Miami Book Fair: los eventos más importantes del domingo 17

El MDC Wolfson Campus de Miami es hoy el escenario de los primeros eventos de la Feria del Libro de Miami. (Deborah Rodriguez)

La 41º Miami Book Fair arranca el domingo 17 de noviembre de 2024 en el MDC Wolfson Campus con una importante agenda tanto en inglés como en español. Autores destacados como Gina Montaner, Jim DeFede, Billy Corben, Alfred Spellman, Don Lemon, Mayra Santos Febres y Amir Tibon estarán presentes para presentar sus obras y participar en conferencias y conversaciones con el público.

La apertura, a las 3:00 pm, está a cargo de la periodista y escritora Gina Montaner, quien presentará Deséenme un buen viaje, una sentida obra sobre la decisión de su padre, Carlos Alberto Montaner, de acogerse a la eutanasia en España. En el Auditorium, la sala principal, la escritora y periodista dialogará con Gloria Ordaz para contar su experiencia personal en la difícil despedida del intelectual disidente cubano de enorme peso en la comunidad latina de Miami.

También a las 3:00 pm se reúnen el periodista Jim DeFede y los cineastas Billy Corben y Alfred Spellman en el panel “La historia real de los ‘Cocaine Cowboys’ de Miami”. En la sala 3210 del Edificio Chapman recordarán las historias de los narcotraficantes Augusto Willy Falcon y Salvador Magluta. DeFede ha documentado la cobertura del caso y ha contribuido a The Chronicles of Willy & Sal, que detalla la vida de estos notorios personajes. Corben y Spellman, conocidos por su serie Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, ofrecerán su perspectiva sobre estos eventos históricos.

Gina Montaner presentará su crónica sobre la eutanasia de su padre, Carlos Alberto Montaner, a las 3:00 pm, en conversación con Gloria Ordaz.

A las 4:00 pm, Don Lemon presenta su libro I Once Was Lost: My Search for God in America. Este evento es con entrada (USD 35, que incluye la compra del libro) y se realizará en el Auditorio del MDC Wolfson Campus. En esta obra, el reconocido periodista reflexiona sobre su relación con la religión y su búsqueda de significado en un contexto sociopolítico complejo. El autor examina historias que han influido en su vida y carrera en un entorno marcado por la desconfianza hacia las instituciones.

A las 5:00 pm, la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres habla de La otra Julia, obra en la que narra la vida de la poeta Julia de Burgos. La autora dialogará con la escritora Anjanette Delgado sobre la obra y la difícil trayectoria de Burgos, hoy reconocida como una figura central de la literatura latinoamericana. Este evento también se llevará a cabo en el Auditorio del MDC Wolfson Campus.

Finalmente, a las 5:30 pm, Amir Tibon presentará su libro The Gates of Gaza: A Story of Betrayal, Survival, and Hope in Israel’s Borderlands. En este evento, también con boleto (USD 35), Tibon narra su experiencia personal durante el ataque de Hamas al Kibbutz Nahal Oz, donde vivía con su familia, el 7 de octubre de 2023, y explora la complejidad del conflicto entre Israel y Gaza y el impacto en su comunidad.

Los eventos buscan promover el diálogo sobre cuestiones sociales y culturales diversas. (MDC)

Miami Book Fair: dónde, cuándo, cuánto

La Feria del Libro de Miami tiene lugar en el Campus Wolfson del Miami-Dade College, en el Downtown (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea.

Del 17 al 24 de noviembre, 10 am a 7 pm.

Entradas:

Para un solo día: USD 12 (adultos), USD 7 (mayores de 62 años), USD 5 (adolescentes de 13 a 18 años)

Para varios días: USD 18 (adultos), USD 12 (mayores de 62 años), USD 8 (adolescentes de 13 a 18 años)

La entrada para niños de hasta 12 años es gratuita.

El viernes 22 de noviembre la entrada es gratuita para todos los asistentes.