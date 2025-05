Florida cambia el horario escolar: estas son las nuevas leyes que firmó DeSantis en educación

El gobernador Ron DeSantis firmó en mayo de 2025 la ley SB 296, que otorga autonomía a los distritos escolares de Florida para fijar los horarios de inicio de clases. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en mayo de 2025 una serie de leyes que modifican distintos aspectos del sistema educativo estatal. Entre los cambios principales se encuentra la eliminación de un mandato aprobado en 2023 que requería que las escuelas intermedias y secundarias retrasaran sus horarios de inicio. Las nuevas disposiciones permiten a los distritos escolares establecer sus propios horarios, sin restricciones impuestas desde el nivel estatal.

La derogación de la ley previa se formalizó a través del proyecto SB 296, que fue aprobado por unanimidad por el Senado y la Cámara de Representantes de Florida. Según el registro oficial del Senado estatal, el proyecto fue presentado a la firma del gobernador el 15 de mayo y ratificado el 21 de mayo de 2025. La norma otorga autonomía a los distritos para organizar sus horarios de clase, revocando la obligación de comenzar clases no antes de las 8:00 a.m. en escuelas intermedias y 8:30 a.m. en secundarias.

Además del SB 296, DeSantis firmó otras seis leyes relacionadas con temas educativos. Estas incluyen actualizaciones sobre seguridad escolar, participación de estudiantes educados en casa en deportes públicos, protocolos de notificación en caso de arresto de docentes, condiciones de caminabilidad a las escuelas, requisitos para trabajadores sociales escolares y criterios para evaluar programas de recuperación para estudiantes que abandonaron sus estudios.

¿Qué establece la nueva ley SB 296 sobre los horarios escolares?

La ley SB 296 revoca el estatuto aprobado en 2023 que obligaba a las escuelas secundarias de Florida a iniciar clases no antes de las 8:30 a.m., y a las escuelas intermedias a partir de las 8:00 a.m. Esta norma, promovida bajo el argumento de mejorar el descanso de los estudiantes, fue objeto de críticas por parte de algunos distritos escolares debido a dificultades logísticas y presupuestarias.

De acuerdo con el historial legislativo disponible en flsenate.gov, el proyecto fue aprobado por ambas cámaras estatales sin votos en contra y remitido al gobernador DeSantis, quien lo firmó el 21 de mayo de 2025. Con la nueva ley en vigor, los distritos escolares recuperan plena facultad para decidir sus horarios de inicio.

La Oficina del Gobernador de Florida indicó en su sitio web oficial (flgov.com) que esta reforma pretende facilitar la gestión local del tiempo escolar y responder a necesidades comunitarias específicas sin imponer un estándar único a nivel estatal.

¿Qué otras leyes educativas firmó DeSantis en mayo de 2025?

Además de la SB 296, el gobernador DeSantis firmó las siguientes leyes educativas:

SB 1470 : Introduce la séptima actualización a los protocolos de seguridad escolar desde el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland en 2018. El texto de la ley, disponible en el portal del Senado estatal , establece nuevas medidas para la capacitación del personal y el manejo de emergencias en los planteles educativos.

SB 248 : Autoriza la participación de estudiantes educados en casa en deportes escolares ofrecidos por instituciones públicas. Esta ley garantiza que estos alumnos puedan competir bajo los mismos requisitos establecidos para los estudiantes matriculados formalmente en el sistema público.

SB 1374 : Establece la obligación para las escuelas de notificar a las familias en caso de arresto de docentes o miembros del personal, independientemente del tipo de delito o si está relacionado con sus funciones escolares.

HB 85 : Amplía la definición legal de “condiciones peligrosas” para caminar hacia la escuela. La reforma permite que más estudiantes califiquen para el transporte gratuito provisto por el distrito si enfrentan riesgos en su trayecto diario. La Cámara de Representantes de Florida proporciona el texto completo en myfloridahouse.gov .

HB 809 : Modifica los criterios de certificación de los trabajadores sociales escolares . El proyecto introduce nuevos requisitos de formación profesional y actualizaciones regulares.

SB 1402: Reformula las reglas de evaluación y seguimiento de los programas de recuperación escolar dirigidos a estudiantes que abandonaron sus estudios. La norma establece indicadores de desempeño y exige a los distritos reportes periódicos sobre la eficacia de estas iniciativas.

Toda la legislación mencionada figura como promulgada en el sistema oficial de gestión legislativa del Senado de Florida y de la Oficina del Gobernador.

¿Cómo afecta la nueva legislación a las escuelas públicas y privadas de Florida?

La aplicación de las nuevas leyes recae principalmente en las escuelas públicas del estado, aunque algunas disposiciones pueden impactar también a instituciones privadas en temas de seguridad y notificación. Por ejemplo, las actualizaciones de la SB 1470 sobre procedimientos de emergencia podrían influir en estándares que escuelas privadas adoptan voluntariamente o a través de convenios con autoridades locales.

En cuanto a la SB 296, la autonomía restituida a los distritos escolares públicos permite adaptar los horarios según las condiciones de cada comunidad. Esto podría significar diferencias horarias significativas entre condados, una situación que había sido reducida bajo la ley de 2023, ahora revocada.

Los demás proyectos firmados, como la HB 809 sobre certificación de trabajadores sociales y la HB 85 sobre caminabilidad, también están dirigidos a entidades públicas, pero pueden servir como modelo para prácticas adoptadas voluntariamente en centros educativos privados.

¿Dónde consultar los textos completos de las leyes educativas de 2025 en Florida?

Los documentos completos de cada ley, incluyendo versiones oficiales, resúmenes técnicos y análisis de impacto, se encuentran disponibles en los portales del Senado de Florida y de la Cámara de Representantes de Florida. Estas plataformas ofrecen acceso libre a ciudadanos, periodistas y funcionarios interesados en conocer la legislación aprobada en cada sesión.

La Oficina del Gobernador de Florida también publica comunicados de prensa confirmando la firma de cada ley y su fecha de entrada en vigor. Adicionalmente, las redes sociales oficiales del gobernador Ron DeSantis contienen anuncios resumidos sobre las principales reformas firmadas en mayo de 2025.