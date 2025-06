Wall Street cerró con resultados mixtos en medio de la incertidumbre por los aranceles

El corredor de bolsa Edward Curran trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el jueves 29 de mayo de 2025. (AP Foto/Richard Drew)

Las recientes preocupaciones sobre el impacto de los aranceles y la incertidumbre económica han complicado la capacidad de las empresas estadounidenses para planificar y prever sus operaciones, según reportó el Instituto de Gestión de Suministros (Institute for Supply Management). En su última encuesta, las compañías señalaron que la volatilidad generada por las políticas comerciales ha dificultado la elaboración de estrategias a futuro. En este contexto, Wall Street experimentó una jornada de estancamiento, con el S&P 500 cerrando prácticamente sin cambios y manteniéndose un 2,8% por debajo de su máximo histórico.

El Dow Jones Industrial Average retrocedió 91,90 puntos, equivalente a un 0,2%, para ubicarse en 42.427,74 unidades, mientras que el Nasdaq composite sumó 61,53 puntos, un alza del 0,3%, hasta alcanzar los 19.460,49 puntos. La atención de los inversores se centró en el mercado de bonos, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron de forma significativa tras la publicación de dos informes económicos que no cumplieron con las expectativas de los analistas.

Uno de estos informes, elaborado por el Institute for Supply Management, reveló que la actividad en los sectores de servicios, que incluye a minoristas, empresas financieras y otros negocios, se contrajo durante el mes pasado, cuando los economistas anticipaban un crecimiento. El otro informe, difundido por ADP, indicó que las empresas estadounidenses fuera del sector gubernamental contrataron a muchos menos trabajadores de lo previsto. Este dato genera inquietud de cara al informe de empleo más completo que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará el viernes, uno de los indicadores más seguidos por los mercados cada mes.

Hasta ahora, el mercado laboral estadounidense ha mostrado una notable resistencia pese a varios años de inflación elevada y la amenaza de nuevos aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Sin embargo, una desaceleración en la creación de empleo podría afectar negativamente al resto de la economía. Aunque el informe de ADP no siempre anticipa con precisión los resultados del informe oficial del gobierno, la reacción de los mercados fue inmediata. Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, declaró al medio: “Sea o no exacto este informe, los operadores e inversores interpretarán la cifra de hoy como un resultado negativo para la jornada bursátil. Esto puede ser la punta de un iceberg, pero también podría ser un falso arranque”.

FOTO DE ARCHIVO. Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 14 de abril de 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Tras la publicación de estos datos, los operadores incrementaron sus apuestas a que la Reserva Federal tendrá que recortar las tasas de interés antes de que termine el año para sostener la economía, lo que provocó la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El informe de ADP también llevó a Donald Trump a exigir públicamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, que reduzca las tasas de interés con mayor rapidez. En su plataforma Truth Social, Trump escribió: “‘Demasiado tarde’ Powell debe ahora BAJAR LA TASA. ¡¡¡Es increíble!!!”.

Hasta el momento, la Reserva Federal no ha reducido las tasas de interés en lo que va del año, tras una serie de recortes que se extendieron hasta finales de 2024. Parte de la razón de esta pausa radica en el deseo de la Fed de evaluar el impacto de los aranceles de Trump sobre la economía y la inflación. Si bien una reducción de tasas podría estimular la actividad económica, también existe el riesgo de que alimente aún más la inflación.

En las últimas semanas, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo han subido por factores ajenos a las decisiones de la Fed. Los inversores han exigido mayores pagos de intereses al gobierno estadounidense debido a la preocupación por el posible aumento de la deuda nacional, impulsado por los recortes de impuestos que se discuten en el Capitolio. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 4,35% desde el 4,46% registrado el martes, mientras que el rendimiento del bono a dos años, que refleja más de cerca las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, bajó a 3,86% desde 3,96%.

La conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una pantalla en el cubículo de la corredora de bolsa Phyllis Arena Woods, en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Richard Drew)

En los mercados internacionales, los principales índices bursátiles de Europa y Asia registraron subidas mientras los inversores aguardaban novedades sobre las negociaciones comerciales que podrían llevar a Donald Trump a reducir los aranceles. Las expectativas de acuerdos han sido uno de los factores que han impulsado la recuperación de las acciones estadounidenses, que hace dos meses se encontraban cerca de un 20% por debajo de sus máximos históricos. No obstante, la incertidumbre persiste. El propio Trump declaró el miércoles sobre el presidente chino Xi Jinping: “Me gusta el presidente XI de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, ¡pero es MUY DURO Y EXTREMADAMENTE DIFÍCIL DE HACER UN ACUERDO CON ÉL!!!”, según publicó The Associated Press.

En el ámbito diplomático, el principal negociador comercial de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, se reunió el miércoles con su homólogo estadounidense, el representante comercial Jamieson Greer, al margen de una sesión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estas conversaciones forman parte de los esfuerzos internacionales para resolver las tensiones comerciales y buscar acuerdos que puedan influir en la política arancelaria de Estados Unidos.

El balance de la jornada dejó al S&P 500 con un leve incremento de 0,44 puntos, situándose en 5.970,81 unidades. El Dow Jones Industrial Average cerró con una baja de 91,90 puntos, en 42.427,74, y el Nasdaq composite sumó 61,53 puntos, alcanzando los 19.460,49. Según The Associated Press, la evolución de los mercados en los próximos días dependerá en gran medida de los datos económicos que se publiquen y de las decisiones que adopten tanto la Reserva Federal como la administración de Donald Trump en materia de política comercial y fiscal.

(Con información de AP)