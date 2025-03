Estos documentos serán exigidos en aeropuertos de Estados Unidos: sin ellos no se podrá abordar vuelos

A partir del 7 de mayo de 2025, será obligatoria una identificación REAL ID para vuelos dentro de EE.UU. (Freepik)

A partir del 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) exigirán que todos los pasajeros mayores de 18 años presenten una identificación que cumpla con los estándares de la Ley REAL ID para abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones federales.

La implementación de la REAL ID responde a una normativa establecida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La ley, aprobada en 2005, busca estandarizar los requisitos de seguridad de las licencias de conducir y otras identificaciones emitidas por los estados. Según el DHS, las agencias federales no podrán aceptar licencias de estados que no cumplan con los requisitos establecidos.

Los viajeros que no presenten una REAL ID o una identificación alternativa aceptada no podrán pasar los controles de seguridad de la TSA ni abordar vuelos domésticos. Para evitar inconvenientes, se recomienda a los pasajeros verificar si su licencia es compatible con la normativa y, de ser necesario, realizar el trámite con anticipación.

¿Qué es la Ley REAL ID y por qué es obligatoria?

La Ley REAL ID fue promulgada por el Congreso en 2005 como parte de las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre, que sugirió que el gobierno federal estableciera estándares de seguridad mínimos para la emisión de licencias de conducir y otras identificaciones. Según el DHS, la legislación prohíbe a agencias federales aceptar licencias de estados que no cumplan con los requisitos establecidos.

Además, el DHS explica que la REAL ID busca prevenir el fraude y fortalecer la seguridad nacional mediante un sistema de verificación más estricto en la emisión de documentos de identidad. A partir de mayo de 2025, las agencias federales y aeropuertos solo aceptarán documentos que cumplan con estos estándares para evitar el uso de identificaciones fraudulentas.

La Ley REAL ID busca prevenir el fraude y reforzar la seguridad nacional desde su aprobación en 2005. (U.S DHS)

¿Qué documentos serán válidos para viajar dentro de EE.UU. en 2025?

Las identificaciones compatibles con REAL ID incluyen una marca de estrella en la esquina superior derecha. Sin embargo, además de las licencias de conducir REAL ID, la TSA aceptará otros documentos para viajar dentro del país, como:

Pasaportes estadounidenses

Tarjetas de pasaporte

Licencias de conducir mejoradas (EDL) emitidas por ciertos estados

Tarjetas de residente permanente (Green Card)

Credenciales de identificación de trabajador de transporte

Tarjetas de programas de viajero confiable (Global Entry, SENTRI, NEXUS, FAST)

Según la TSA, las tarjetas de identificación emitidas por agencias gubernamentales y algunos documentos emitidos por el Departamento de Defensa también serán aceptados. No obstante, se recomienda verificar con anticipación la validez del documento a través del sitio web de la TSA.

¿Cómo obtener una REAL ID?

Para obtener una REAL ID, los ciudadanos deben acudir a la agencia de licencias de conducir de su estado y presentar los siguientes documentos:

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Dos comprobantes de domicilio

Prueba de estatus legal en EE.UU.

Cada estado puede imponer requisitos adicionales, por lo que se recomienda consultar con la entidad correspondiente antes de realizar el trámite.

Identificaciones válidas incluyen pasaportes, Green Cards y tarjetas de programas como Global Entry y NEXUS. (Canva)

¿Dónde consultar si mi estado emite REAL ID?

El DHS ha establecido un directorio en su sitio web con enlaces a los organismos estatales encargados de emitir licencias de conducir. Según la agencia, se sugiere a los viajeros verificar con anticipación si su documento cumple con los requisitos para evitar inconvenientes al momento de abordar un vuelo.

¿Los menores de edad necesitan REAL ID?

Los viajeros que no cuenten con una REAL ID o una identificación alternativa aceptada no podrán pasar los controles de seguridad de la TSA a partir del 7 de mayo de 2025. En el caso de los menores de edad, la normativa no los obliga a presentar una REAL ID para vuelos domésticos, aunque la aerolínea podría solicitar documentación adicional.

Las aerolíneas suelen requerir certificados de nacimiento o pasaportes para menores de edad en vuelos nacionales. Es recomendable que los padres o tutores verifiquen con la aerolínea los requisitos específicos antes de viajar..

¿Qué estados emiten licencias mejoradas?

Algunos estados han optado por emitir licencias de conducir mejoradas (EDL) como alternativa a la REAL ID. Los estados que ofrecen estas credenciales son:

Washington

Michigan

Minnesota

Nueva York

Vermont

Las licencias mejoradas incluyen características de seguridad adicionales y pueden ser utilizadas como prueba de ciudadanía en algunos cruces fronterizos. Sin embargo, no son un reemplazo del pasaporte para viajes internacionales en avión.

Para obtener una REAL ID se debe presentar prueba de nombre, nacimiento, domicilio, Seguro Social y estatus legal. (Canva)

¿Qué otros documentos se necesitan para viajar dentro de EE.UU.?

Además de una identificación válida como la REAL ID o un pasaporte, la TSA señala que los viajeros deben cumplir con otros requisitos dependiendo de su destino y situación migratoria. Para vuelos domésticos, algunas aerolíneas pueden solicitar un boleto impreso o digital, mientras que para viajes internacionales es obligatorio contar con:

Pasaporte vigente

Visa o autorización electrónica de viaje (según el destino)

Tarjeta de residente permanente (Green Card) (para residentes en EE.UU.)

Los viajeros que transporten medicamentos deben llevar las recetas médicas correspondientes y asegurarse de que los envases estén debidamente etiquetados. Además, los ciudadanos extranjeros en EE.UU. deben portar sus documentos migratorios en caso de ser requeridos por las autoridades.