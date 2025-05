La sorprendente predicción que Stephen Hawking hizo hace 30 años y que ya es toda una realidad

En 1995, el legendario físico hizo una predicción que hoy ya es toda una realidad. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

En una entrevista realizada hace tres décadas para la serie de la BBC ‘Tomorrow’s World’, el célebre físico Stephen Hawking compartió sus predicciones sobre cómo sería la vida en 2025, centrándose especialmente en el impacto del internet en el siglo XXI.

Hawking anticipó cambios significativos, describiéndolos como “emocionantes” y “alarmantes”, y subrayó que el mundo sería muy diferente, probablemente de formas inesperadas. El físico, quien enseñó durante décadas en la Universidad de Cambridge, observó el desarrollo del internet a lo largo de su carrera y reconoció su potencial transformador.

Comparó el internet con el océano donde la vida se originó, sugiriendo que los virus informáticos podrían ser considerados una “forma de vida” capaz de sobrevivir en ese entorno digital, según consignó la BBC.

La impresionante y acertada predicción de Stephen Hawking

Su sabiduría advirtió de un problema que podría afectar a millones al día de hoy. (REUTERS/Kimberly White/archivo)

“El internet es un poco como el océano donde se originó la vida, los virus de computadora son una forma de vida que puede sobrevivir en este océano y reproducirse”, sentenció Hawking.

Él advirtió que, aunque en 1995 era posible desconectar el internet si los virus se volvían demasiado poderosos, en unas pocas décadas esa opción podría no estar disponible. El programa de la BBC exploró estas ideas, presentando escenas de ataques cibernéticos a bancos y un movimiento de resistencia de hackers surgido tras la privatización de gran parte del internet y la restricción del acceso.

La preocupación por el hacking no era exclusiva de Hawking; otros observadores tempranos del desarrollo del internet también vieron las tensiones entre la privatización y el uso del hacking como arma. A pesar de las advertencias, el internet se ha convertido en un terreno fértil para estafadores, con nuevas formas de robar información personal emergiendo a un ritmo que las fuerzas del orden y la legislación no han podido igualar.

Según detalló la BBC, este fenómeno refleja las preocupaciones de Hawking sobre el futuro del internet y su impacto en la sociedad.

No obstante, internet permaneció, en gran parte, de libre acceso. No se privatizó como se esperaba en 1995. A pesar de esto, el papel de los piratas informáticos en la vida cibernética fue algo que el equipo del programa de la BBC no predijo con precisión.

Otras predicciones que no fueron como se esperaba

Los expertos del programa de la BBC no acertó con exactitud todas sus predicciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expusieron el caso de la labor de los hackers de gobiernos como Corea del Norte y la importancia de la ciberseguridad para los diferentes estados y empresas, así como las personas que desconfiaban de los bancos y que defienden a las criptomonedas.

Este programa no solo recurrió a la experiencia y sabiduría de Stephen Hawking para tratar de predecir los cambios que traería el futuro. En aquel entonces, Tomorrow’s World predijo que para 2004 existiría una ley que obligaría a todos los hospitales de Reino Unido a hacer pública la tasa de éxito de sus cirujanos.

Esta información haría que los mejores expertos de la salud se volvieran extremadamente populares y, en lugar de viajar para visitar a sus pacientes, los operarían utilizando “guantes especiales” para interactuar con “hologramas”.

A pesar de que esta predicción no fue del todo precisa, en la actualidad existen robots que ayudan en las cirugías.

Además, los expertos del programa de la BBC dijeron que la minería espacial sería una industria completamente redituable que contaría con empresas explotando asteroides que orbitan cerca de la Tierra para conseguir metales preciosos.

“Las riquezas potenciales son insondables y la tecnología está totalmente a nuestro alcance”, comentó el futurista Tom Cheesewright.