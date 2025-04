Ganó la lotería, guardó su billete en una chaqueta y la regaló: ahora podría perder USD 2.5 millones

La mujer tiene hasta el 8 de mayo para encontrar y canjear el boleto ganador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error aparentemente inofensivo ha dejado a Mildred Simoneriluto, una mujer de 76 años residente en Pensilvania, al borde de perder un premio de lotería de 2.5 millones de dólares. Según informó la televisora local WTAE, la mujer compró un boleto del juego Cash 5 en un supermercado de Murrysville en mayo de 2024, sin imaginar que este contendría los números ganadores del gran premio.

Sin embargo, el boleto desapareció tras ser olvidado en una chaqueta que posteriormente fue donada a la organización sin fines de lucro Vietnam Veterans of America, que distribuye los donativos en todo Estados Unidos e incluso algunos países.

Simoneriluto se dio cuenta de su error después de enterarse de que su boleto era el ganador del premio mayor. En declaraciones al medio, expresó su incredulidad y frustración al recordar que había colocado el boleto en el bolsillo de la chaqueta para no perderlo. “No tengo palabras, no tengo expresión”, afirmó. La chaqueta fue entregada a la organización benéfica, cuyo alcance nacional complica aún más la posibilidad de recuperar el boleto.

El tiempo corre para reclamar el premio

El plazo para reclamar el premio de 2.5 millones de dólares vence el próximo 8 de mayo, según indicaron funcionarios de la Lotería de Pensilvania. Sin embargo, la normativa es clara: para recibir el dinero, el ganador debe presentar el boleto físico. Esto deja a Simoneriluto en una situación desesperada, ya que no tiene forma de rastrear el paradero de la chaqueta ni del boleto.

La mujer ha intentado recuperar el boleto visitando varias veces el supermercado donde lo adquirió, pero los empleados le han informado que no pueden hacer nada al respecto. Según explicó a WTAE, su intención nunca fue perder el boleto, sino guardarlo en un lugar seguro. Sin embargo, la decisión de donar la chaqueta terminó por complicar sus planes.

El juego Cash 5 con Quick Cash, en el que Simoneriluto participó, es conocido por ofrecer la posibilidad de reclamar los premios en un solo pago, sin necesidad de optar por anualidades. Según la Lotería de Pensilvania, los jugadores que acierten todos los números ganadores pueden recibir el monto total en una suma global. Este atractivo formato ha convertido al juego en una opción popular entre los participantes.

Sin embargo, la historia de Simoneriluto pone de manifiesto los riesgos asociados con la pérdida de boletos ganadores. Aunque el premio de 2.5 millones de dólares podría cambiar la vida de cualquier persona, la estricta política de la lotería sobre la presentación del boleto físico deja poco margen para errores o accidentes.

“¿Qué más puedo hacer?, llorar a gritos y esperar que algo positivo me pase", añadió la mujer de 76 años durante su entrevista con la televisora local.

Los números que podrían convertirla en millonaria, en caso de que recupere el boleto perdido, son: 14, 22, 33, 35 y 38, tal y como reportó WTAE, afiliada de ABC.

Simoneriluto no es la única ganadora de la lotería que podría no recibir su premio. En Texas, una mujer que ganó recientemente más de 80 millones de dólares en la lotería tiene la posibilidad de no ver nunca sus ganancias.

La ganadora, cuya identidad no fue revelada, utilizó una aplicación que permite a los clientes comprar billetes a distancia. Una semana después de su victoria, autoridades de la lotería local anunciaron el lanzamiento de una investigación dirigida a dos premios importantes por sospechas de lavado de dinero.

“He pasado por frustración, tristeza y estrés, y ahora estoy simplemente enojada. Gasté literalmente 20 dólares. No gasté 26 millones en calcular todas las combinaciones posibles de números”, afirmó durante una entrevista con el Austin America-Statesman.