El icónico hotel Roosevelt dejará de funcionar como refugio para migrantes indocumentados en Nueva York

En 2023, el Hotel Roosevelt fue apodado "la nueva Ellis Island" por su rol en la crisis migratoria de Nueva York. (REUTERS/Adam Gray)

El Hotel Roosevelt, un icónico edificio de casi un siglo de antigüedad ubicado en el corazón de Midtown Manhattan, dejará de operar como refugio para migrantes en junio, según anunció el lunes el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Este cierre simboliza un momento crucial en la respuesta de la ciudad a la crisis migratoria, que alcanzó su punto álgido hace dos años.

De acuerdo con The New York Times, el Roosevelt, apodado “la nueva Ellis Island” por su papel como centro de llegada para miles de migrantes, se convirtió en un símbolo tanto de la magnitud del problema como de las tensiones políticas y sociales que generó.

Durante el verano de 2023, imágenes de migrantes esperando en las aceras a las afueras del hotel, en busca de un lugar donde dormir, captaron la atención nacional y desataron debates sobre las políticas de inmigración y el uso de recursos públicos.

Migrantes alojados en el Roosevelt viven incertidumbre mientras se desmantelan sistemas de refugio temporal en la ciudad. (REUTERS/Adam Gray)

Su cierre refleja una disminución significativa en el flujo de migrantes hacia la ciudad. Según informó el diario neoyorquino, el número de personas que llegan semanalmente ha caído a un promedio de 350, muy por debajo del pico de 4.000 registrado en 2023. Este descenso ha permitido a las autoridades desmantelar progresivamente el sistema de refugios de emergencia que se implementó hace casi tres años.

El Roosevelt, que actualmente alberga a 2.852 migrantes, es uno de los más de 50 refugios que la ciudad ha cerrado o planea cerrar debido a la reducción en las llegadas. Además, dos grandes refugios temporales, ubicados en Floyd Bennett Field en Brooklyn y en Randall’s Island, también han cesado sus operaciones recientemente.

Un contrato millonario

El Roosevelt, propiedad de Pakistan International Airlines desde el año 2000, cerró sus puertas al público en 2020 debido al impacto de la pandemia en el turismo. Sin embargo, en 2023, la ciudad firmó un contrato de 220 millones de dólares para convertir el hotel en un refugio para migrantes, pagando una tarifa de 202 dólares por noche por cada una de sus más de 1.000 habitaciones.

Más de 7.000 millones de dólares se destinaron desde 2022 para ofrecer alimentos, hospedaje y servicios a migrantes. (REUTERS/Adam Gray)

El edificio, inaugurado en 1924 y nombrado en honor al expresidente Theodore Roosevelt, tiene una rica historia. Durante décadas, fue un punto de referencia en Nueva York, albergando eventos sociales y políticos, como las campañas de figuras como Fiorello La Guardia y Dwight D. Eisenhower.

El anuncio del cierre del Roosevelt llega en un contexto de tensiones políticas y financieras. Según detalló The New York Times, la administración del presidente Donald Trump citó al hotel en su decisión de retirar abruptamente 80 millones de dólares en fondos federales destinados a subsidiar operaciones de refugio en la ciudad. Esta medida llevó a Nueva York a presentar una demanda contra el gobierno federal, calificando la acción como un “intento de apropiación de dinero”.

El alcalde Adams destacó que la ciudad ha gastado más de 7.000 millones de dólares desde 2022 para proporcionar alojamiento, alimentos y servicios a los migrantes. A pesar de los cierres, casi 45.000 personas continúan viviendo en refugios temporales, incluidos hoteles, oficinas y almacenes reconvertidos.

El futuro de los migrantes

El cierre del Roosevelt también ha generado inquietudes entre defensores de los derechos de los migrantes y organizaciones como la Legal Aid Society y la Coalition for the Homeless, quienes advirtieron que la reducción de la capacidad de los refugios podría dificultar el cumplimiento del mandato legal de la ciudad de proporcionar un lugar seguro para todos los necesitados.

El cierre del Roosevelt impulsó temores sobre el cumplimiento del mandato legal de dar refugio a quienes lo necesitan. (REUTERS/Adam Gray)

En declaraciones recogidas por The New York Times, Mariela Narvaez, una madre venezolana que se encuentra alojada en el Roosevelt, expresó su preocupación por el futuro. “El miedo no es que cierren el refugio; es lo que sucede cuando la inmigración te detiene fuera del refugio y te pide tus papeles”, afirmó.

El Roosevelt no solo fue un refugio, sino también un epicentro de la respuesta de la ciudad a la crisis migratoria. En su vestíbulo, transformado en un centro de recepción, los migrantes recibían asignaciones de alojamiento y pasaban por controles de salud. Sin embargo, el hotel también se convirtió en un blanco de críticas, especialmente por parte de sectores conservadores que cuestionaron el uso de recursos públicos para albergar a migrantes.

El ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy criticó el acuerdo de la ciudad con el gobierno de Pakistán, propietario del hotel, calificándolo como un ejemplo de mal uso de los impuestos de los neoyorquinos. Además, el Roosevelt fue vinculado a incidentes de seguridad, como robos en el área de Times Square, que la policía atribuyó a un pequeño grupo de migrantes alojados en refugios.

El destino del Roosevelt tras su cierre como refugio sigue siendo incierto. Vijay Dandapani, presidente de la Asociación de Hoteles de Nueva York, sugirió que el edificio podría ser adquirido por una firma inmobiliaria para su reconversión en un proyecto de uso mixto. Sin embargo, no se ha confirmado si el hotel volverá a operar como tal, dado el panorama desafiante del mercado hotelero en la ciudad.