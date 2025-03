Donald Trump pidió destituir al juez que bloqueó las deportaciones de migrantes indocumentados

El presidente pidió la destitución del juez que bloqueó las deportaciones a El Salvador. (REUTERS/Carlos Barria)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al juez federal James E. Boasberg luego de que este ordenara detener la expulsión de migrantes venezolanos bajo el Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros), una ley de guerra del siglo XVIII. A través de su red social, Truth Social, Trump calificó a Boasberg de “lunático radical de izquierda” y exigió su destitución, asegurando que el magistrado está actuando con sesgo político en contra de su administración. Según AFP, el mandatario afirmó que solo está cumpliendo el mandato de los votantes, quienes, según él, eligieron su gobierno principalmente por su postura contra la inmigración ilegal.

El fallo de Boasberg bloqueó los vuelos de deportación de más de 200 migrantes que fueron enviados a El Salvador, presuntamente vinculados a la organización criminal Tren de Aragua. Según The Independent, el juez cuestionó la invocación del Alien Enemies Act de 1798, que ha sido utilizado solo en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, y ordenó a los aviones que ya estaban en el aire regresar. No obstante, la administración de Trump continuó con las deportaciones, lo que ha generado demandas legales para determinar si el gobierno violó la orden judicial.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a una corte de apelaciones en Washington, D.C. que reemplace a Boasberg en el caso, argumentando que el magistrado incurrió en un “ejercicio inapropiado de jurisdicción”. De acuerdo con Associated Press, el juez también ha exigido explicaciones sobre por qué su orden no fue acatada, mientras que altos funcionarios del gobierno, como la fiscal general Pam Bondi, la secretaria de prensa Karoline Leavitt y los asesores Alina Habba y Stephen Miller, han defendido la decisión presidencial en medios de comunicación.

Trump intensifica críticas contra Boasberg

Desde el comienzo de su mandato, el presidente Trump ha realizado deportaciones masivas a India, Cuba, México, El Salvador, Venezuela y otros países. (REUTERS/Adnan Abidi)

En su publicación en Truth Social, el presidente afirmó que Boasberg fue nombrado por el expresidente Barack Obama y que su fallo demuestra un claro activismo judicial. “Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”, escribió el mandatario. También insistió en que su victoria en las elecciones fue un mandato contundente en favor de sus políticas migratorias y que no permitirá que jueces bloqueen sus esfuerzos por proteger la frontera.

A pesar de la orden de Boasberg, la administración de Trump ejecutó la deportación de más de 200 migrantes hacia El Salvador, según Associated Press. La decisión ha generado una demanda en la que se exige que los funcionarios responsables de la operación expliquen bajo juramento por qué ignoraron el dictamen del juez. El gobierno ha defendido la legalidad de su acción, asegurando que los migrantes representan una amenaza para la seguridad nacional debido a sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua.

El Alien Enemies Act: Una ley de guerra del siglo XVIII

Policías salvadoreños escoltan a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua recientemente deportados por el gobierno de Estados Unidos para ser encarcelados en la prisión Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). (Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS/Archivo)

El Alien Enemies Act fue promulgado en 1798 en un contexto de tensión entre Estados Unidos y Francia, cuando se temía que espías franceses pudieran infiltrarse en el país. Forma parte de las Leyes de Extranjería y Sedición, un conjunto de normativas que otorgaban al presidente amplios poderes para expulsar o detener extranjeros considerados una amenaza en tiempos de guerra.

Esta ley ha sido invocada solo en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. En ese período, sirvió como base legal para la detención e internamiento de personas de origen alemán, italiano y japonés, muchas de ellas residentes legales o incluso ciudadanos estadounidenses.

El uso de esta legislación en el caso de los migrantes venezolanos ha generado controversia. Según Associated Press, los críticos advierten que el contexto actual no es un estado de guerra, por lo que la aplicación de la norma podría ser una interpretación excesiva del poder ejecutivo. No obstante, la administración Trump sostiene que la llegada de migrantes vinculados al Tren de Aragua representa una “invasión”, justificando la activación del Alien Enemies Act para proteger la seguridad nacional.