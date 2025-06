Arrestaron a hombre que fingió amenaza de bomba para detener un vuelo tras llegar tarde al aeropuerto

Charles Robinson, de 23 años, fue arrestado tras realizar una amenaza de bomba falsa en el aeropuerto de Detroit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charles Robinson, un ciudadano de 23 años oriundo de Monroe, Michigan, fue arrestado el miércoles 5 de junio de 2025 por realizar una amenaza de bomba falsa luego de perder un vuelo de la aerolínea Spirit Airlines en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit. La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Michigan informó que el incidente provocó la evacuación de una aeronave y el despliegue de unidades de emergencia federales.

Según la investigación oficial, Robinson perdió el vuelo 2145 con destino a Los Ángeles y, minutos después, se comunicó con la aerolínea para advertir que un pasajero intentaría hacer estallar el avión. La llamada movilizó al FBI y unidades especializadas, que inspeccionaron el avión y evacuaron a los pasajeros. Las autoridades no encontraron explosivos.

La amenaza resultó ser infundada. Robinson fue detenido cuando regresó al aeropuerto para abordar otro vuelo y fue acusado de hacer una declaración falsa relacionada con explosivos, un delito federal. Fue liberado bajo fianza y deberá comparecer nuevamente ante la corte el 27 de junio. La investigación sigue a cargo del FBI.

¿Qué ocurrió en el aeropuerto de Detroit el 5 de junio de 2025?

El 5 de junio, un pasajero que perdió un vuelo de Spirit Airlines llamó a la línea de atención de la aerolínea con una amenaza relacionada con explosivos. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Robinson afirmó que una persona abordaría el vuelo 2145 con un artefacto explosivo y que el mismo no sería detectado por los controles de seguridad.

La llamada fue realizada a las 6:25 a.m. y provocó una interrupción inmediata en las operaciones del aeropuerto. El vuelo, que ya se encontraba en movimiento para despegar, fue desviado a una zona remota del aeropuerto y detenido en la pista, según confirmó la aerolínea en declaraciones a People.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia y evacuaron a los pasajeros. Unidades caninas especializadas en detección de explosivos y agentes del FBI inspeccionaron el avión. La revisión concluyó sin hallazgos peligrosos. El Departamento de Justicia indicó que no se encontró ningún artefacto explosivo a bordo.

¿Quién es Charles Robinson y por qué fue arrestado?

Charles Robinson, de 23 años, residente de Michigan, fue arrestado el mismo día de los hechos cuando regresó al aeropuerto para intentar abordar un nuevo vuelo. Según el Departamento de Justicia, fue detenido y acusado formalmente por proporcionar información falsa sobre un intento de atentado con explosivos en una aeronave.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal federal del Distrito Este de Michigan, Robinson fue liberado bajo fianza. La próxima audiencia judicial está programada para el 27 de junio. Las autoridades no han revelado si el acusado tiene antecedentes penales ni si existen otros individuos vinculados al caso.

En declaraciones oficiales, el fiscal federal Jerome F. Gorgon afirmó que “ningún estadounidense quiere escuchar las palabras ‘bomba’ y ‘avión’ en la misma frase” y destacó que este tipo de actos interrumpe la seguridad colectiva y consume recursos de las agencias de seguridad. Estas declaraciones fueron recogidas por AP News.

¿Cómo respondió Spirit Airlines ante la amenaza?

Spirit Airlines confirmó en un comunicado difundido por People que el vuelo 2145, programado desde Detroit hacia Los Ángeles, fue detenido antes del despegue por un posible incidente de seguridad. El avión fue trasladado a una zona remota del aeropuerto y los pasajeros fueron evacuados sin sus pertenencias.

Posteriormente, los pasajeros fueron regresados a la terminal para ser reinspeccionados. El avión fue sometido a una revisión por parte de las autoridades de seguridad, que incluyó el uso de perros detectores y la participación de agentes del FBI. Luego de confirmar que no existía ninguna amenaza, se autorizó que la aeronave volviera a despegar.

Una pasajera identificada como Joci Moore relató a CBS News que los viajeros estuvieron en el avión durante tres horas antes de ser evacuados. Luego, permanecieron en la terminal otras dos horas antes de reembarcar. La experiencia generó retrasos en el itinerario de los pasajeros, aunque no se reportaron heridos.

¿Qué delito enfrenta el sospechoso?

Robinson fue acusado de emitir una falsa amenaza relacionada con un explosivo, bajo el cargo federal de hacer declaraciones falsas. De acuerdo con la legislación federal estadounidense, este delito puede conllevar penas de prisión y sanciones económicas, dependiendo de los agravantes y del impacto del hecho en las operaciones aeroportuarias.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Michigan informó que la investigación permanece abierta y está a cargo del FBI. Las autoridades aún no han detallado el contenido de las pruebas recolectadas ni si se solicitará una ampliación de los cargos en la audiencia del 27 de junio.

Cheyvoryea Gibson, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Detroit, afirmó en el comunicado del Departamento de Justicia que cualquier persona que amenace con atacar una aeronave será investigada y llevada ante la justicia. La autoridad reiteró el compromiso del FBI con la protección de la seguridad aérea.

¿Cuál fue el impacto del incidente en las operaciones del aeropuerto?

El Aeropuerto Metropolitano de Detroit no reportó alteraciones posteriores al incidente. Las operaciones se reanudaron con normalidad tras la evacuación del vuelo 2145 y su posterior inspección. Spirit Airlines no ha informado sobre modificaciones en sus protocolos de seguridad ni sobre compensaciones a los pasajeros afectados.

El incidente no generó víctimas ni daños materiales. No obstante, obligó a movilizar recursos federales y locales, y provocó un retraso significativo en el vuelo original. Las autoridades aeroportuarias no han emitido declaraciones adicionales al respecto, según la cobertura publicada por ClickOnDetroit y CBS News.