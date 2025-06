Estudiante de la universidad de Utah fue arrestada por ICE tras parada de tráfico: lleva 12 días detenida

La joven Caroline Dias Goncalves fue detenida por ICE tras un control de tráfico en Colorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de una estudiante universitaria en Colorado tras una parada de tráfico ha generado controversia debido a la implicación de las autoridades locales y federales en el caso.

Caroline Dias Goncalves, una joven de 19 años y beneficiaria de la beca nacional TheDream.US, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) poco después de ser liberada por un oficial del sheriff del condado de Mesa.

La detención ocurrió el 5 de junio en la carretera interestatal 70, cerca de Loma, según una investigación administrativa de la Oficina del Sheriff del Condado de Mesa.

Así fue como la universitaria quedó en mano de las autoridades de inmigración

El departamento del sheriff de Mesa investiga el uso de datos policiales por agencias federales en detenciones migratorias.

El incidente comenzó cuando el investigador Alexander Zwinck, del departamento del sheriff, detuvo a Dias Goncalves alegando que conducía demasiado cerca de un camión semirremolque.

Durante la parada, que duró aproximadamente 20 minutos, Zwinck revisó su identificación y los registros del vehículo, además de entablar una conversación con la joven sobre su lugar de origen y sus planes académicos.

Según las imágenes de la cámara corporal, Dias Goncalves mencionó que nació en Brasil y que ha vivido en Utah durante 12 años. También comentó que planeaba comenzar la escuela de enfermería en la Universidad de Utah en la primavera. Finalmente, el oficial la dejó ir con una advertencia.

Sin embargo, poco después de abandonar la carretera, agentes de ICE detuvieron a Dias Goncalves, quien actualmente permanece bajo custodia en el Centro de Detención por Contrato de Denver.

Su abogado, Jon Hyman, señaló que la joven no tiene antecedentes penales y que no se le presentó una orden judicial al momento de su arresto. ICE no ha emitido comentarios sobre el caso.

Un grupo de comunicación con varias agencias que interceptan drogas en carreteras

Tras recibir datos sobre la joven, ICE se desplegó para arrestarla, tiempo después de la parada de tráfico.

La investigación administrativa reveló que Zwinck formaba parte de un grupo de comunicación compuesto por agencias locales, estatales y federales, cuyo objetivo principal era la interdicción de drogas en las carreteras del oeste de Colorado.

No obstante, la información compartida en este grupo fue utilizada por las autoridades federales para fines de control migratorio, lo que derivó en la detención de Dias Goncalves.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Mesa afirmó que desconocía que el grupo estuviera siendo utilizado para propósitos distintos a los relacionados con el tráfico de drogas y anunció que ha retirado a todos sus miembros de dicha colaboración.

La ley de Colorado limita, pero no prohíbe completamente, la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración. Este caso ha puesto de relieve las tensiones en torno a la aplicación de estas normativas y los riesgos que enfrentan los jóvenes inmigrantes indocumentados, conocidos como Dreamers, en Estados Unidos.

Dias Goncalves es una de los aproximadamente 2.5 millones de Dreamers que residen en el país. Estos jóvenes inmigrantes llegaron a Estados Unidos siendo niños, muchos de ellos con visas temporales que excedieron su vigencia.

Otro caso similar al de la universitaria de Utah

Gaby Pacheco, de TheDream.US, denuncia que la deportación de jóvenes Dreamers va en contra de la narrativa política dominante.

En el caso de Dias Goncalves, su familia ingresó al país con una visa de turista, y actualmente tiene un caso de asilo pendiente. Según declaraciones de su familia al Salt Lake Tribune, la joven busca regularizar su estatus migratorio mientras continúa con sus estudios.

El caso de Dias Goncalves guarda similitudes con el de Ximena Arias Cristóbal, otra Dreamer de 19 años que fue detenida en Georgia tras una parada de tráfico.

En ambos casos, las jóvenes fueron puestas en el radar de las autoridades migratorias a pesar de no tener antecedentes penales. Arias Cristóbal, quien también es beneficiaria de la beca TheDream.US, ha denunciado públicamente los riesgos crecientes para los Dreamers en un contexto de deportaciones aceleradas.

Gaby Pacheco, presidenta de TheDream.US, expresó su preocupación por la situación de Dias Goncalves, destacando que la joven está haciendo todo lo posible por regularizar su estatus. “Ella tiene un caso pendiente, lo que hace que esta situación sea aún más agravante”, afirmó Pacheco en declaraciones a NBC News. La organización ha mantenido contacto con la familia de Dias Goncalves para brindar apoyo.

Encuestas recientes indican que la mayoría de los adultos estadounidenses respaldan la idea de otorgar a los Dreamers un estatus legal permanente y una vía hacia la ciudadanía.

La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson, declaró en junio que la prioridad del gobierno era deportar a inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. No obstante, casos como el de Dias Goncalves y Arias Cristóbal reflejan una realidad distinta, en la que jóvenes sin historial delictivo enfrentan detenciones y posibles deportaciones.