Trump anunció que Estados Unidos dejará de bombardear Yemen tras el compromiso de los rebeldes hutíes de no atacar barcos

Esta imagen tomada de un video proporcionado por la Armada de EEEUU muestra un avión despegando del USS Harry S. Truman en el mar Rojo antes de ataques aéreos en Saná, Yemen, el sábado 5 de marzo de 2025 (Armada de EEUU via AP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que las fuerzas estadounidenses interrumpirán los bombardeos sobre posiciones rebeldes en Yemen después de que la insurgencia hutí haya acordado cesar también los ataques contra barcos que navegan por la región y respetar así la libertad de navegación.

Trump, que no ha dado detalles de este supuesto pacto, sugirió que fueron los hutíes quienes dieron el primer paso. “Nos dijeron: por favor, no nos bombardeen más y no vamos a atacar vuestros barcos”, explicó el mandatario norteamericano, en unas declaraciones desde el Despacho Oval al recibir al nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Esta aparente concesión de Washington llega precisamente en pleno cruce de ataques entre los rebeldes hutíes e Israel, intensificada después de que el domingo un misil terrorista impactase en las inmediaciones del aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv.

De hecho, los rebeldes responsabilizaron también a Estados Unidos de esta última batería de bombardeos, que sólo este martes habría dejado al menos tres fallecidos y cerca de 40 heridos, según las informaciones recogidas por la cadena Al Masirah, afín a los hutíes.

Sobre el bombardeo en Yemen, el Ejército de Israel dijo que lanzó ataques aéreos, deshabilitando completamente el aeropuerto internacional en la capital, Saná, y atacando varias plantas de energía. Al menos tres personas murieron y 38 resultaron heridas.

El canal de noticias satelital de los hutíes, Al Masirah, informó sobre los ataques, confirmando que el aeropuerto fue alcanzado.

Un agente de seguridad en la entrada del Aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv May 4, 2025 (REUTERS/Nir Elias)

Imágenes transmitidas en la televisión israelí mostraron densas columnas de humo negro elevándose sobre el horizonte de Saná. Videos en redes sociales supuestamente mostraron múltiples ataques alrededor de la capital yemení, y humo negro elevándose mientras los estruendos de las explosiones resonaban contra las montañas circundantes.

El ataque del martes se produjo poco después de que el Ejército de Israel emitió una advertencia en redes sociales para que las personas evacuaran la zona del aeropuerto internacional de Yemen.

“Instamos a evacuar inmediatamente el área del aeropuerto y a advertir a cualquier persona cercana que se aleje de inmediato”, escribió el portavoz Avichay Adraee en redes sociales, adjuntando un mapa del Aeropuerto Internacional de Saná. “No evacuar el área pone en peligro sus vidas”.

El lunes por la noche, Israel atacó a los rebeldes hutíes en la provincia yemení de Hodeida, en la costa del mar Rojo, matando al menos a una persona e hiriendo a 35. La oficina de medios de los rebeldes dijo que al menos seis ataques alcanzaron el crucial puerto de Hodeida. Otros ataques impactaron una fábrica de cemento en el distrito de Bajil, 55 kilómetros (34 millas) al noreste de Hodeida, dijeron los rebeldes. El Ministerio de Salud controlado por los hutíes dijo que los ataques mataron al menos a cuatro personas e hirieron a 39.

El domingo, los hutíes lanzaron un misil que impactó en una carretera cerca del principal aeropuerto de Israel, lo que detuvo brevemente los vuelos y el tráfico de pasajeros. Cuatro personas resultaron levemente heridas.

Columnas de humo se elevan después de que Israel atacara una central eléctrica y el Aeropuerto Internacional de Saná, en Saná, Yemen, el 6 de mayo de 2025 (REUTERS/Khaled Abdullah)

Es la primera vez que un misil impacta en los terrenos del principal aeropuerto de Israel, Ben Gurion, desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023. Aunque la mayoría de los misiles lanzados por los hutíes han sido interceptados, algunos han penetrado los sistemas de defensa antimisiles de Israel, causando daños.

Desde el inicio de la guerra, los hutíes han atacado Israel en solidaridad con los palestinos en la Franja de Gaza, elevando su perfil como miembro del autodenominado “Eje de Resistencia” del régimen de Irán capaz de lanzar ataques regulares contra Israel.

El Ejército estadounidense, durante el gobierno del presidente Donald Trump, lanzó una campaña intensificada de ataques aéreos contra los hutíes desde el 15 de marzo.

Israel ha atacado repetidamente a los rebeldes en Yemen. Atacó Hodeida y su infraestructura petrolera en julio después de que un ataque con drones hutíes mató a una persona e hirió a 10 en Tel Aviv.

En septiembre, Israel atacó Hodeida nuevamente, matando al menos a cuatro personas después de que un misil apuntóal aeropuerto Ben Gurion mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu regresaba al país. En diciembre, ataques israelíes mataron al menos a nueve personas también en Hodeida.

(Con información de Europa Press)