“No quiero estar aquí”: un llamado por abuso infantil llevó a la evacuación de 88 niños de un campamento bíblico

Un total de 88 niños fueron evacuados de un campamento religioso en Iowa luego de que un adolescente de 15 años solicitara auxilio a las autoridades. El caso, que permanece bajo investigación, ha generado atención estatal y nacional, y hasta el momento no se han realizado arrestos.

El incidente ocurrió en el Shekinah Glory Camp of the Kingdom Ministry of Rehabilitation and Recreation, ubicado en Columbus Junction, un pequeño poblado del condado de Louisa. El adolescente que hizo la llamada es originario de Texas, y según declaraciones de miembros del campamento, no deseaba permanecer en el lugar.

La intervención se llevó a cabo el jueves 12 y viernes 13 de junio, cuando agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Louisa, el Departamento de Servicios Humanos de Iowa (Child Protection Services), la División de Investigación Criminal de Iowa y la Policía de Columbus Junction llegaron a las instalaciones con órdenes de cateo, informó la oficina del sheriff a través de su cuenta oficial de Facebook.

La investigación continúa en curso y no se han presentado cargos hasta el momento.

Las autoridades llevaron a cabo entrevistas y reubicaron a los menores mientras continúa la investigación

Las autoridades estatales intervinieron en el lugar como parte de una investigación por presunto abuso infantil.

Durante el operativo, los 88 menores fueron transportados a la Iglesia Metodista de Wapello, donde se realizaron entrevistas individuales con múltiples trabajadores de protección infantil. De acuerdo con las autoridades, varios menores fueron entregados directamente a sus padres o tutores, mientras que otros fueron trasladados a hogares de acogida temporales mientras se esclarece la situación.

El representante estatal por el condado de Louisa, Taylor Collins, comentó el pasado lunes 16 de junio, en declaraciones recogidas por el medio KCCI, que todos los menores ya habían sido reunificados con sus respectivas familias.

Las autoridades no han revelado los detalles específicos de las acusaciones, pero el comunicado oficial señala que se investigan reportes de “abuso infantil y situación de peligro”.

Voceros del campamento niegan las acusaciones y aseguran haber sido ignorados por los investigadores

Victor Bawi, hijo de uno de los líderes del ministerio a cargo del campamento, afirmó en entrevista con KWQC que el menor que llamó a las autoridades simplemente “no quería estar ahí”. Aseguró que los organizadores del campamento lo trataron con generosidad. “Nunca le hicimos daño a ese niño. Lo amábamos”, dijo Bawi a la cadena KGNS. “Le compramos zapatos de $400, ropa, de todo”.

En declaraciones posteriores al canal WQAD, Bawi afirmó que él y su padre no habían sido entrevistados aún por los oficiales. “Si quieren investigar, que lo hagan. Somos inocentes. No van a encontrar nada”, afirmó.

Bawi también relató que la escena durante el retiro de los menores fue emocionalmente intensa. “Nunca abusamos de nadie. Pueden preguntarle a los niños también, se estaban divirtiendo. Durante la escena donde se llevaron a los niños, estaban llorando. Una de mis hermanas necesitó oxígeno. No podía respirar. Estaba triste”, relató.

El operativo involucró a varias agencias y culminó con el retiro de decenas de menores del recinto religioso.

El campamento funciona bajo una organización religiosa que dice apoyar a personas en situaciones de adicción y necesidad

Según el sitio web del campamento, la sesión estaba programada para desarrollarse del 8 al 29 de junio. El Shekinah Glory Camp of the Kingdom Ministry of Rehabilitation and Recreation se presenta como una iniciativa con fines espirituales y sociales.

Su misión declarada es “ayudar a las personas a liberarse de adicciones a través de la Palabra de Dios, brindar alimento y refugio a quienes lo necesiten y acompañar a los individuos en ayuno y oración”.

Hasta el lunes 16 de junio, no se han realizado arrestos relacionados con este caso, y las autoridades estatales y locales continúan con la investigación.

Los menores fueron trasladados para ser entrevistados por personal de protección infantil.

Las autoridades locales piden paciencia mientras se evalúan los testimonios y las condiciones en que vivían los menores

La Oficina del Sheriff del Condado de Louisa no ha emitido información adicional desde el comunicado oficial divulgado en Facebook. Tampoco ha confirmado si planea presentar cargos en contra de alguno de los organizadores del campamento.

Por el momento, los detalles sobre las condiciones en que vivían los menores, el número de denuncias individuales y los testimonios recopilados por los trabajadores sociales no han sido revelados al público.

El caso continúa siendo objeto de seguimiento tanto por las autoridades como por medios locales e instituciones de protección infantil en el estado.