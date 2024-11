“Nunca tuve una madre”: la fría declaración de una mujer que mató a puñaladas a su mamá en Nueva York

Josephine Bekatoros (derecha), de 84 años, fue asesinada a puñaladas en su hogar de Long Island presuntamente por su hija, Diana Bekatoros (izquierda), quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado. (Facebook-Annu Annam)

La noche del miércoles 27 de noviembre, víspera de Acción de Gracias, se vivió un trágico episodio en un tranquilo vecindario de Dix Hills, en Long Island. Diana Bekatoros, de 51 años, fue acusada de apuñalar repetidamente a su madre, Josephine, de 84 años, dentro de la residencia familiar ubicada en Carman Court. Según el informe de la policía del condado de Suffolk, el ataque ocurrió poco después de las 21:00 horas. La escena del crimen fue descrita como impactante, ya que la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca.

La situación adquirió un matiz inquietante tras el arresto de Diana, quien fue detenida más tarde esa noche en su domicilio en Long Island City, Queens. New York Post señaló que, durante su traslado a la comisaría del Cuarto Precinto en Hauppauge, la acusada ofreció declaraciones perturbadoras a los medios que estaban presentes.

Los dichos de la culpable

“Nunca tuve una madre”, afirmó, mientras sus manos permanecían esposadas. A la pregunta directa de un periodista sobre si había apuñalado a su madre, replicó de manera extraña: “¿Eres tú mi madre?”.

Horas antes del ataque, la familia había compartido una cena aparentemente normal. Según el esposo de Josephine, Dennis Bekatoros, después de la comida, él se retiró a su habitación para ver televisión. Al salir más tarde, encontró a su esposa gravemente herida en el piso de su casa. Fue él quien llamó al 911, pero los esfuerzos de emergencia fueron insuficientes para salvarla. La policía confirmó que la víctima ya había sucumbido a sus heridas cuando llegaron al lugar.

El asesinato sacudió al vecindario, conocido por su tranquilidad y casas amplias con jardines bien cuidados. La residencia de los Bekatoros, ubicada en una pequeña calle circular a pocos pasos de un cementerio, se convirtió en el centro de atención policial y mediática en cuestión de horas.

Josephine Bekatoros, descrita por vecinos como una mujer amable y siempre bien arreglada, parecía mantener una relación cordial con su hija Diana, a pesar de que esta última había dejado de vivir en la casa familiar hace aproximadamente 15 años. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Diana y las circunstancias del crimen arrojan dudas sobre la verdadera naturaleza de su relación madre-hija.

Policías del condado de Suffolk resguardan la escena del crimen en Dix Hills, Long Island, donde Josephine Bekatoros fue hallada muerta tras un violento ataque en víspera de Acción de Gracias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso judicial y evaluación psiquiátrica

Tras el asesinato de su madre, Diana Bekatoros fue arrestada la noche del miércoles 27 de noviembre en su residencia. La mujer fue trasladada al Cuarto Precinto en Hauppauge, donde comenzó el proceso legal que la implicaba en el asesinato de Josephine Bekatoros.

El Día de Acción de Gracias, Diana compareció ante un juez en su primera audiencia, donde fue formalmente acusada de asesinato en segundo grado. Durante esta sesión, llamó la atención su comportamiento inusual: según los reportes, sonrió inapropiadamente mientras el juez leía los cargos en su contra, lo que generó una fuerte reprimenda por parte del magistrado. Esta actitud, considerada fuera de lugar ante la gravedad de las acusaciones, llevó al juez a ordenar una evaluación psiquiátrica para determinar el estado mental de la acusada.

The Mirror reportó que, en la audiencia, Diana se declaró no culpable, de acuerdo con los registros judiciales. El tribunal decidió mantenerla detenida sin derecho a fianza, citando la gravedad del caso y la posible inestabilidad mental de la acusada. Su defensa fue asignada al abogado Daniel Russo, quien, al ser consultado por los medios, se negó a emitir comentarios alegando que aún no había tenido la oportunidad de reunirse con su cliente.

La próxima audiencia de la acusada está programada para el martes 3 de diciembre. En esta sesión, se espera que los resultados preliminares de su evaluación psiquiátrica sean presentados para determinar si es competente para ser juzgada. Mientras tanto, el caso generó una mezcla de conmoción y especulación en la comunidad, especialmente por los indicios de un posible desequilibrio mental que pudo haber influido en el crimen.