Trump, Biden y la clase política de EEUU lamentan la muerte del papa Francisco

El presidente Trump tuvo un encuentro con el papa Francisco en 2017, durante el primer mandato del estadounidense. (REUTERS/Evan Vucci/Pool/File Photo)

Esta mañana, a las 7:15 (hora local) murió el papa Francisco a los 88 años en su residencia del Vaticano. Su muerte ha provocado una cascada de declaraciones desde distintos puntos del mundo. Líderes políticos, religiosos y sociales han manifestado su pesar, resaltando la figura del pontífice argentino como símbolo de apertura, humildad y compromiso social. Multitudes comenzaron a concentrarse en la Plaza de San Pedro apenas se conoció la noticia oficial, anunciada por el cardenal camarlengo Kevin Farrell.

En Estados Unidos, tanto aliados como antiguos críticos del papa expresaron su respeto tras su fallecimiento. Las reacciones provinieron desde las más altas esferas políticas, incluyendo a expresidentes y altos funcionarios en funciones, hasta líderes religiosos con gran influencia local. Entre los primeros en pronunciarse estuvieron Donald Trump, Joe Biden y el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan.

Aunque durante su papado enfrentó críticas de sectores conservadores en Estados Unidos, el mensaje de Francisco sobre justicia social, inmigración y cambio climático generó impacto incluso entre sus detractores. Los medios estadounidenses destacaron que su muerte ocurre justo después de haber celebrado la Pascua en público y de haber recibido al vicepresidente JD Vance, lo que añade un tono simbólico a su despedida.

Los políticos estadounidenses reaccionan a la muerte del papa

El vicepresidente Vance fue el último funcionario extranjero de alto rango en reunirse con el papa. (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Trump: “Descanse en paz, papa Francisco”

El presidente Donald Trump fue uno de los primeros en reaccionar tras conocerse la noticia. Publicó un breve mensaje en Truth Social: “Rest in Peace Pope Francis! May God Bless him and all who loved him!”. Trump recordó su encuentro con el pontífice en mayo de 2017 durante una audiencia privada en el Vaticano, en la que también participó la entonces primera dama Melania Trump. A pesar de diferencias públicas en el pasado, el presidente Trump optó por un tono sobrio para despedir al líder de la Iglesia Católica.

Biden: “El papa del Pueblo”

El expresidente Joe Biden, segundo católico en ocupar la presidencia de Estados Unidos, calificó a Francisco como “el Papa del Pueblo, una luz de fe, esperanza y amor”. En un comunicado expresó: “Francisco será recordado como uno de los líderes más trascendentales de nuestro tiempo, y yo soy mejor por haberlo conocido”. Biden elogió su trabajo con los pobres, su defensa del medio ambiente y su apertura hacia otras religiones. En enero, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, aunque no pudo entregársela personalmente por los incendios en California.

El expresidente Biden lamentó la muerte del líder religioso y lo llamó "el papa del pueblo". (REUTERS/Kevin Lamarque/Pool/File Photo)

JD Vance: “Rezo por usted cada día”

El vicepresidente JD Vance fue el último líder mundial en ver al Papa con vida. Su visita ocurrió el Domingo de Pascua, menos de 24 horas antes del fallecimiento. De acuerdo con los reportes, el encuentro duró menos de 20 minutos y tuvo lugar en la Casa Santa Marta, residencia papal desde 2013. Durante la conversación, Vance le dijo: “Rezo por usted cada día”. El Papa le regaló una corbata, varios rosarios y tres huevos de Pascua para sus hijos. Vance, converso al catolicismo, había tenido choques previos con Francisco por temas migratorios.

Timothy Dolan: “Una muerte en la familia”

El arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, reflexionó sobre la fecha de la muerte del pontífice, señalando: “No podrías haber coreografiado el momento mejor”. En sus declaraciones, Dolan explicó que Easter Monday (Lunes de Pascua), conocido en Italia como Lunedì dell’Angelo, tiene un fuerte simbolismo litúrgico. Recordó que la última aparición pública del papa fue en la misa del Domingo de Pascua, cuando pronunció las palabras “una Pascua bendita”. Dolan lo describió como “un gran maestro y un maravilloso administrador”, y añadió: “Hay una muerte en la familia”.

Información en desarrollo