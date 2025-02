El horrendo asesinato de un hombre trans en Nueva York por el que la policía arrestó a cinco personas

Al menos cinco sospechosos han sido arrestados por el asesinato de un hombre trans en Nueva York. (Policía Estatal de Nueva York)

Cinco personas han sido arrestadas en Nueva York y enfrentan cargos relacionados con el homicidio de Sam Nordquist, un hombre transgénero de 24 años originario de Minnesota, cuyo cuerpo fue encontrado a mediados de febrero tras semanas de tortura y abuso. Según reportó NBC News, Nordquist había sido sometido a un continuo maltrato físico y psicológico entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, en lo que las autoridades describen como un crimen “impactante”.

La desaparición fue reportada por la familia de Nordquist el pasado 9 de febrero ante la Policía Estatal de Nueva York, lo que desencadenó una investigación. Según The New York Times, sus restos fueron descubiertos cuatro días después en un campo en el condado de Yates, a unos 80 kilómetros al sureste de Rochester. “Sam fue víctima de repetidos actos de violencia y tortura”, señaló la capitana Kelly Swift de la Policía Estatal durante una conferencia de prensa, agregando que estos crímenes culminaron en su trágico fallecimiento.

El caso ha dejado a la comunidad local profundamente afectada y ha provocado condenas en todo el país. “La violencia que enfrentó Sam es, sin duda, uno de los peores casos que he investigado en mis 20 años de carrera”, afirmó Swift, según CNN. A esta declaración se sumó el fiscal del distrito de Ontario, James Ritts, quien calificó los hechos como “más allá de lo depravado”.

Investigación en curso y naturaleza del crimen

Los detenidos, identificados como Precious Arzuaga (38 años), Jennifer A. Quijano (30 años), Kyle Sage (33) años, Patrick A. Goodwin (30 años) y Emily Motyka (19 años), enfrentan cargos por asesinato en segundo grado con indiferencia depravada. De acuerdo con NBC News, los cinco sospechosos comparecieron en la corte el viernes, donde se les negó la libertad bajo fianza, y podrían enfrentar penas de entre 15 años hasta cadena perpetua si son declarados culpables.

De momento, las relaciones entre los acusados y la víctima no han sido completamente esclarecidas, pero se sabe que Nordquist estuvo alojado en el motel Patty’s Lodge, en Hopewell, junto a algunos de ellos, indicó The New York Times. Uno de los sospechosos, Arzuaga, había compartido habitación con Nordquist en este establecimiento que ofrece alojamiento a personas bajo asistencia social.

Las autoridades confirmaron que la víctima sufrió meses de abuso físico y psicológico antes de ser asesinada. (Policía Estatal de Nueva York)

La policía también ha señalado la posibilidad de clasificar el crimen como un delito de odio, aunque esta determinación aún está siendo investigada. “No descartamos que este crimen esté motivado por sesgos contra su identidad de género”, añadió Swift, según The New York Times. Por otro lado, las autoridades continúan evaluando si podrían realizarse más arrestos.

Hallazgos en el caso

En el transcurso de su investigación, la Policía Estatal ejecutó varias órdenes de allanamiento que condujeron al descubrimiento de pruebas incriminatorias vinculadas al prolongado maltrato sufrido por Nordquist. Según declaraciones recogidas por CNN, los restos del joven fueron trasladados al condado de Yates en un intento por ocultar el crimen. “El cuerpo de Sam fue trasladado para encubrir los hechos”, declaró Swift a los medios.

Además, precisaron que el médico forense del condado de Monroe realizará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Nordquist. La última comunicación que tuvo la familia con él se produjo el 1 de enero. Según el testimonio de su madre, Linda Nordquist, a WROC, la llamada fue corta: “Dijo ‘Te amo. Te llamaré mañana’, pero nunca supe más de él. Estoy devastada.”

El caso también ha sacudido los espacios seguros para la comunidad LGBTQIA+ en la región del Finger Lakes, donde Nordquist residió hasta su desaparición. “Es desconcertante que algo tan terrible ocurriera aquí”, comentó P. Julian Plyter, propietario de un bar frecuentado por personas LGBTQ+, a The New York Times.

Reacciones en la comunidad

En un comunicado compartido en las redes sociales, varios integrantes del concejo de la ciudad de Rochester manifestaron su apoyo a la familia de Nordquist y expresaron su compromiso de proteger los derechos de la comunidad transgénero. “Nuestra comunidad trans y LGBTQIA+ siempre ha sido una parte integral del tejido social. Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar su seguridad y derechos”, escribieron los concejales Mary Lupien, Stanley Martin y Kim Smith.

El crimen se suma a una alarmante lista de homicidios contra personas transgénero en Estados Unidos. Un informe de 2023 de Everytown for Gun Safety Support Fund registró 35 asesinatos de personas trans o de género no conforme. Esta cifra continúa encendiendo alarmas sobre la violencia que enfrenta esta comunidad vulnerable. “Ningún ser humano debería sufrir lo que vivió Sam”, subrayó Ritts, según CNN.