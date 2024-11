Un ranking expone los 5 restaurantes más sobrevalorados de Miami que no cumplen con las expectativas de los comensales

Una encuesta de Instagram y Reddit revela qué restaurantes de Miami no cumplen con la expectativa de sus clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miami, reconocida por su variada escena gastronómica, combina diversidad cultural y propuestas innovadoras. Sin embargo, algunos restaurantes, pese a su popularidad y promoción en redes sociales, no siempre cumplen con las expectativas de sus clientes. Este fenómeno ha llevado a debates sobre cuáles son los establecimientos que, aunque ampliamente reconocidos, ofrecen experiencias que no justifican su reputación ni sus costos.

Una encuesta realizada por New Times el pasado 30 de octubre a través de Instagram y Reddit recopiló opiniones de comensales sobre los restaurantes más sobrevalorados de la ciudad. Los participantes identificaron lugares cuya relación entre precio, calidad de los alimentos y experiencia general no coincide con la fama que ostentan. Entre las críticas se destacaron la excesiva importancia otorgada a la decoración y el ambiente en detrimento de la calidad gastronómica.

El análisis, basado en las respuestas de los lectores, identificó cinco restaurantes que lideran esta percepción: Sexy Fish, Komodo, Papi Steak, Carbone y un empate entre Seaspice y Kiki on the River. La siguiente lista, elaborada a partir de los resultados de la encuesta, presenta las características y comentarios que llevaron a estos establecimientos a ser considerados como los más sobrevalorados en Miami.

Sexy Fish

Sexy Fish, ubicado en el distrito de Brickell, fue el restaurante más mencionado por los lectores de New Times, acumulando 19 referencias en Instagram y Reddit. Los comentarios señalaron que, aunque la decoración del lugar es impresionante, incluyendo obras de arte de Damien Hirst y un acuario de gran tamaño, la calidad de los platillos no está a la altura de las expectativas. Los usuarios destacaron frases como “la ambientación supera la calidad de los alimentos” para describir su experiencia. Este restaurante, originario de Londres y fundado por el empresario británico Richard Caring, abrió su sede en Miami como parte de su estrategia de expansión internacional.

Komodo

Komodo, también en Brickell, ocupó el segundo lugar en la lista con nueve menciones totales en redes sociales. Este restaurante de fusión asiática, inaugurado en 2015 por David Grutman y su grupo Groot Hospitality, es conocido por su atmósfera animada y su atractivo para quienes buscan experiencias nocturnas. No obstante, los lectores encuestados afirmaron que, pese a la ambientación, la calidad de los alimentos no se justifica en comparación con los elevados precios. Uno de los comentarios destacados indicó que la comida era “regular” y que había opciones de mejor calidad a menor costo en otros establecimientos de la ciudad.

Papi Steak

En tercer lugar, Papi Steak, ubicado en South Beach, fue mencionado en nueve ocasiones, empatando con Komodo en el número de comentarios. Este restaurante se caracteriza por su enfoque en la comida kosher y sus presentaciones llamativas, como el bistec Wagyu de USD 1,000 que se sirve en un maletín decorado con cristales. Aunque se ha posicionado como un lugar popular entre celebridades y en plataformas como Instagram, los lectores indicaron que la experiencia no está a la altura de su elevado precio. Este es otro proyecto de Groot Hospitality, creado en colaboración con David “Papi” Einhorn.

Carbone

Carbone, un restaurante de alta cocina italiana operado por Major Food Group, ocupó el cuarto lugar con seis menciones en total. Este establecimiento, que abrió sus puertas en el vecindario South of Fifth de Miami Beach, busca replicar el éxito de su sede original en Nueva York. Según los participantes de la encuesta de New Times, aunque el diseño y la presentación de los platillos son atractivos, la relación precio-calidad no satisface las expectativas de los clientes.

Seaspice y Kiki on the River

Seaspice Brasserie & Lounge y Kiki on the River empataron en la quinta posición con cuatro menciones cada uno. Ambos restaurantes están ubicados a lo largo del río Miami y son conocidos por su enfoque en la experiencia junto al agua. Seaspice, que ofrece muelles para los comensales que llegan en barco, fue señalado por priorizar la atmósfera sobre la calidad de los alimentos. Por su parte, Kiki on the River, especializado en cocina griega y de inspiración mediterránea, recibió críticas similares respecto a su propuesta culinaria en comparación con sus precios.

Comentarios adicionales sobre Groot Hospitality

Además de las críticas dirigidas a restaurantes específicos, varios lectores mencionaron de manera generalizada a Groot Hospitality, el grupo responsable de Komodo y Papi Steak. Según el recuento de New Times, frases como “todos los restaurantes de Groot están sobrevalorados” o “todo lo que pertenece al grupo Groot es costoso y no vale la pena” fueron recurrentes en las respuestas. Sin embargo, el medio aclaró que algunos de los restaurantes señalados, como Sexy Fish y Carbone, no pertenecen a este grupo.