Donald Trump dijo que la seguridad en la frontera con México será su prioridad y habló de las primeras medidas que tomará cuando asuma

En su primera entrevista desde el triunfo electoral, Trump insistió en la seguridad fronteriza y el control de la inmigración como pilares de su gobierno (REUTERS)

Donald Trump habló por primera vez este jueves desde su triunfo electoral e insistió en la seguridad fronteriza y el control de la inmigración como pilares de su gobierno, tal como había sugerido durante su campaña. Inclusive, describió su regreso a la Casa Blanca como una oportunidad “para traer el sentido común” de vuelta a Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena NBC, Trump aseguró que una de sus primeras medidas al asumir oficialmente en el máximo cargo ejecutivo será trabajar para que la frontera sea “fuerte y poderosa” y para detener el ingreso irregular de personas en el país, aunque aclaró que ello no significará una prohibición de acceso a las miles de personas que buscan llegar al territorio de forma legal.

“Obviamente, tenemos que hacer la frontera fuerte y poderosa, y -al mismo tiempo- queremos que la gente venga a nuestro país. Yo no soy de los que dicen ‘No, no puedes entrar’. Queremos que la gente entre”, sostuvo el político.

Trump prometió trabajar por lograr tener una frontera fuerte y poderosa (Bloomberg)

A la par de disminuir el ingreso de nuevos migrantes, Trump dijo que no tendrá “más remedio” que ordenar una campaña de deportaciones masivas, con el objetivo de reorganizar esta situación a nivel interno.

Esta promesa, que lleva vigente desde sus meses de campaña y promete ser “el mayor esfuerzo” en la materia “en la historia estadounidense” podría amenazar la permanencia de unos 18 millones de inmigrantes indocumentados, según precisó el ahora Presidente electo durante el debate del 29 de junio. Es por ello que esta tarea representaría un importante desafío logístico y financiero para la Administración entrante, y requeriría de la cooperación de varias agencias federales, como el Departamento de Justicia y el Pentágono.

Inclusive, Trump sugirió estar abierto a la posibilidad de movilizar al Ejército para ejecutar estas deportaciones masivas, a lo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, respondió que si bien las Fuerzas Armadas “estarán listas para llevar a cabo órdenes de su propio comandante en jefe y seguir todas las órdenes legales de la cadena de mando, se mantendrán al margen” de esta cuestión.

La iniciativa también podría costarle caro al republicano que, sin embargo, aseguró que “no es una cuestión de precio”. “En realidad, no tenemos elección. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países... ahora van a volver a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio”, dijo en referencia a la presencia de líderes de bandas criminales como El Tren de Aragua.

Para Trump, su política intransigente y su retórica clara en el tema inmigratorio fueron algunas de las claves de su exitosa campaña, en la que consiguió un importante respaldo de la comunidad latina (REUTERS)

De hecho, el empresario aseguró que su política intransigente y su retórica clara en el tema inmigratorio fueron algunas de las claves de su exitosa campaña, en la que paradójicamente consiguió un importante respaldo de la comunidad latina.

Desde 2020, cuando perdió ante Joe Biden, “empecé a ver que la realineación podría ocurrir porque los demócratas no están en línea con el pensamiento del país. No pueden desfinanciar a la policía o hacer cosas de ese estilo. No quieren ceder y no funcionan, y la gente entiende eso”, señaló al respecto, antes de refutar que el pueblo estadounidense “quieren tener fronteras y le gusta que la gente entre, pero tienen que entrar con amor hacia el país, tienen que entrar legalmente”.

Por otro lado, Trump se refirió a los primeros contactos que mantuvo la víspera con Harris y Biden, y consideró las llamadas “muy agradables y muy respetuosas en ambos sentidos”. Además, tal como trascendió, mencionó que la Vicepresidente le “habló de la transición” y que le dijo que “le gustaría que fuera lo más suave posible, con lo que estoy de acuerdo, por supuesto”.

Trump reveló haber hablado con cerca de 70 líderes mundiales desde su triunfo (AP)

En lo que respecta al apoyo de la comunidad internacional, el Presidente electo mencionó haber hablado “probablemente” con 70 líderes mundiales desde el miércoles, entre los que destacan el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky; y el mandatario francés, Emmanuel Macron; mientras que dijo que cree que hablará con Vladimir Putin.