EEUU emite alerta sanitaria por comida mexicana con posible contaminación por metal

FSIS emite alerta de salud pública por carnitas de cerdo con fragmentos de metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), emitió una alerta de salud pública el 19 de abril de 2025 en relación con un producto refrigerado de cerdo distribuido por la cadena de supermercados Aldi.

La advertencia fue publicada en el sitio web oficial del FSIS (fsis.usda.gov) y hace referencia a bandejas de 453,6 gramos etiquetadas como “Pork Carnitas” que podrían estar contaminadas con fragmentos de metal. El riesgo fue detectado tras hallazgos internos de la empresa productora Cargill Meat Solutions.

Aunque el producto ya no se encuentra disponible para la venta, las autoridades consideran que algunos consumidores podrían conservarlo en sus refrigeradores o congeladores. Por ello, se instó a desecharlo o devolverlo a los establecimientos donde fue adquirido, incluso si no presenta señales visibles de alteración.

¿Qué producto fue afectado por la alerta de FSIS en abril de 2025?

El producto mencionado en la alerta es una bandeja de cerdo cocido etiquetada como “Pork Carnitas”, con un peso de 16 onzas (453 gramos), distribuida bajo refrigeración. Los paquetes afectados tienen fechas de vencimiento impresas del 30 de junio de 2025 y del 1 de julio de 2025, según lo especificó el FSIS en su comunicado.

Cada paquete porta el número de establecimiento “Est. 46049”, visible dentro del sello de inspección del USDA, lo cual permite identificar el lote afectado. La empresa productora es Cargill Meat Solutions, uno de los mayores procesadores de carne del país.

El producto fue distribuido a través de las tiendas Aldi en todo el territorio estadounidense, sin limitarse a una región específica. La distribución nacional fue confirmada por el FSIS en su portal institucional.

¿Qué provocó la posible contaminación de las carnitas?

La alerta fue emitida luego de que la planta de producción notificara al FSIS sobre daños en sus equipos durante verificaciones internas rutinarias. Según la agencia, estas fallas podrían haber provocado la introducción de fragmentos metálicos dentro del producto, lo que representa un riesgo para los consumidores.

El FSIS clasificó el incidente como una “public health alert” y no como un retiro formal del producto. Esta diferencia se debe a que las bandejas afectadas ya no se encuentran disponibles en las tiendas al momento de la publicación del aviso. Sin embargo, persiste la posibilidad de que los consumidores aún almacenen el producto en sus hogares.

La empresa no ha informado públicamente sobre la cantidad de unidades que podrían haber sido comprometidas durante el proceso de producción, y tampoco se han reportado incidentes o lesiones asociadas al consumo del producto hasta la fecha.

Cargill Meat Solutions detecta contaminación en productos distribuidos por Aldi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los consumidores con las carnitas afectadas?

El FSIS recomendó que quienes hayan comprado el producto no lo consuman bajo ninguna circunstancia. En lugar de ello, deben desecharlo o devolverlo al punto de compra. Esta recomendación fue reiterada en el comunicado del FSIS, el cual señala textualmente: “los consumidores que hayan adquirido estos productos son instados a no consumirlos. Estos productos deben ser desechados o devueltos al lugar de compra”.

Además, el FSIS advirtió que, a pesar de que los productos no están actualmente en venta, existe preocupación de que todavía estén almacenados en refrigeradores domésticos, lo que justifica la necesidad de emitir la alerta. Este mensaje también fue replicado por Fox News Digital el 21 de abril de 2025, citando directamente al FSIS.

¿Se han registrado incidentes similares este año?

El caso de las “Pork Carnitas” no es el único registrado en 2025. El FSIS ha emitido varias alertas similares por contaminación con objetos extraños en productos alimenticios procesados.

En enero, la agencia reportó el retiro del mercado de paquetes de taquitos de pollo y queso marca Casa Mamita, también vendidos por Aldi, tras detectarse fragmentos de metal durante una inspección. En marzo, se emitió una alerta sobre galletas tipo “oyster crackers” que contenían alambres de acero inoxidable, los cuales fueron detectados durante la producción en otra instalación.

Ambos casos fueron documentados por el FSIS y difundidos públicamente mediante alertas sanitarias, con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el riesgo potencial y las medidas preventivas a tomar.

Consumidores deben desechar o devolver las carnitas afectadas, según FSIS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde fue producido el alimento afectado?

El producto fue fabricado por Cargill Meat Solutions, una empresa con sede en Wichita, Kansas, que opera diversas plantas de procesamiento en Estados Unidos. Cargill es uno de los principales actores en la cadena de suministro de carnes en el país y exporta productos a múltiples destinos internacionales.

El número de establecimiento “Est. 46049” corresponde a una de las instalaciones bajo su operación. El FSIS no especificó si se trata de una planta en particular o si el problema fue detectado en más de una línea de producción. La empresa ha sido contactada por medios como Fox News, pero al cierre de la publicación oficial no había emitido comentarios adicionales.

¿Cuál es el rol del FSIS en este tipo de incidentes?

El FSIS es la agencia federal encargada de supervisar la seguridad alimentaria de los productos cárnicos, avícolas y procesados en Estados Unidos. Tiene la autoridad de emitir alertas, ordenar retiros del mercado y establecer regulaciones sanitarias en coordinación con los fabricantes.

Cuando se detecta un problema potencial en un producto ya distribuido, el FSIS puede emitir una alerta sanitaria preventiva para reducir riesgos, incluso si no se han reportado daños a consumidores. La agencia dispone de una línea de atención al consumidor y un sistema digital para consultar alertas activas y pasadas en su sitio web.

En este caso, la alerta sobre las “Pork Carnitas” busca mitigar cualquier exposición a materiales peligrosos que puedan haber quedado en el alimento tras un proceso defectuoso. La notificación incluye la descripción del producto, el número de establecimiento, fechas de consumo y las acciones recomendadas.

Productos afectados tienen fechas de vencimiento del 30 de junio y 1 de julio de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo verificar si un producto está afectado?

Los consumidores pueden identificar los productos afectados verificando el número de establecimiento “Est. 46049” dentro del sello del USDA en el empaque y las fechas de uso preferente 30 de junio de 2025 o 1 de julio de 2025. Si se trata de una bandeja de carnitas de cerdo adquirida en Aldi, es probable que esté vinculada con la alerta emitida.

Para más detalles, el FSIS recomienda visitar directamente el portal web de la agencia, donde se mantiene actualizado el listado de alertas vigentes. También se pueden presentar consultas o denuncias mediante los canales oficiales.