Avión se incendió en pleno vuelo durante exhibición aérea en Texas

El asesino serial que se comparó con Michael Myers de “Halloween” fue condenado a 261 años de prisión Joshua Dotson intentó justificar sus crímenes en la corte, pero la justicia lo condenó a más de dos siglos de prisión por múltiples asesinatos, incluidos el de su pareja y su hijo no nacido

Gobierno de EEUU suspende los fondos para la asistencia legal de niños inmigrantes no acompañados La suspensión de servicios financiados por el gobierno deja a menores en situación de vulnerabilidad. La Casa Blanca justifica la decisión como parte de su política de control migratorio

Donald Trump dijo que Estados Unidos es el único país capaz de terminar con la guerra en Ucrania El presidente dijo que Washington ha invertido más que Europa en tratar de ayudar a Volodimir Zelensky en una lucha que no puede ganar y en la que la mitad de los USD 350 mil millones que recibió Kiev se han “perdido”