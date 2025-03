El aumento del costo de los alimentos lleva a las familias de Nueva York a endeudarse

La mayoría de los encuestados reporta que los salarios no crecen al ritmo de la inflación alimentaria, agravando su situación financiera. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente informe reveló una alarmante realidad: el aumento constante en los precios de los alimentos está afectando gravemente a las familias de Nueva York, llevándolas a asumir deudas para poder cubrir sus necesidades básicas.

Según datos publicados por No Kid Hungry New York, el 51% de los residentes en la región occidental del estado ha tenido que recurrir a deudas adicionales en el último año debido al incremento en los costos de los alimentos. Este fenómeno no solo está impactando las finanzas de los hogares, sino también su bienestar físico y mental.

De acuerdo con el informe, el impacto económico ha obligado a muchas familias a modificar sus hábitos alimenticios. Aproximadamente el 41% de los hogares en el oeste de Nueva York ha reducido la calidad nutricional de los alimentos que consume, optando por opciones más económicas pero menos saludables.

Además, una mayoría significativa de los encuestados señaló que el aumento en los precios de los alimentos está superando el crecimiento de sus ingresos, lo que agrava aún más la situación.

Un 41% de las familias en Nueva York ha cambiado su dieta optando por alimentos con menor valor nutritivo pero más económicos. (EFE Juan Ignacio Roncoroni)

Un llamado de atención a los legisladores

El informe de No Kid Hungry New York no solo expone las dificultades que enfrentan las familias, sino que también busca generar conciencia entre los responsables de la formulación de políticas públicas.

Representantes de la organización calificaron estos hallazgos como un “llamado de atención” para los legisladores, subrayando la necesidad urgente de implementar medidas que ayuden a las familias a acceder a alimentos asequibles y nutritivos.

ABC 7 Nueva York destacó que, además de las dificultades económicas, el informe señala un deterioro en la salud física y mental de los residentes como consecuencia de la inseguridad alimentaria. Este deterioro se debe, en parte, al estrés financiero que enfrentan las familias al intentar equilibrar sus presupuestos con los crecientes costos de los productos básicos.

El precio de los alimentos en el estado de Nueva York ha registrado un aumento significativo en el último año debido a la inflación persistente en Estados Unidos. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el índice de precios de los alimentos en la región noreste, que incluye Nueva York, subió un 2,6 % interanual en enero de 2024, con incrementos más marcados en productos esenciales como los lácteos, las carnes y los cereales.

El estrés generado por los costos de alimentos está impulsando un deterioro evidente en la salud mental de los hogares afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la Reserva Federal de Nueva York señala que la inflación en los alimentos sigue afectando de manera desigual a los consumidores, con un impacto mayor en los hogares de bajos ingresos. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el precio del pan en Nueva York ha aumentado un 4,1 % en los últimos 12 meses, mientras que la leche y los huevos subieron un 3,8 % y 5,2 %, respectivamente.

En los supermercados y tiendas minoristas del estado, los costos de frutas y verduras también han experimentado incrementos, impulsados por factores como el encarecimiento del transporte y las condiciones climáticas que afectaron la producción en estados proveedores. El BLS reportó que los precios de las frutas frescas subieron un 3,5 %, mientras que las hortalizas registraron un alza del 4,7 % en comparación con el año anterior.

Las autoridades estatales han implementado medidas para aliviar el impacto de estos aumentos en los neoyorquinos. Según el Departamento de Servicios Sociales del Estado de Nueva York, el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ha incrementado los beneficios mensuales para miles de familias, y se han destinado más fondos a bancos de alimentos locales.

Además, el gobernador Kathy Hochul anunció en un paquete de ayudas para productores agrícolas y distribuidores con el objetivo de estabilizar la oferta y reducir costos para los consumidores.