas. Se me eriza la piel al recordarlo”, expresó.

Repercusiones en Irán

La ofensiva estadounidense afectó también las instalaciones de Natanz, parcialmente subterránea, e Isfahan, clave en la conversión de uranio. Según el ex jefe del Mossad, la planta de Isfahan “probablemente ya no existe y no hay con qué reemplazarla”. Irán, por su parte, suspendió oficialmente la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), lo que impide la inspección internacional de sus instalaciones nucleares.

El ayatolá Alí Khamenei minimizó los ataques estadounidenses , afirmando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump —quien dijo que el ataque “destruyó por completo el programa nuclear de Irán”— había “exagerado” su impacto. “No lograron nada significativo”, afirmó.

Sin embargo, el canciller iraní Abbas Araghchi advirtió que los ataques tendrán “efectos serios y profundos sobre el curso del programa nuclear”, lo que sugiere un proceso de revisión interna sobre cómo resguardar futuras capacidades nucleares. Aunque Irán sostiene que su programa es de uso civil, informes del OIEA habían alertado sobre el almacenamiento de uranio enriquecido a más del 80% en Fordow, un umbral cercano al requerido para uso militar.

El director del organismo de la OIEA, Rafael Grossi, reiteró el jueves que los daños causados por los ataques israelíes y estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes “son muy, muy, muy considerables”. “Creo que decir que han quedado destruidas es exagerado, pero han sufrido daños enormes”, declaró Grossi a la cadena francesa RFI.

Un monopolio estratégico

Hasta el momento, ninguna otra potencia ha desplegado un arma convencional capaz de igualar la profundidad de penetración de la GBU-57/B MOP. Su uso, además, está restringido a los bombarderos B-2 Spirit, cuya flota es limitada y que requieren complejas maniobras de reabastecimiento aéreo para operar en espacio hostil. Según fuentes militares, estos factores hacen que cada misión de este tipo implique una planificación meticulosa.

La MOP fue concebida como alternativa no nuclear para neutralizar objetivos estratégicos protegidos. Su precisión y capacidad para minimizar daños colaterales la hicieron especialmente apta para el ataque del 21 de junio. La Casa Blanca informó que todos los aviones regresaron sin pérdidas, lo que refuerza la percepción de éxito táctico.

La operación ha tensado el equilibrio estratégico en Medio Oriente. Estados Unidos advirtió que está dispuesto a repetir el uso de fuerza si Irán intenta reconstruir las instalaciones o retomar el enriquecimiento de uranio.

En la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Países Bajos, el presidente Trump anunció que habrá conversaciones con Irán en los próximos días. “Tal vez firmemos un acuerdo. No lo sé. Pero ellos no van a volver a construir esto”, dijo. Para el gobierno estadounidense, el bombardeo fue una acción disuasoria. “Durante 40 años han dicho ‘muerte a Estados Unidos, muerte a Israel’. Nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, sostuvo Trump.