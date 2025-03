Creyó que se vengaba de su exnovio, pero vandalizó el auto equivocado y terminó arrestada en Florida

La oficina del sheriff del condado de Volusia manejó el caso de vandalismo tras la confusión de Fabianski. (Oficina del Sheriff de Volusia)

La confusión y el caos marcaron un peculiar caso en Deltona, Florida, donde una joven de 18 años intentó vengarse de su exnovio al vandalizar su supuesto automóvil. Sin embargo, el acto terminó siendo una incómoda equivocación, pues la víctima real fue un vecino del exnovio que terminó lidiando con los daños ocasionados. Según reportaron varios medios, incluyendo Fox News y el New York Post, la situación se salió de control cuando la enfurecida joven, identificada como Evelina Fabianski, confundió el destino de su rabia.

La oficina del sheriff del condado de Volusia fue alertada de la vandalización y, al llegar al lugar, encontraron a dos adolescentes, una de 18 y otra de 16 años, junto al vehículo afectado. Los oficiales descubrieron grafitis de pintura amarilla con mensajes como “Diablo” en el automóvil, huevos rotos esparcidos por el parabrisas, y otros daños. En palabras del sheriff, la joven cometió el error más evidente: “Ustedes pintaron el auto equivocado”, según cita Fox News.

¿Venganza por un supuesto adeudo?

De acuerdo con el New York Post, el origen del ataque se relaciona con una aparente deuda de 700 dólares estadounidenses que Fabianski reclamaba a su expareja. Tras admitir el acto frente a los agentes, explicó que quería “ajustar cuentas” lanzando huevos y utilizando pintura amarilla.

Sin embargo, el coche que terminó dañado, un Infiniti negro, no pertenecía a su ex, sino a un vecino, identificado como Jonathon Edwards. “Es una locura. Eligieron el color perfecto para resaltar sobre el negro”, comentó el afectado a Fox 35 News.

El agraviado relató que tuvo que retirar la pintura amarilla de las ventanas con una navaja para poder conducir nuevamente. No obstante, aún enfrenta la incertidumbre sobre cómo reparar el resto de los daños. “Ahora todos me dicen que pruebe con WD-40 o un removedor de grafitis, pero no quiero hacer nada antes de ir a la corte”, añadió Edwards en conversación con Fox News.

El sheriff de Volusia criticó la poca discreción de las adolescentes involucradas en el acto vandálico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencias incriminatorias y daños colaterales

Las evidencias contra Fabianski y su compañera de 16 años parecían irrefutables. Los oficiales hallaron recipientes de pintura amarilla, un botellón vacío de Crown Royal y dos latas abiertas de Four Loko, una bebida alcohólica con un contenido de alcohol que varía entre el 8% y el 14%. Además, cuando se registró la mochila de la menor de edad, encontraron más de 20 gramos de marihuana y una báscula.

El comportamiento de la acusada no pasó desapercibido frente a los agentes. El sheriff, con evidente ironía, les dijo: “De verdad necesitan esforzarse más para ser discretas porque son terribles en esto”, según Fox News.

Cargos y consecuencias legales

Fabianski enfrenta varios cargos, incluyendo daños criminales, conducción bajo los efectos del alcohol, tenencia de alcohol por una menor de edad y contribución a la delincuencia de un menor. Fue arrestada, pero liberada más tarde ese mismo día, según informes de New York Post. Por otro lado, la menor fue acusada de posesión de marihuana en cantidades superiores a lo permitido.

En redes sociales, el caso desató numerosos comentarios y burlas tras darse a conocer la equivocación. “Si era su exnovio, ¿cómo es posible que no supiera cuál es su coche? Vergonzoso”, escribió un usuario. “Ahora entendemos por qué es una exnovia”, agregó otro.