Miami Book Fair: los eventos más importantes del sábado 23

La Feria en la Calle y las actividades literarias en el Campus Wolfson destacan la diversidad cultural de Miami Book Fair.

El último fin de semana de Miami Book Fair se destaca como el más activos del encuentro literario, con una enorme variedad de actividades para todas las edades en las instalaciones del Campus Wolfson de Miami Dade College (MDC). Durante este periodo, la Feria de la Calle, inaugurada el viernes, sigue siendo el epicentro de la celebración con presentaciones literarias, música en vivo, actividades infantiles y una amplia oferta de librerías, artesanos locales y puestos de comida gourmet.

Como siempre, en el corazón de Street Fair está Children’s Alley, un espacio especial para los niños con actividades interactivas, presentaciones teatrales y narraciones que harán del aprendizaje una experiencia divertida. Este espacio estará ubicado en las plazas superior e inferior del Edificio 1.

Para los adultos, el sábado 23 viene recargado de grandes nombres contemporáneos, quienes presentarán sus últimas obras, compartirán sus experiencias y discutirán temas de interés cultural y social: Stephen King, Patti Smith, V (anteriormente conocida como Eve Ensler), Santiago Roncagliolo Stacey Abrams, Malcolm Gladwell, George Pelecanos, Fausto Canel, Kara Swisher, Nemonte Nequimo y Sonsoles Ónega entre ellos. Algunos, como Stephen King, harán algo más impensado: cantar rock.

10 am: V presenta “40 Years of Reckoning”

En la Sala 3210 del Edificio Chapman, V (anteriormente conocida como Eve Ensler) presentará su obra 40 Years of Reckoning. En este relato, la autora de Los monólogos de la vagina explora su viaje creativo y sus experiencias personales de abuso y autoaceptación, basándose en sus diarios a lo largo de cuatro décadas. La charla busca ofrecer una visión profunda de su proceso creativo.

11 am: Tres leyendas de la novela negra

En el Auditorio del Edificio 1, segundo piso, el panel “Mean Streets reúne a tres grandes autores contemporáneos de historias de crimen y misterio: Jonathan Lethem, George Pelecanos y Scott Turow.

En Brooklyn Crime Novel, Lethem recorre más de 50 años en un barrio de Nueva York, comenzando en las calles de los años 70, donde la violencia parece siempre estar al acecho. Pelecanos, conocido por su obra narrativa pero también como guionista de The Wire, hablará sobre Buster: A Dog, una historia narrada desde la perspectiva de un perro. Finalmente Turow presentará Suspect, un thriller en el que la jefa de policía Lucia Gomez es acusada por tres oficiales masculinos de acoso sexual, lo cual desencadena un escándalo nacional que revela secretos aún más oscuros.

El público podrá hablar con autores como Stephen King, Patti Smith, George Pelecanos, Malcolm Gladwell, Nemonte Nenquimo, Sonsoles Onega, Sergio del Molino, Marie Arana, Paola Ramos, Juan Manuel Cao y Agustina Bazterrica. (Nacho Films)

11 am: Latinos en Estados Unidos

Dos importantes investigaciones sobre los hispanos y su evolución: Marie Arana presenta LatinoLand: A Portrait of America’s Largest and Least Understood Minority y Paola Ramos habla de su Defectors: The Rise of the Latino Far Right and What it Means for America. Con moderación de Ray Suárez, en la Sala 2106 del Edificio 2.

11 am: Literatura infantil con Stacey Abrams: “Stacey Speaks Up”

También a esa hora, en la Sala 3210 del Edificio Chapman, la escritora y política Stacey Abrams conversará sobre su libro para niños Stacey Speaks Up. Moderada por Meg Medina, la discusión se centrará en cómo la protagonista y sus amigos enfrentan desigualdades en su escuela, para promover la conciencia social en un contexto comunitario.

12 pm: Malcolm Gladwell lleva “Revenge of the Tipping Point”

El autor de El punto clave y Hablar con extraños abordará su libro Revenge of the Tipping Point en la Sala 3210. Malcolm Gladwell examina el oscuro lado de los fenómenos sociales contagiosos y ofrece un análisis sobre las epidemias contemporáneas y la ingeniería social que las acompaña, a través de una serie de historias intrigantes.

1 pm: Kara Swisher lo cuenta todo sobre Silicon Valley: “Burn Book”

En la misma sala, la especialista en la industria tecnológica presentará su libro Burn Book, en el que narra la historia de Silicon Valley y sus figuras más influyentes. En conversación con Ben Mezrich, Kara Swisher ofrecerá una visión sobre la intersección entre tecnología, poder y sus efectos en el mundo.

Malcolm Gladwell analiza en “Revenge of the Tipping Point” el lado oscuro de los fenómenos sociales contagiosos. (Archivo)

1 pm: Fausto Canel y Juan Manuel Cao

A la misma hora pero en la Sala 8503, Fausto Canel y Juan Manuel Cao animarán el panel “Entre el absurdo, la comedia y la Guerra Fría”, en el que abordarán el uso del humor y las historias de espionaje en la narrativa contemporánea, explorando la relación entre escritura y crítica social.

2:15 pm: Vínculos y distopías

En la Sala 8503 los autores Agustina Bazterrica y Juan Carlos Méndez Guédez presentarán sus obras que abordan temas de amor y relaciones en contextos distópicos.

2:30 pm: 32 años de los Rock Bottom Remainders

A las 2:30 p.m., en la Sala 3210, se celebrará el evento “32 Años de los Rock Bottom Remainders”. Este grupo de autores y músicos reflexionará sobre su trayectoria musical y literaria. Moderado por Lisa Napoli, incluirá a figuras como Stephen King y Mitch Albom, quienes compartirán anécdotas sobre su experiencia en la música y la literatura.

3 pm: Nemonte Nenquimo presenta “We Will Be Jaguars”

En la Sala 3209, la defensora del medio ambiente y miembro del pueblo Waorani, discutirá su vida y su activismo en la conservación del Amazonas al presentar su libro We Will Be Jaguars.

3:45 pm: Presentación del Premio Alfaguara 2024

En la Sala 8503, Sergio del Molino presentará su novela Los alemanes, obra ganadora del Premio Alfaguara. Del Molino explorará el impacto del neonazismo en Alemania, analizando un duro episodio de la historia española. Este evento contará con la participación de José Ignacio Chascas Valenzuela.

Stephen King participará en una mesa sobre la legendaria banda de escritores irónicamente bautizada Rock Bottom Remainders.

4:15 pm: Celia y Gertrudis: dos cubanas que hicieron historia

En la Sala 8525 Omer Pardillo Cid y María Elena Pacheco, en conversación con Alejandro Ríos, presentarán sus libros sobre Celia Cruz y Gertrudis Gómez de Avellaneda.

4:45 pm: Presentación de la ganadora del Premio Planeta 2023

En la Sala 8503, Sonsoles Ónega presentará su novela ganadora del Premio Planeta, Las hijas de la criada, en una conversación con Gina Montaner.

6 pm: Patti Smith habla sobre “A Book of Days”

En la Sala 3210, la artista Patti Smith presentará A Book of Days, una obra en la cual, a través de más de 365 fotografías, ofrece una perspectiva de su vida y pensamientos. Con imágenes de sus cuentas en redes sociales y de sus archivos personales, explora su proceso creativo y sus pasiones.

6 pm: Juan Carlos Botero y Santiago Roncagliolo

En la Sala 8503, el escritor colombiano Juan Carlos Botero y el peruano Santiago Roncagliolo participarán en el panel “Crímenes y aristocracia en la ficción”, que explorará la relación entre la narrativa criminal y las dinámicas de clase en sus respectivas obras.

Nemonte Nenquimo, líder waorani de la Amazonía ecuatoriana, presentará su libro sobre una vida de activismo y defensa medioambiental. (Jerónimo Zúñiga / Amazon Frontlines)

Miami Book Fair: dónde, cuándo, cuánto

La feria tiene lugar en el Campus Wolfson del Miami-Dade College (MDC), en el Downtown (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea.

Hasta el domingo 24 de noviembre, 10 am a 7 pm.

Entradas:

Para un solo día: USD 12 (adultos), USD 7 (mayores de 62 años), USD 5 (adolescentes de 13 a 18 años)

Para varios días: USD 18 (adultos), USD 12 (mayores de 62 años), USD 8 (adolescentes de 13 a 18 años)

La entrada para niños de hasta 12 años es gratuita.