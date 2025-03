El sarampión alcanzó niveles récord de casos en EEUU, la peor cifra desde el 2019

Texas y Nuevo México concentran más del 90 % de los casos de sarampión en el brote actual reportado por el CDC. (REUTERS/Annie Rice)

Estados Unidos enfrenta este año su mayor cantidad de casos de sarampión desde la ola registrada en 2019, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Hasta la fecha, se han reportado al menos 308 infecciones, superando los 285 casos registrados durante todo 2022. Este aumento ha generado preocupación entre las autoridades de salud, especialmente dado el control alcanzado en años anteriores.

“Más del 90 % de los casos provienen de un brote creciente en Texas y el vecino Nuevo México“, detallaron los datos de los CDC.

Barron’s Magazine agrega contexto histórico sobre la gravedad del sarampión al explicar cómo este virus fue letal durante siglos, pues antes de la introducción de la vacuna en 1963, infectaba a la mayoría de las personas antes de la adolescencia y causaba epidemias severas cada dos o tres años. Si bien el sarampión fue considerado eliminado en Estados Unidos en el año 2000, brotes recientes han desatado preocupación.

Dos posibles muertes generan alarma en la región

El sarampión no solo está generando más contagios, sino que también ha cobrado vidas este año, algo que no sucedía desde 2019, cuando se registraron 1.274 casos. Según CBS News, un niño hospitalizado con sarampión murió en febrero en el oeste de Texas, mientras que en Nuevo México un adulto no vacunado dio positivo tras su fallecimiento, aunque aún no se confirma si el sarampión fue la causa oficial. Estos casos han despertado interrogantes sobre cuántos contagios podrían estar pasando desapercibidos.

El hecho de que ya haya dos muertes sugiere que la cantidad real de casos podría ser mucho mayor que la cifra actual, advierte Barron’s Magazine. A nivel global, las cifras también son preocupantes: la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó recientemente que el sarampión mató a más de 100.000 personas en 2023 y advirtió sobre el riesgo de perder el “estatus de eliminación” en la región de las Américas.

Grietas en las tasas de vacunación

La vacuna contra el sarampión, introducida en 1963, y la versión más efectiva de 1968, redujeron drásticamente las muertes y hospitalizaciones. Hoy, los CDC recomiendan administrar la vacuna combinada con protección contra las paperas y la rubéola, conocida como MMR, en dos dosis: la primera entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los 4 y 6 años.

Barron’s Magazine subraya que una dosis de la vacuna MMR es efectiva en un 93 %, mientras que dos dosis alcanzan el 97 % de efectividad. Sin embargo, la cobertura de inmunización en algunas áreas sigue siendo preocupante.

Aunque el 92,7 % de los niños de nivel preescolar en Estados Unidos están completamente vacunados, en estados como Alaska las tasas bajan al 84,3 %, un dato relevante. Estas brechas han facilitado brotes, principalmente en comunidades no vacunadas. Entre los 222 casos confirmados en marzo, solo el 2 % había recibido las dos dosis recomendadas de la vacuna MMR, informó Barron’s.

Tasa de vacunación en preescolares de Estados Unidos alcanza el 92,7 %, pero algunos estados como Alaska caen al 84,3 %. (REUTERS/Annie Rice)

Impactos y complicaciones del sarampión

El sarampión no solo es contagioso, sino que puede tener consecuencias graves. CBS News explica que aproximadamente una de cada cinco personas no vacunadas que contraen la enfermedad en Estados Unidos requiere hospitalización. Además, existe el riesgo de desarrollar encefalitis, una inflamación cerebral que puede provocar sordera o discapacidad intelectual. Según los CDC, entre uno y tres niños de cada mil que contraen el sarampión mueren a causa de complicaciones relacionadas.

El regreso del virus también evidencia la importancia de mantener altas tasas de vacunación. “Sin tasas altas de vacunación, no hay seguridad sanitaria”, dijo el Dr. Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa, en declaraciones citadas por CBS News. Añadió que los países deben redoblar esfuerzos para llegar a las comunidades con bajas tasas de vacunación e instó a no perder terreno en la lucha contra el virus.

Brotes globales y en aumento

La problemática del sarampión no es exclusiva de Estados Unidos. En países como Canadá, un brote récord ha contribuido a un aumento de casos en toda América. La OMS advirtió este mes que el estatus de eliminación del sarampión en la región de las Américas está en peligro. Mientras tanto, Europa y Asia también reportaron incrementos de casos, alimentados por brechas en la cobertura de vacunación.

A nivel local, fuera de Texas y Nuevo México, los CDC también registraron casos en Alaska, California, Florida, Georgia, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Vermont y Washington.