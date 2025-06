El vicepresidente de EEUU, JD Vance, justificó las acciones comerciales impulsadas por Trump y criticó el modelo económico global (REUTERS/Nathan Howard)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justificó el martes la política comercial impulsada por el presidente Donald Trump y sostuvo que el país atraviesa un estancamiento económico estructural, acompañado por una dependencia excesiva de productos manufacturados en el extranjero.

Durante un evento organizado por el “think tank” conservador American Compass, en el Museo Nacional de la Construcción, en Washington D. C., Vance declaró que “los acuerdos comerciales no estaban funcionando para nuestra gente” y afirmó que el actual sistema global no garantiza ni el crecimiento económico ni la seguridad nacional.

“En realidad estábamos gobernados por completos imbéciles y ni siquiera nos dimos cuenta”, sostuvo ante los asistentes, en una entrevista pública con el fundador de la organización, Oren Cass.

Vance identificó la fragilidad de las cadenas de suministro como uno de los puntos centrales de la agenda de la administración republicana.

“El 21 de enero, después de que Trump asumiera la presidencia, nos preguntamos: ¿Dónde están las mayores deficiencias en nuestras cadenas de suministro? ¿Cuáles son los 100 productos que dependemos completamente de otra entidad para que los fabrique? La respuesta fue: no sabemos”, explicó.

El vicepresidente arremetió contra la anterior administración de Joe Biden por no abordar esos interrogantes. “Lo más sorprendente de la era hiperglobalizada es que existían estas preguntas básicas sobre la fragilidad de nuestras cadenas de suministro, que no fueron investigadas en absoluto por quienes apoyaron la globalización de esas cadenas”, afirmó.

En la misma línea, Vance insistió en que los acuerdos comerciales vigentes no favorecen a los ciudadanos estadounidenses. “No han sido productivos, ni en el ámbito económico, ni en el de la seguridad nacional, ni en el diplomático”, señaló.

También argumentó que el país necesita reenfocar su sistema educativo hacia una “política económica sensata”. En ese marco, cuestionó el papel de las universidades de élite: “Lo que no se puede permitir es que Harvard tenga un enfoque tan explícitamente racista y violatorio de la Ley de Derechos Civiles”, afirmó, al referirse a la institución como excluyente y permisiva ante el antisemitismo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, compartió escenario con Vance y abrió la jornada con una revisión histórica de la política internacional de Estados Unidos desde la década de 1980.

Recordó que creció “durante la mejor década en la historia”, aunque también marcada por la amenaza nuclear durante la Guerra Fría. Al referirse a la situación actual, afirmó que “hay muchos países en el mundo que son economías completamente desarrolladas, pero con enormes desequilibrios comerciales, porque quieren que ese sistema siga funcionando. Y eso tiene que corregirse”.

Rubio concluyó su intervención con un llamado a recentrar la política exterior en los intereses nacionales. “La prioridad número uno de la política exterior debe ser Estados Unidos y lo que sea mejor para los Estados Unidos”, declaró, lo que provocó una ovación del público presente.

El evento se desarrolló en un contexto de creciente tensión comercial, luego de que la administración Trump implementara un aumento en los aranceles al acero y al aluminio importados, elevando las tasas del 25% al 50%.

Vance concluyó su participación con un mensaje dirigido a los sectores productivos del país: “Queremos que la gente normal tenga una buena vida”.

(Con información de EFE)