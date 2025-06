Liberó un mapache en un bar lleno de clientes como venganza porque le prohibieron el ingreso al lugar

El mapache corrió entre las mesas antes de morder a un empleado, quien debió recibir vacunas contra la rabia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 6 de junio, en Murray, Kentucky, un hecho insólito y potencialmente peligroso tuvo lugar en el Big Apple Grill and Bar, un restaurante local que esa noche se encontraba lleno de comensales.

Según confirmó el Departamento de Policía de Murray, Jonathan Mason, de 40 años, ingresó al establecimiento y liberó un mapache que llevaba consigo. El animal, visiblemente alterado, terminó mordiendo a uno de los presentes.

Las autoridades señalaron que Mason había sido previamente advertido de no regresar al restaurante, tras varios incidentes ocurridos en el pasado. Según testigos y empleados del local, el sujeto mantenía un historial de conductas erráticas, muchas de ellas relacionadas con el abuso de alcohol y animales.

Una historia marcada por el alcohol y los animales

El caso del mapache no fue el primero en el historial de Jonathan Mason. De hecho, el hombre ya era conocido en la zona por un episodio registrado en diciembre de 2024, cuando fue arrestado por montar una mula hasta una licorería en aparente estado de embriaguez.

Jonathan Mason fue arrestado tras soltar un mapache dentro del restaurante Big Apple Grill and Bar en Murray. (Facebook/Departamento de Policía de Murray)

En aquella ocasión, Mason se negó a retirarse del lugar cuando el personal del comercio se lo solicitó y, según reportó la policía, intentó huir del sitio montado en el animal, según FOX News.

Días después, fue nuevamente detenido cuando intentó recuperar la mula, que había sido confiscado por las autoridades por sospechas de maltrato. Según testigos, Mason había sido visto azotando al animal frente a otro negocio. La policía lo interceptó nuevamente mientras cabalgaba por la carretera en evidente estado de ebriedad.

El momento en que soltó al mapache

La noche del 6 de junio, Mason llegó en su vehículo al estacionamiento del Big Apple Grill and Bar alrededor de las 9:18 p.m. Portaba consigo un mapache que, según relató una empleada del restaurante a The New York Post, habría capturado ese mismo día en su granja.

Testigos aseguran que el mapache estaba aterrorizado y solo reaccionó al intento de captura de un empleado, a quien mordió en la mano. (REUTERS/Hannibal Hanschke)

Según el testimonio de la camarera Mary Hafner, de 37 años, Mason ya había estado bebiendo esa noche y, aunque inicialmente accedió a retirarse sin generar disturbios, regresó minutos más tarde y liberó al mapache dentro del restaurante. El animal, visiblemente desorientado, comenzó a corretear entre las mesas hasta que mordió a uno de los empleados, quien luego debió recibir tratamiento contra la rabia.

La escena fue registrada en un video donde se observa al empleado perseguir al animal entre sillas y mesas, antes de ser mordido. Finalmente, Hafner, quien aseguró estar acostumbrada al trato con animales por vivir en la zona rural de Kentucky, logró atrapar al mapache envolviéndolo en una toalla.

Detención y cargos

Minutos después del incidente, la policía local localizó a Mason mientras conducía su vehículo. El hombre se negó a bajar la ventanilla y a salir del automóvil, por lo que los oficiales tuvieron que sacarlo por la fuerza. Fue trasladado a la cárcel del condado de Calloway.

La policía confirmó que el mapache mordió a un cliente dentro del bar tras ser liberado por Mason como represalia por haber sido vetado. (Facebook/Departamento de Policía de Murray)

Entre los múltiples cargos que enfrenta se incluyen:

Asalto en segundo grado

Crueldad animal en segundo grado (2 cargos)

Conducción desordenada en segundo grado

Evasión policial en tercer grado

Intoxicación pública por alcohol

Allanamiento criminal en tercer grado (2 cargos)

Resistencia al arresto (2 cargos)

Falta de seguro vehicular obligatorio

Conocido por algunos locales como “Cowboy Cody”, Mason vive solo en una granja cercana y ha sido protagonista de varias situaciones irregulares en bares de la zona. Empleados del Big Apple Grill and Bar señalaron que su presencia siempre generaba incomodidad, especialmente tras los episodios con la mula.

Aunque el caso ha causado revuelo en medios locales y nacionales por lo insólito del hecho, las autoridades no han ofrecido declaraciones adicionales. Por su parte, el restaurante no respondió a las solicitudes de comentario por parte de la prensa.