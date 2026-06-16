El juez John Roach respaldó el veredicto y subrayó la imparcialidad del juicio a Karmelo Anthony

El magistrado John Roach priorizó la transparencia y la justicia en cada etapa del proceso, enfatizando la responsabilidad del tribunal ante la sociedad (WFAA)

El juez de Texas John Roach respaldó el veredicto del jurado que condenó a Karmelo Anthony a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf, de 17 años.

La sentencia llegó después de que el jurado, seleccionado conforme a la ley estatal, consideró las pruebas por la muerte del joven durante un evento deportivo en Frisco, según informó WFAA.

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Karmelo Anthony fue hallado culpable por la muerte de Austin Metcalf durante un encuentro escolar que terminó en tragedia (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

Un proceso judicial bajo la lupa pública

Durante el proceso, el juez Roach defendió la integridad del veredicto y la imparcialidad del tribunal. En una entrevista con WFAA, subrayó: “Fueron seleccionados con base en la ley, escucharon los hechos, sucedió en esta sala y llegaron a un veredicto”.

El magistrado enfatizó que su principal objetivo siempre fue garantizar un juicio justo para ambas partes, motivo por el cual decidió impedir la presencia de cámaras en la sala. “Mi trabajo consiste en asegurar la equidad, no en satisfacer al público”, afirmó.

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El caso despertó una intensa observación pública, con cada decisión judicial sometida al análisis de la comunidad y los medios (WFAA)

El caso se desarrolló en un contexto de fuerte exposición mediática y tensiones sociales. La defensa de Anthony intentó argumentar que Austin Metcalf, quien era blanco, había acosado a Anthony, de tez negra, y que el acusado actuó en defensa propia.

Sin embargo, el jurado desestimó tanto la alegación de autodefensa como el argumento de “pasión repentina”, que habría permitido una condena menor, limitando la pena máxima a 20 años.

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La alta visibilidad del juicio generó debates sobre el papel de la prensa y el manejo de temas sensibles en la esfera pública (WFAA)

De acuerdo con WFAA, el altercado ocurrió en un evento de atletismo donde ambos jóvenes eran participantes. Testimonios recogidos durante el juicio revelaron que Metcalf solicitó a Anthony abandonar la carpa de un equipo al que no pertenecía.

La situación escaló cuando Anthony advirtió: “Tócame y verás lo que pasa”. Tras un empujón, Anthony extrajo un cuchillo y apuñaló a Metcalf en el pecho, provocando la muerte del adolescente en el lugar.

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Tras la sentencia, Anthony ingresó al sistema penitenciario estatal mientras su defensa inicia el camino de la apelación (KCEN-TV)

Declaraciones y consecuencias posteriores

Al concluir el juicio, el juez Roach opinó sobre el carácter de Anthony: “Parece un buen joven que cometió un delito y hoy entiende más que nunca sus consecuencias”, expresó en declaraciones al medio texano.

El magistrado también rechazó versiones sobre una supuesta relación personal con la familia Metcalf, asegurando que no conocía a los involucrados antes del proceso.

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La atención mediática sobre el caso aumentó tras la condena. Parte del público cuestionó la decisión de no permitir la transmisión televisiva del proceso, a lo que Roach respondió: “Debía balancear el derecho de la prensa a informar y la necesidad de proteger la justicia para las partes”. El juez reiteró que la sala estuvo abierta al público y negó cualquier favoritismo.

Por su parte, la familia de Karmelo Anthony anunció que recurrirá el fallo. De acuerdo con WFAA, un día después de la sentencia, Anthony presentó la notificación formal de apelación, lo que abre un proceso legal que puede prolongarse durante años y no garantiza un nuevo juicio. El joven fue trasladado a la prisión estatal Wallace Pack Unit, cerca de Houston, para cumplir su condena.

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El juez reafirmó la importancia de ceñirse a la ley, destacando que la satisfacción personal no influye en las resoluciones judiciales (WFAA)

Debate y repercusiones sociales del caso

El caso de Karmelo Anthony se convirtió en un símbolo de debate sobre justicia y cuestiones raciales en Estados Unidos. De acuerdo con WFAA, la fiscalía y la defensa negaron que el móvil del crimen tuviera un componente racial, remarcando que el conflicto se centró en la disputa por el uso de un espacio en un evento escolar.

La rapidez con la que el jurado llegó a su veredicto —menos de tres horas de deliberación— fue interpretada por observadores como un signo de contundencia en la evidencia presentada. Durante el proceso, se destacó la ausencia de antecedentes penales por parte de Anthony y su desempeño académico, factores que influyeron en la reducción de su fianza en etapas anteriores, aunque no modificaron la gravedad de la sentencia final.

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El impacto del caso fue amplificado por campañas en redes sociales y colectas para costear la defensa y la apelación de Anthony. La familia de Metcalf, mientras tanto, enfrentó amenazas y hostigamiento tras conocerse el veredicto.

Para el sistema judicial de Texas, el caso dejó en evidencia la complejidad de los procesos con alta exposición mediática y la presión social sobre jueces y jurados. “Mientras siga la ley, duermo bien por la noche. Sé que hice enojar a la gente, pero tampoco estoy aquí para hacerlos felices”, reiteró el juez Roach en declaraciones a WFAA.

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