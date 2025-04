Así tengas la Green Card, estas acciones están prohibidas para inmigrantes en Estados Unidos

Obtener la Green Card permite vivir y trabajar en EE.UU. sin límite de tiempo, pero con restricciones legales importantes. (Jesús Aviles/Infobae)

Obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos (Green Card) permite a los inmigrantes vivir y trabajar en el país sin límite de tiempo. Sin embargo, este estatus no confiere los mismos derechos que la ciudadanía estadounidense. Las autoridades federales establecen limitaciones que, si se incumplen, pueden poner en riesgo el estatus migratorio o generar consecuencias legales.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los residentes permanentes deben cumplir con normas específicas que regulan su conducta cívica, sus viajes internacionales y su relación con el sistema legal y gubernamental. Entre las restricciones figuran la imposibilidad de votar en elecciones federales, el impedimento para ocupar cargos públicos, la obligación de mantenerse físicamente presentes en el país, y las limitaciones para acceder a determinados programas de asistencia social.

Por otra parte, los inmigrantes indocumentados enfrentan un marco legal más estricto. No tienen autorización para trabajar legalmente, están excluidos de la mayoría de beneficios federales y pueden ser objeto de detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas restricciones están documentadas en las normativas migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el USCIS y el ICE.

¿Los residentes permanentes pueden votar en elecciones de EE.UU.?

El USCIS señala que los residentes permanentes no pueden participar en elecciones federales, ni en elecciones estatales o locales donde la ley lo prohíba. Votar sin ciudadanía constituye una violación de las leyes migratorias y puede resultar en la pérdida de la Green Card, la imposibilidad de naturalización o incluso la deportación. Esta prohibición se basa en disposiciones constitucionales y legales federales que reservan el derecho al voto a ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes no pueden votar ni ocupar cargos públicos, según normas federales y disposiciones constitucionales de EE.UU. (Archivo)

¿Pueden los residentes permanentes postularse a cargos federales?

USCIS confirma que los titulares de residencia permanente no pueden ser elegidos para cargos como presidente, vicepresidente o miembros del Congreso. Estos puestos están reservados exclusivamente para ciudadanos estadounidenses, según lo estipulado en la Constitución. Asimismo, ciertos trabajos en el gobierno federal, especialmente los que requieren autorización de seguridad, también están restringidos a ciudadanos naturalizados o nacidos en EE.UU.

¿Qué pasa si un residente permanente se ausenta por largo tiempo del país?

Un residente permanente que planee salir de Estados Unidos por más de 12 meses consecutivos debe solicitar un permiso de reingreso (reentry permit) antes de abandonar el país. De lo contrario, las autoridades migratorias pueden considerar que ha abandonado voluntariamente su estatus. USCIS también advierte que incluso ausencias de menos de un año podrían generar dudas sobre la intención de mantener la residencia permanente, especialmente si la persona tiene vínculos económicos o familiares en otro país.

Ausencias prolongadas de EE.UU. sin permiso pueden llevar a la pérdida del estatus de residencia permanente, advierte USCIS. (EFE/Iván Mejía)

¿Qué beneficios no están disponibles para los residentes permanentes?

De acuerdo con la guía de USCIS sobre beneficios públicos, los residentes permanentes tienen acceso limitado a programas como Medicaid, SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario) y TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas). Estos beneficios pueden requerir un historial laboral o un mínimo de tiempo como residente. Además, el uso prolongado de ciertos servicios públicos podría ser considerado en futuras solicitudes si se aplican reglas de carga pública.

¿Qué limitaciones tienen los inmigrantes indocumentados?

Las personas que no cuentan con estatus migratorio legal no tienen derecho a trabajar ni a recibir beneficios públicos federales, salvo excepciones limitadas. USCIS indica que los inmigrantes indocumentados no pueden obtener licencias laborales federales ni participar en programas de asistencia. Están sujetos a procesos de remoción por parte del ICE.

ICE, por su parte, señala que tiene autoridad para arrestar, detener y deportar a personas sin estatus legal. Estos procedimientos aplican incluso si existen lazos familiares con ciudadanos estadounidenses, salvo que haya protecciones válidas como asilo, TPS o amparo por VAWA.

Inmigrantes indocumentados no tienen autorización laboral ni acceso a beneficios federales, según normativa del DHS e ICE. (Andina)

¿Qué implica trabajar sin autorización legal?

El DHS y el USCIS establecen que trabajar sin autorización constituye una violación de la ley migratoria. Usar documentos falsificados o ajenos para obtener empleo es un delito federal. Además, quienes trabajan sin permiso no pueden cotizar al sistema de seguridad social ni acceder a beneficios laborales. Esta condición puede complicar solicitudes de regularización migratoria.

¿Cómo acceden a la ciudadanía los titulares de Green Card?

USCIS detalla que un residente permanente puede solicitar la naturalización tras cumplir cinco años de residencia continua en el país, o tres si está casado con un ciudadano. El solicitante debe tener al menos 18 años, aprobar un examen de educación cívica, demostrar conocimiento del inglés y presentar evidencia de buen carácter moral. El trámite se inicia mediante el formulario N-400.

Trabajar con documentos falsificados o sin permiso es un delito federal y complica regularización migratoria, informa USCIS. (USCIS)

¿Qué se evalúa en la revisión de naturalización?

Durante el proceso, USCIS revisa antecedentes penales, cumplimiento tributario, historial migratorio y permanencia física en el país. El requisito de buen carácter moral se examina en un periodo de cinco años previos a la solicitud, aunque conductas anteriores también pueden influir.

¿Por qué es importante conocer estas restricciones?

USCIS recomienda que los inmigrantes con estatus legal o sin él consulten fuentes oficiales y asesores legales calificados. Incumplir las normas vinculadas a la Green Card puede derivar en la revocación del estatus, la inelegibilidad para naturalización o la expulsión del país.