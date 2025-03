Estas son las consecuencias penales de reingresar ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado

La deportación, según el gobierno de EEUU, es el proceso en el que un no ciudadano es expulsado del país. (REUTERS/Daniel Becerril)

La deportación es el proceso en el que un no ciudadano de Estados Unidos es expulsado del país por violar la ley de inmigración. Según explicaron funcionarios del gobierno en la página oficial usa.gov, las autoridades pueden detener y deportar a aquellas personas que participen en actos delictivos, sean considerados una amenaza para la seguridad pública o violen su visa.

Cuando son arrestados, los extranjeros pueden ser retenidos en un centro de detención antes del juicio o su proceso de deportación, después, podrá comparecer ante un juez en un tribunal de inmigración durante el proceso de remoción.

Puede darse el caso en el que un extranjero solicite una remoción acelerada, durante la cual no se asiste a una audiencia en el tribunal de inmigración. Esta puede ocurrir cuando un no ciudadano llega a EEUU sin los documentos adecuados de viaje, no cumple con los requisitos de visa u otros papeles de entrada o cuando estos son falsificados.

Cómo se llevan a cabo las deportaciones

Las consecuencias penales pueden acarrear hasta 20 años de cárcel. (REUTERS/Daniel Becerril)

Como parte del proceso, un tribunal migratorio del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) escucha el caso, si un juez determina que la deportación debe proceder, el ICE ejecuta una orden de expulsión, sin embargo, usted puede salir del país de manera voluntaria, tal y como detallan los funcionarios en la página de internet usa.gov.

Muchas de las deportaciones son realizadas por vía aérea y a cargo del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, puede darse el caso en que se utilice una combinación de transporte terrestre y aéreo.

Operaciones Aéreas (IAO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) es la principal división de transporte a cargo del traslado y deportación de extranjeros por vía aérea. Ellos se encargan de facilitar el desplazamiento mediante aerolíneas comerciales y vuelos chárter.

Aquellos extranjeros que cometieron delitos no violentos pueden beneficiarse del programa REPEAT (Removal of Eligible Parolees Accepted for Transfer) Rápido, el cual permite a los agentes del ICE “lograr con mayor eficacia su objetivo de identificar y expulsar rápidamente a extranjeros delincuentes”.

Cuáles son las penas por reingresar ilegalmente a Estados Unidos

A principios de mes, California acusó a 126 migrantes por reingresar ilegalmente al país. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

La semana pasada, oficiales de la embajada de Estados Unidos en México publicaron en redes sociales las sanciones por reingresar a EEUU luego de haber sido deportado, las cuales incluyen “graves consecuencias legales” como la cárcel.

“Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel”, señalaron los miembros de la embajada en una publicación de X (anteriormente Twitter).

Los castigos por reingresar ilegalmente a EEUU incluyen:

Dos años de cárcel por un reingreso ilegal.

Hasta 10 años en caso de haber sido deportado luego de cometer un delito grave.

Hasta 20 años si fuiste deportado tras un delito grave con agravantes.

Como ejemplo de estas medidas, a principios de marzo fiscales federales del estado de California acusaron a 126 migrantes indocumentados previamente deportados, muchos de ellos, anteriormente condenados por delitos graves, como homicidio involuntario, antes de ser expulsados del país.

Joseph T. McNally, fiscal federal interino, afirmó en un comunicado de prensa emitido en aquel entonces que la Fiscalía de EEUU “está aplicando leyes de inmigración de larga data” y puntualizó que los migrantes indocumentados que desobedezcan las órdenes de deportación legal al regresar al país serán procesados.

Estas acusaciones incluyen a Oscar Parra Reyes, un hombre de 50 años y residente de El Monte que fue expulsado cuatro veces entre 1995 y 2006. Fue sentenciado a dos años en prisión luego de ser condenado por el Tribunal superior de Los Ángeles en febrero de 1993 por venta y transporte de marihuana.

En caso de ser un extranjero inadmisible bajo las secciones 212 (a)(9)(A) o (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) pueden utilizar el formulario I-212 para solicitar consentimiento para volver a pedir la admisión a EEUU y reingresar de manera legal al país.