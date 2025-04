Después de los incendios en California, ¿qué tan seguras son las playas de Los Ángeles?

Los sedimentos costeros son objeto de análisis ante la preocupación por la presencia de sustancias tóxicas. (REUTERS/Mike Blake)

Algunas de las playas más populares de Los Ángeles, conocidas por atraer a miles de visitantes durante la temporada alta, podrían no ser seguras para el esparcimiento en los próximos meses debido a la contaminación provocada por el incendio de Palisades, ocurrido en enero. Según reportó The Hollywood Reporter, el siniestro arrasó más de 23.000 acres y afectó o destruyó aproximadamente 7.000 estructuras, liberando residuos tóxicos que alcanzaron el océano a través de las aguas de escorrentía.

La mezcla de materiales quemados incluye restos de vehículos, aparatos electrónicos, baterías y paneles solares, cuyas partículas, arrastradas desde la zona incendiada, se depositaron en el mar y, posteriormente, en la arena de las playas aledañas. Si bien las aguas recuperaron sus niveles normales de contaminación tras las tormentas invernales, el principal problema sanitario que advierten las autoridades y grupos ambientalistas radica en los sedimentos costeros, donde se concentran las sustancias peligrosas.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos de California, las muestras recolectadas abarcan los dos centímetros superiores de sedimento, zona donde se acumulan las partículas más finas y con mayor presencia de químicos tóxicos. Este método busca ofrecer una evaluación conservadora del riesgo potencial para la salud de los visitantes, explicó la entidad en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Autoridades y organizaciones ambientales mantienen la vigilancia sobre la calidad del entorno marino en el litoral angelino. (Foto AP/Jae C. Hong)

La escorrentía del incendio llevó sustancias tóxicas hasta la costa y ahora contaminan la arena de las playas angelinas

El problema central, según el informe, es que los residuos contaminados provenientes de las zonas quemadas se asientan en los sedimentos submarinos y, con la acción de las mareas, estos materiales llegan de nuevo a la costa, mezclándose con la arena. Parte de esta contaminación es perceptible como sedimento oscuro e inusual en la playa, aunque muchas partículas pasan desapercibidas a simple vista.

Las autoridades del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH) han emitido avisos sobre la situación y, hasta el momento, sostienen que los niveles encontrados no requieren intervenciones de limpieza especializada. El DPH indicó que “las personas pueden recrearse en la arena”, según las primeras conclusiones del monitoreo estatal.

Sin embargo, distintas organizaciones ambientalistas se mantienen en alerta frente a estos reportes. El colectivo Heal the Bay, una de las principales voces en defensa de la calidad del agua en la región, cuestionó los hallazgos iniciales. Su presidenta, Tracy Quinn, señaló que los niveles de arsénico detectados en ciertas playas superan los estándares de seguridad permitidos, sobre todo en la zona de Will Rogers State Beach, próxima a la desembocadura de los arroyos Rustic Creek y Santa Mónica Canyon Creek, por donde fluyó gran parte de los residuos procedentes del área del incendio.

Diversos estudios buscan determinar los niveles de contaminantes que podrían representar riesgos para la salud pública. (Foto AP/Etienne Laurent, archivo)

Las advertencias de los grupos ambientalistas ante los altos niveles de arsénico detectados en Will Rogers State Beach

Para Quinn, los resultados obtenidos hasta ahora no descartan los riesgos, especialmente para los grupos vulnerables como los niños pequeños y las mascotas, quienes tienen mayor contacto con la arena y pueden ingerir accidentalmente partículas tóxicas. “No recomendamos que la gente pase tiempo en la playa entre Las Flores y Montana Avenue en este momento”, declaró la presidenta de Heal the Bay a The Hollywood Reporter. Añadió que las sustancias presentes en los sedimentos no causan enfermedades inmediatas, pero sí incrementan las posibilidades de desarrollar problemas de salud graves a largo plazo, entre ellos cáncer, enfermedades hepáticas, cardíacas y complicaciones en el sistema digestivo.

El arsénico, un carcinógeno reconocido, es una de las principales preocupaciones tras el incendio. Aunque la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos admitió que las concentraciones detectadas superan los niveles de riesgo, también sostuvo que estos valores se encuentran dentro del rango de concentraciones naturales en los sedimentos locales, citando un estudio de 2020 elaborado por el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California.

La arena de varias playas de Los Ángeles permanece bajo monitoreo debido a la posible acumulación de materiales peligrosos. (AP Foto/Mark J. Terrill)

Falta de criterios claros y debate sobre la transparencia en las pruebas ambientales tras el incendio

La situación se complica debido a la ausencia de estándares claros para evaluar la seguridad de las playas en contextos como el actual, donde un incendio urbano masivo lleva contaminantes no solo al aire, sino también al mar y luego de vuelta a la costa. Según explicó Mara Días, responsable del programa de calidad del agua en la Surfrider Foundation, los criterios para medir contaminantes como metales pesados y productos derivados de la combustión son incompletos o inconsistentes, lo que dificulta la emisión de reportes concluyentes.

Esta falta de parámetros establecidos generó tensiones políticas. En febrero, la administración del gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó apoyo financiero a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para costear las pruebas de suelo contaminado. FEMA rechazó esta petición, a pesar de que dicho procedimiento ha sido una práctica estándar en otros desastres similares. Ante esta negativa, el director de la Oficina de Servicios de Emergencia de California advirtió en una carta que, sin los análisis adecuados, los contaminantes podrían permanecer ocultos y representar un riesgo para la calidad del agua subterránea y superficial, según recogió The Hollywood Reporter.

Especialistas advierten sobre la necesidad de tomar precauciones ante la falta de criterios claros para evaluar la contaminación post-incendio. (AP Foto/Jae C. Hong, Archivo)

Las dificultades para limpiar los sedimentos contaminados y el impacto en la erosión costera de las playas

La remoción de los sedimentos afectados no es una opción sencilla. La manipulación de estos materiales, como ocurre con el asbesto, podría liberar más contaminantes y agravar el problema sanitario. Además, las playas de la zona ya enfrentan un proceso de erosión significativo, y retirar arena de estos espacios podría empeorar la pérdida de superficie costera, un fenómeno que se ha intensificado en la última década por los efectos del cambio climático.

En este contexto, la portavoz del Departamento de Playas y Puertos del Condado de Los Ángeles, Nicole Mooradian, señaló que la decisión sobre acudir o no a las playas debe basarse en la percepción personal del riesgo. “¿Construiría yo un castillo de arena en Will Rogers o Topanga? Quizá no”, comentó. Agregó que la calidad del sedimento mejora en dirección sur, donde se observa menor presencia de escombros como clavos, vidrios rotos y restos de metales.

Finalmente, Quinn apuntó que quienes decidan visitar las playas deberían mantenerse sobre la arena seca al sur de Montana Avenue, aunque recomendó tomar precauciones adicionales en toda la región costera. Según declaró a The Hollywood Reporter, la situación demanda especial cuidado por parte de las familias y los visitantes, dada la incertidumbre sobre los niveles de toxicidad reales y sus efectos a largo plazo.