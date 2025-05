Esta es la playa de Florida que fue elegida entre las mejores del mundo: según expertos internacionales

Reconocida por su arena blanca compuesta casi en su totalidad por cuarzo, esta playa ofrece una experiencia visual y táctil inusual en Estados Unidos. (ARCHIVO)

La costa oeste de Florida volvió a destacar en el panorama turístico internacional. Siesta Beach, ubicada en el condado de Sarasota, fue incluida entre las 50 mejores playas del mundo en la edición 2025 del prestigioso ranking The World’s 50 Best Beaches, elaborado por la organización The World’s Best Inc.. La playa, conocida por su arena blanca y suave, se posicionó como la número 42 a nivel global y la número 12 en América del Norte, siendo la única playa de Estados Unidos que logró ingresar a la lista este año.

Cada año, The World’s Best Inc. convoca a más de 1.000 profesionales del turismo y viajes de todo el mundo para nominar los destinos costeros más destacados. La selección final está a cargo de sus Beach Ambassadors, expertos locales que aportan conocimientos directos sobre cada sitio evaluado. Este proceso busca reconocer no solo la belleza natural de las playas seleccionadas, sino también su capacidad para ofrecer experiencias sensoriales completas y memorables a los visitantes.

La arena de Siesta Beach es el rasgo que más ha sorprendido a los jueces y especialistas. Según el equipo de The World’s Best, este tramo del litoral se distingue por su “arena cegadoramente blanca y pulverulenta, compuesta en un 99% por cuarzo puro proveniente de los Montes Apalaches”. Esta singularidad, combinada con un ambiente relajado y accesible, hizo que la playa floridana superara en el ranking a destinos tradicionales de renombre ubicados en Hawái y California.

El entorno natural y la atmósfera distendida hacen de este lugar un atractivo tanto para familias como para viajeros independientes. (ARCHIVO)

Una playa que brilla por su arena de cuarzo, sus aguas tranquilas y su atmósfera relajada

La especialista en viajes de Condé Nast Traveler, Haley Covel, de la agencia Cove Travels, aseguró que la playa tiene “una arena blanca que no se ve en cualquier lugar”. Covel resaltó también la comodidad de tener un entorno así “al alcance de la mano aquí mismo en Estados Unidos”. Esta característica ha convertido a Siesta Beach en una favorita tanto para viajeros nacionales como internacionales que buscan un entorno natural atractivo, sin necesidad de cruzar fronteras.

El entorno de Siesta Key, la isla barrera donde se encuentra la playa, complementa esta experiencia con su ambiente distendido y peatonal. Según Covel, “es un pueblo costero increíblemente relajado y caminable”. Desde la playa es posible acceder caminando a puestos de comida, bares de cócteles tropicales y otros servicios sin necesidad de utilizar calzado cerrado o transporte privado. Este enfoque práctico y relajado hace que la isla atraiga tanto a familias con niños como a parejas o viajeros solitarios.

Además, la seguridad en el área es otro factor valorado. La presencia constante de socorristas convierte a la playa en un entorno apto para niños y nadadores principiantes. Sus aguas del golfo son mayoritariamente tranquilas, lo cual facilita actividades como el esnórquel, el paddleboarding o el simple disfrute de flotar sin preocupaciones.

El agua tranquila y la presencia de socorristas contribuyen a la seguridad y disfrute de los visitantes durante todo el año. (ARCHIVO)

Un destino accesible y conectado con el resto de Florida

Otro punto a favor de Siesta Beach es su facilidad de acceso. La playa se encuentra a solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Sarasota-Bradenton (SRQ). Según la misma fuente de Condé Nast Traveler, aunque alquilar un coche es una opción, no es imprescindible. La isla ofrece un tranvía gratuito que conecta sus principales puntos de interés, eliminando la necesidad de buscar estacionamiento o conducir largas distancias.

Para quienes se desplazan por carretera, la playa está a unas seis horas al norte de Key West por una ruta escénica, o a unas cuatro horas si se opta por el ferry desde Fort Myers. Esto convierte a Siesta Key en una parada lógica y atractiva para aquellos viajeros que ya estén explorando el sur de Florida.

Forma parte de un archipiélago que ofrece distintas experiencias costeras, desde deportes acuáticos hasta espacios ideales para el descanso. (ARCHIVO)

Un archipiélago con tres playas distintas y experiencias variadas

Siesta Key alberga tres playas que ofrecen experiencias complementarias. La más famosa es Siesta Beach, reconocida por sus vistas, su amplitud y su actividad turística. Por otro lado, Crescent Beach ofrece una experiencia más privada y es ideal para el esnórquel, especialmente en el sector rocoso conocido como Point of Rocks. Finalmente, Turtle Beach brinda una escapada tranquila y natural, más adecuada para recolectar conchas o practicar kayak lejos de las multitudes.

Estos tres espacios permiten que los visitantes puedan elegir entre distintos niveles de actividad, privacidad y conexión con la naturaleza, lo que convierte al archipiélago en un destino versátil para todo tipo de turistas.

Crescent Beach ofrece una experiencia más privada y tranquila, ideal para el esnórquel en las formaciones rocosas conocidas como Point of Rocks. (Grosby / ARCHIVO)

Temporadas recomendadas, clima y efectos del huracán Milton

En cuanto al clima, Covel recomienda visitar Siesta Beach entre abril y mayo o entre septiembre y principios de octubre. Advierte que la temporada de huracanes en Florida comienza en junio y se extiende hasta octubre, con un pico de actividad entre agosto y septiembre. Para quienes eligen viajar durante esos meses, la recomendación es contratar un seguro de viaje que cubra eventualidades climáticas.

En 2024, el huracán Milton impactó directamente sobre el condado de Sarasota, causando importantes daños en viviendas, cortes de electricidad, árboles caídos e intensas marejadas. Sin embargo, tras extensos trabajos de recuperación, las playas de Siesta Key y la vecina Lido Beach reabrieron en noviembre del mismo año, quedando solo algunas reparaciones menores pendientes.

La inclusión de Siesta Beach en el listado de The World’s 50 Best Beaches confirma su posicionamiento como un destino costero destacado en el panorama internacional. Con sus arenas únicas, entorno seguro y variedad de experiencias disponibles, esta playa floridana continúa atrayendo a quienes buscan una escapada escénica, cómoda y memorable.