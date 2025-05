Una adolescente murió por una bala perdida en Nueva York: soñaba con ser enfermera

Tragedia en Morrisania: adolescente muere por bala perdida en el Bronx. (REUTERS/Shannon Stapleton)

En el escenario urbano de Morrisania, un vecindario del Bronx, se vive un drama conmovedor tras la trágica muerte de Evette Selena Jeffrey, una adolescente de 16 años que anhelaba convertirse en enfermera.

El hecho ocurrió el pasado 12 de mayo cuando Evette recibió un disparo fatal de una bala perdida mientras se encontraba en las inmediaciones de Bronx Career and College Preparatory High School. Según reportó AMNY, la investigación condujo al arresto de un joven de apenas 14 años, quien ahora enfrenta serios cargos relacionados con el tiroteo.

La captura del sospechoso fue una operación conjunta llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Regional de Fugitivos del Departamento de Policía de Nueva York y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Fue localizado en Reverend James Polite Avenue, cerca de East 163rd Street, en una operación que se desarrolló a las 10:45 de la mañana del 13 de mayo.

Joseph Kenny, jefe de detectives del NYPD, explicó que el joven intentó escapar al percatarse de la presencia policial mientras intentaba abordar un taxi, pero fue rápidamente detenido sin mayores altercados.

Una operación conjunta permitió la captura del sospechoso del tiroteo en el Bronx. (REUTERS/David Dee Delgado)

Kenny afirmó: “nuestros investigadores no dejaron de trabajar durante la noche, reuniendo pruebas, construyendo el caso y rastreando al sospechoso”. Esto según reportó AMNY, quien ha seguido de cerca el caso y ha revelado detalles cruciales sobre la investigación.

La comunidad de Morrisania, acostumbrada a retos diarios, se encuentra devastada. Las calles, normalmente bulliciosas, están impregnadas de tristeza, especialmente alrededor de la escuela donde ocurrió el tiroteo.

Flores depositadas en el parque infantil cercano oscilan en el viento, simbolizando el luto compartido por los residentes y amigos. Los oficiales de seguridad escolar patrullan solemnemente, en un gesto que destaca la extrema gravedad del incidente y la vulnerabilidad de los estudiantes.

Evette, recordada con cariño por su familia, era descrita como una joven llena de sueños y aspiraciones. Su abuela, en un doloroso testimonio para el medio local, expresó sin darle su nombre al medio: “No importa lo que diga, ella no volverá”.

Los residentes del Bronx claman por más seguridad tras el tiroteo. (REUTERS/Shannon Stapleton0

Su tío, Jose Sanchez, relató que Evette era parte de una familia muy unida y que siempre mostró interés en ayudar a los demás. “Quería ser enfermera. Quería trabajar para ayudar a su comunidad, la comunidad de la que proviene”, comentó Sanchez.

El día de su muerte, Evette estaba celebrando un año de relación con su novio. Ambos habían almorzado juntos antes de dirigirse a la escuela a reunirse con amigos. Mientras ella paseaba en su patinete, se desató un conflicto que terminaría trágicamente.

Jessica Tisch, comisionada de policía, explicó que el tiroteo fue la culminación de una pelea entre pandillas juveniles conocidas como Creep on Davidson y Forest Over Everything.

En el caos del momento, el joven de 14 años abrió fuego, y una bala perdida alcanzó a Evette en la cabeza. “Nuestra víctima está siendo vista desplazándose desde el patio de la escuela hacia la acera en un patinete,” explicó Tisch, añadiendo que Evette no participó en la pelea.

Un joven de 14 años ha sido arrestado por el tiroteo. (REUTERS/Andrew Kelly)

El impacto del asesinato resuena profundamente en la vida de los residentes locales. Mildred Cueto, madre y vecina de larga data, comentó sobre la historia de violencia que impregna la vida en el Bronx.

Expresó su frustración y el anhelo de ver más medidas de seguridad, lamentando que la violencia mortal se haya convertido en una parte rutinaria de la vida en su comunidad. “Esto pasa mucho, todos los años matan a alguien”, dijo a AMNY, insistiendo en la necesidad de más presencia policial.

El arresto del joven sospechoso, cuyo nombre no se ha divulgado debido a su edad, viene acompañado de cargos por asesinato en segundo grado, intento de asesinato, homicidio involuntario en primer grado y posesión ilegal de un arma.

Según fuentes cercanas al caso, el adolescente podría enfrentar un juicio como adulto. Sin embargo, aún permanece en libertad el individuo que facilitó el arma al joven arrestado, lo que representa un cabo suelto significativo en la búsqueda de justicia para la familia de Jeffrey.