La audiencia para reconsiderar la sentencia de los hermanos Menéndez será en enero

(REUTERS/HO SN)

La audiencia para evaluar la posibilidad de resentenciar a Erik y Lyle Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, ha sido pospuesta para los días 30 y 31 de enero, tras un cambio de agenda decidido durante una conferencia de estado el lunes en Los Ángeles.

El juez a cargo reprogramó la fecha originalmente prevista para el 11 de diciembre. Familiares de los hermanos asistieron a la audiencia y ofrecieron testimonio en su favor. Erik y Lyle Menéndez participaron en la sesión de manera remota desde la Instalación Correccional Donovan en Otay Mesa, aunque no emitieron declaraciones. La audiencia comenzó a las 10:30 a.m. y concluyó alrededor del mediodía. No se permitió el acceso de cámaras ni la transmisión en vivo de los procedimientos.

El tribunal organizó un sorteo para asignar 16 asientos disponibles para el público, y se exigió a los asistentes depositar sus teléfonos móviles en bolsas plásticas durante el evento.

El abogado defensor presentó un recurso de hábeas corpus hace 18 meses tras descubrir una carta escrita por Erik a un primo antes de los asesinatos, en la que hablaba sobre abusos sexuales por parte de su padre y expresaba temor hacia él.

Además, un exmiembro de la banda Menudo afirmó recientemente que José Menéndez, quien era ejecutivo de RCA Records, también lo había abusado sexualmente.

En octubre, el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, presentó una solicitud para que un juez considere resentenciar a los hermanos. Sin embargo, menos de dos semanas después, Gascón perdió su candidatura a la reelección frente a Nathan Hochman, quien asumirá el cargo el 2 de diciembre y ha prometido revisar el caso antes de emitir su recomendación.

En breve más información