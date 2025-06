Ley en Nueva York castiga con multas de hasta USD 1.000 por el mal uso de fertilizantes

Nueva York prohíbe aplicar fertilizante a menos de 6 metros de arroyos o lagos para evitar la contaminación del agua por escurrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado de Nueva York comenzó a aplicar con rigor una nueva regulación conocida como la “ley de los 20 pies”, que impone restricciones estrictas sobre el uso de fertilizantes en jardines residenciales.

Las autoridades buscan reducir el impacto ambiental que estas sustancias tienen en los ecosistemas acuáticos, especialmente por el alto contenido de fósforo, uno de los principales responsables de la contaminación del agua en lagos y arroyos.

Según la nueva norma, entre el 1 de diciembre hasta el 1 de abril de cada año, está completamente prohibido utilizar cualquier tipo de fertilizante para césped. El motivo es evitar el escurrimiento químico durante la temporada de deshielo, cuando la nieve derretida puede arrastrar nutrientes contaminantes hacia fuentes de agua potable.

Además, la ley establece que no se puede fertilizar a menos de 20 pies (aproximadamente 6 metros) de ríos, arroyos o lagos. Solo se permite hacerlo más cerca si hay una barrera natural de al menos 10 pies (3 metros) —como arbustos o árboles— o si se utiliza un aplicador con protección para evitar que el fertilizante llegue al agua.

Usar fertilizante con fósforo sin análisis de suelo puede costar hasta USD 250 a propietarios de viviendas en el estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña estatal “Look for the Zero” (busca el cero) llama a los consumidores a fijarse en la etiqueta del fertilizante. La mayoría de los productos muestran tres cifras: nitrógeno, fósforo y potasio. Para cumplir la ley, el número del medio debe ser cero, lo que indica que el fertilizante no contiene fósforo.

El uso de fertilizantes con fósforo solo está permitido si se está estableciendo un nuevo césped o si se demuestra mediante una prueba de suelo que el jardín realmente necesita ese nutriente. De lo contrario, su aplicación es ilegal.

¿Qué sanciones pueden recibir los infractores?

Las sanciones varían según el tipo de usuario:

Para propietarios de viviendas: Primera infracción : advertencia escrita con materiales educativos. Segunda infracción : multa de hasta USD 100 . Tercera o siguientes : multa de hasta USD 250 .

Para profesionales del sector (paisajistas, distribuidores, minoristas): Primera infracción : hasta USD 500 . Infracciones posteriores : hasta USD 1.000 .



Además, los fertilizantes que contengan más de 0.67% de fósforo deben ser exhibidos por separado en los comercios, con una señalización clara que advierta sobre su contenido.

Entre el 1 de diciembre y el 1 de abril está prohibido fertilizar en Nueva York, sin excepción, para proteger fuentes de agua potable durante el deshielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detergentes y productos combinados

La ley no se limita a los jardines. También se prohíbe la venta de detergentes para lavavajillas con fósforo para uso doméstico y comercial. Aunque esta disposición ya ha sido implementada por la mayoría de los minoristas, forma parte de la estrategia general para limitar la contaminación por nutrientes.

Asimismo, los productos combinados conocidos como “weed and feed” —que mezclan fertilizantes y pesticidas— también están sujetos a la normativa si contienen fósforo por encima del límite permitido.

¿Cómo saber si su jardín necesita fósforo?

El Estado recomienda realizar un análisis del suelo antes de aplicar fertilizantes. Estos estudios pueden hacerse a través de las oficinas locales de la Cornell Cooperative Extension, con laboratorios privados o mediante kits caseros (aunque estos últimos son menos precisos).

Los análisis tienen un costo promedio de USD 10 a USD 20 y permiten conocer con precisión si el suelo realmente requiere fósforo, evitando su uso innecesario.

En regiones como Long Island, donde el escurrimiento de nutrientes ha afectado gravemente la calidad del agua subterránea y superficial, se han implementado regulaciones adicionales a nivel de condado. Suffolk y Nassau tienen sus propias leyes sobre fertilizantes con nitrógeno, por lo que los residentes deben consultar las normas locales además de la estatal.