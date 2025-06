FBI: autor del ataque terrorista en Colorado planeó durante un año sus acciones contra un ‘grupo sionista’

Mohamed Soliman fue imputado con cargos federales. (REUTERS/Mark Makela)

Este lunes se presentaron cargos federales por crímenes de odio contra Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, acusado de utilizar un lanzallamas y dispositivos incendiarios improvisados para atacar a un grupo en Boulder, Colorado. Según documentos judiciales, el ataque tuvo lugar mientras el grupo concluía su manifestación semanal para visibilizar la situación de los rehenes israelíes en Gaza. Soliman, quien confesó haber planeado el ataque durante un año, agredió a ocho personas y les provocó graves quemaduras, informaron agentes del FBI. Durante la agresión, se le escuchó gritar “Liberen Palestina”.

Soliman, arrestado tras el ataque en un centro comercial peatonal del centro de Boulder, posteriormente confesó a la policía su intención de repetir tal acción. El Departamento de Justicia presentó los cargos de odio el lunes, a la par que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, calificaba la agresión como un “ataque terrorista perverso” y enviaba deseos de recuperación a las víctimas.

Tras la agresión, la policía de Nueva York incrementó la seguridad en sitios religiosos dado que el ataque ocurrió al inicio de Shavuot, un importante día festivo judío. Los heridos, cuyas edades oscilan entre los 52 y 88 años, asistían a un evento del grupo internacional Run For Their Lives cuando fueron atacados. Las autoridades encontraron más de una docena de bombas molotov no activadas cerca del lugar del arresto de Soliman, quien elaboró estas armas después de investigar en YouTube, según el FBI.

Información en desarrollo