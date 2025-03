Las impactantes imágenes del destructivo tornado que azotó Florida

Un fuerte tornado impactó en el centro de Florida dejando fuertes daños materiales en todo el condado de Seminole. (X: @RacingFlorida)

El lunes 10 de marzo de 2025, un tornado EF2 tocó tierra en Seminole County, Florida, dejando un rastro de destrucción en Longwood y Lake Mary. Con vientos de hasta 185 kilómetros por hora, el fenómeno meteorológico causó daños estructurales significativos, volcó un camión con su conductor dentro y derribó numerosos árboles y líneas eléctricas. A pesar del impacto, las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves ni muertes.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), el tornado alcanzó la categoría EF2, lo que significa que sus vientos eran comparables a los de un huracán de categoría 2 o 3, de acuerdo con las autoridades. El meteorólogo del NWS, Will Ulrich, explicó para Fox News que tornados de esta magnitud son raros en Florida Central, ya que solo el 10% de estos fenómenos en la región superan la categoría EF1.

El sistema se desplazó por Markham Woods Road en Longwood, cruzó la Interestatal 4 cerca de las instalaciones de FOX 35 Orlando en Lake Mary, y finalmente se disipó tras recorrer aproximadamente 6,44 kilómetros con un ancho máximo de 274 metros.

Casas destruidas y un camión volcado

El tornado afectó a varias zonas del centro de Florida. (Facebook: Seminole County Fire Department)

Las consecuencias del tornado fueron inmediatas. Varias casas resultaron dañadas en Seminole County, incluyendo al menos una que colapsó completamente, según los reportes de Seminole County Emergency Management.

El capitán del Departamento de Bomberos de Seminole County, Tod Zellers, describió la devastadora escena en una de las viviendas destruidas:“Tuvimos que abrirnos paso entre árboles caídos para llegar a la casa. Estaba colapsada por completo, excepto por un rincón en la parte delantera, donde, afortunadamente, los residentes se encontraban en ese momento”, dijo en declaraciones recogidas por WSAZ.

Otro de los incidentes más impactantes fue el volcamiento de un camión con su conductor y su perro adentro. Según el testimonio del conductor, él estaba descansando en la parte trasera del vehículo cuando el tornado lo golpeó y lo volteó completamente, reportó WSAZ. Tanto él como su perro dachshund lograron salir ilesos.

Tornado pasa sobre FOX 35 en plena transmisión en vivo

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que las tormentas continúen en los próximos días, por lo que exhortan a la población a extremar precauciones. (Facebook: Seminole County Fire Department)

Uno de los momentos más impresionantes de la jornada ocurrió cuando el tornado cruzó sobre las instalaciones del canal FOX 35 Orlando, mientras los meteorólogos transmitían en vivo.

El meteorólogo Brooks Garner, que estaba siguiendo la trayectoria de la tormenta, tuvo que interrumpir la emisión para alertar a sus compañeros:“Todo el mundo en FOX 35, vayan a sus lugares seguros, debajo de sus escritorios si no están en una zona protegida. Estamos viendo escombros volar en el techo. ¡Esto es un tornado! Busquen refugio inmediatamente”.

Las imágenes transmitidas por el canal mostraron fragmentos de escombros golpeando la estación, mientras los empleados del medio buscaban protección.

Advertencias previas al impacto del tornado

Si bien no se reportaron víctimas mortales, el fenómeno meteorológico dejó graves daños a su paso, incluidas varias casas totalmente destruidas. (Facebook: Seminole County Fire Department)

El Servicio Nacional de Meteorología había emitido varias advertencias de tormentas severas para los condados de Volusia, Orange, Lake y Seminole en la mañana del lunes, anticipando fuertes lluvias, vientos y la posibilidad de tornados.

A las 9:32 a.m., se lanzó una alerta por tormenta severa en Seminole County. Dos minutos después, a las 9:34 a.m., el NWS emitió una advertencia de tornado, y apenas dos minutos después, a las 9:36 a.m., el fenómeno tocó tierra como un EF1, aumentando rápidamente su intensidad hasta EF2.

Para las 10 a.m., el NWS extendió una alerta por vientos fuertes hasta las 7 p.m., advirtiendo sobre ráfagas de 40 a 56 kilómetros por hora que podrían continuar afectando la zona.

A pesar de la magnitud del tornado, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos graves. Equipos de emergencia trabajaron durante todo el día para despejar carreteras bloqueadas por árboles caídos y evaluar los daños en viviendas afectadas.