EEUU recomienda reconsiderar viajes a este destino de Latinoamérica ante riesgos de crimen y disturbios civiles

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 17 de abril de 2025 su advertencia de viaje para Colombia, manteniendo al país en el Nivel 3 de su escala de seguridad, lo que implica una recomendación de reconsiderar los viajes debido a riesgos asociados con el crimen, el terrorismo, los disturbios civiles y el secuestro, de acuerdo con información publicada en travel.state.gov.

Según el Departamento de Estado, la actualización incorpora nueva información sobre amenazas recientes de disturbios civiles y de secuestros. La advertencia resalta que el crimen violento, como homicidios, asaltos y robos, es común en varias regiones colombianas. Asimismo, señala que el crimen organizado sigue operando de manera significativa en algunas zonas, involucrándose en actividades de extorsión, secuestros y robos, conforme al documento disponible en el portal oficial.

La sección de seguridad del aviso oficial también advierte sobre el riesgo de violencia terrorista. El Departamento de Estado indicó que instalaciones gubernamentales, zonas turísticas, centros comerciales, hoteles, restaurantes y otros espacios públicos son considerados blancos potenciales de ataques, según el contenido de la advertencia publicada en travel.state.gov.

¿Qué implica el Nivel 3 en las advertencias de viaje?

El sistema de advertencias de viaje del Departamento de Estado clasifica los destinos en cuatro niveles: Nivel 1 (Tomar precauciones normales), Nivel 2 (Aumentar precauciones), Nivel 3 (Reconsiderar el viaje) y Nivel 4 (No viajar). Colombia permanece en el Nivel 3, lo que implica que los viajeros deben evaluar con detenimiento los riesgos antes de decidir viajar, de acuerdo con las explicaciones oficiales en travel.state.gov.

La advertencia también identifica regiones específicas dentro de Colombia que presentan riesgos mayores, clasificándolas bajo Nivel 4: “No viajar”. Esta categorización señala zonas donde la situación de seguridad es considerada extremadamente riesgosa para visitantes.

¿Qué regiones de Colombia fueron clasificadas como Nivel 4?

De acuerdo con el Departamento de Estado, los departamentos de Arauca, Cauca (exceptuando la ciudad de Popayán) y Norte de Santander, así como la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela, se encuentran bajo advertencia de Nivel 4. El comunicado oficial describe estas áreas como regiones con altos niveles de crimen, secuestro y conflicto armado entre grupos ilegales.

La advertencia también resalta que cruzar la frontera hacia Venezuela desde Colombia puede derivar en detenciones arbitrarias por parte de las autoridades venezolanas, situación que limita la capacidad del gobierno de Estados Unidos para asistir a sus ciudadanos, según se detalla en travel.state.gov.

¿Qué medidas de seguridad recomienda el gobierno estadounidense?

El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses evitar manifestaciones, mantener un perfil bajo, no ostentar signos visibles de riqueza como joyas o relojes costosos, y permanecer atentos a su entorno. Estas medidas buscan reducir la exposición a riesgos de seguridad, según la guía de viaje publicada oficialmente.

Entre otras recomendaciones, el Departamento de Estado sugiere viajar solo durante las horas del día, utilizar medios de transporte previamente acordados o verificados y evitar el uso de taxis de la calle o transporte público no regulado, como indica el aviso actualizado en abril de 2025.

Además, insta a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), lo que facilita la recepción de alertas de seguridad y permite a la Embajada de Estados Unidos contactar a los ciudadanos en caso de emergencia, conforme al programa detallado en travel.state.gov.

¿Qué restricciones aplican para los empleados del gobierno de EE.UU. en Colombia?

Los empleados del gobierno de Estados Unidos tienen restricciones adicionales mientras se encuentran en Colombia. No pueden viajar a las fronteras terrestres del país con estados vecinos, no pueden utilizar motocicletas y deben abstenerse de utilizar transporte público no autorizado, según detalla la advertencia vigente.

El Departamento de Estado indica que estas restricciones tienen como finalidad reducir los riesgos de seguridad para el personal diplomático y consular, asegurando que se mantengan operativos en caso de incidentes o crisis locales, según consta en el aviso publicado.

¿Cómo afectan los disturbios civiles a los visitantes?

El Departamento de Estado señaló que las manifestaciones políticas en Colombia pueden surgir sin previo aviso, interrumpiendo el tráfico local y afectando el transporte público. Algunas protestas pueden convertirse en eventos violentos que provoquen lesiones o incluso muertes, razón por la cual el gobierno estadounidense insta a evitar concentraciones de personas, conforme a lo indicado en travel.state.gov.

El aviso también destaca que los cierres de carreteras derivados de manifestaciones pueden obstaculizar el desplazamiento entre ciudades, limitando las opciones de transporte para residentes y visitantes, según lo establece el Departamento de Estado.

¿Qué factores de riesgo adicionales considera el Departamento de Estado?

La advertencia de viaje actualizada explica que, aunque muchas áreas turísticas de Colombia mantienen condiciones de seguridad relativamente aceptables, los riesgos derivados del narcotráfico, el crimen organizado y los enfrentamientos entre grupos armados siguen afectando diversas regiones, en particular las rurales.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la capacidad de las fuerzas de seguridad colombianas para responder a incidentes puede ser limitada en áreas apartadas, lo que incrementa el nivel de riesgo para viajeros y residentes, conforme a la evaluación publicada en abril de 2025.

El informe también resalta que los riesgos asociados a la violencia no se limitan a las zonas rurales, sino que se extienden a algunas áreas urbanas donde operan organizaciones criminales, según se indica en travel.state.gov.

¿Cuál es la recomendación final para los ciudadanos estadounidenses?

El Departamento de Estado reitera que los ciudadanos estadounidenses deben considerar cuidadosamente las condiciones de seguridad antes de viajar a Colombia. Se recomienda seguir de cerca las actualizaciones oficiales, registrar sus planes de viaje en el programa STEP y preparar planes de contingencia, como establece la advertencia vigente publicada en travel.state.gov.