Metallica y Linkin Park en Las Vegas: el regreso del festival Sick New World en 2025

El festival Sick New World confirma a Metallica y Linkin Park como artistas principales para su edición 2025 en Las Vegas. (Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

El festival Sick New World ha confirmado su alineación para la edición de 2025, que contará con la participación de Metallica y Linkin Park como los artistas principales. Este evento se llevará a cabo el 12 de abril en el Las Vegas Festival Grounds, marcando la tercera edición del festival desde su debut en mayo de 2023, según reporta Loudwire.

¿Qué artistas se presentarán en el Sick New World 2025?

La lista de artistas incluye una amplia gama de géneros dentro del rock y el metal, con la participación de bandas emblemáticas como Queens of the Stone Age, Evanescence, Ministry, Gojira y Mudvayne. Esta variedad de grupos subraya la intención del festival de atraer a un público diverso, que abarca desde los seguidores del metal extremo hasta los fans del rock alternativo. La organización también ha destacado la reunión de Acid Bath, una banda de sludge metal de Nueva Orleans, que no se ha presentado desde 1997, lo que añade un atractivo significativo al evento.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el festival Sick New World 2025?

Los boletos para el festival saldrán a la venta el 18 de octubre de 2024, con opciones de entrada general a partir de 399 dólares. Los compradores tendrán la opción de realizar un pago inicial de 19.99 dólares para asegurar sus pases, lo que facilita la accesibilidad para los interesados. Además, se ofrecerán paquetes VIP y otras opciones de mayor categoría que incluyen alojamiento en hoteles.

Las entradas para el Sick New World 2025 estarán a la venta desde el 18 de octubre de 2024, con opciones accesibles. (EFE/Kiko Huesca)

Alineación completa del festival Sick New World 2025

La alineación completa incluye a artistas como AFI, The Sisters of Mercy, Cannibal Corpse, Meshuggah y Daron Malakian con Scars on Broadway. También se presentarán bandas como Testament, Mastodon, Cradle of Filth y Underoath, lo que pone de manifiesto la variedad de estilos que se podrán disfrutar en el evento. La inclusión de Acid Bath es especialmente significativa, dado su impacto en la escena del metal y el interés por su regreso tras más de dos décadas.

¿Por qué Las Vegas es un destino para festivales de música?

El Sick New World Festival se ha establecido como un evento destacado dentro del calendario de festivales de música en Estados Unidos, similar a otros festivales como el When We Were Young, que también se celebra en Las Vegas. Este último está programado para el 19 y 20 de octubre de 2024, lo que sugiere una creciente popularidad de festivales centrados en el rock y metal en la ciudad, de acuerdo con Rock Sound.

El festival Sick New World incluye a bandas como Queens of the Stone Age, Mastodon y Testament en su variada alineación. (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

Logística y seguridad en el festival Sick New World 2025

En términos logísticos, el festival se llevará a cabo en un solo día, lo que permite a los asistentes disfrutar de una serie de actuaciones en un solo lugar. Esta modalidad ha demostrado ser efectiva en festivales anteriores, facilitando una experiencia concentrada y accesible para los asistentes. El uso de las instalaciones del Las Vegas Festival Grounds también sugiere que los organizadores están buscando maximizar la capacidad del evento, según Rock Sound.

Los organizadores han destacado que se están tomando medidas para asegurar que la experiencia del festival sea segura y placentera para todos los asistentes, un aspecto crucial en el contexto actual de eventos masivos. Las políticas de salud y seguridad se están ajustando según las recomendaciones de las autoridades competentes para garantizar un ambiente seguro.

Expectativas para el festival Sick New World 2025

A medida que se aproxima la fecha del festival, se espera que se realicen anuncios adicionales sobre horarios y actividades especiales dentro del evento. La anticipación por parte de los fans es palpable, y el interés por obtener boletos es elevado, lo que podría llevar a una rápida venta de entradas.

El Sick New World 2025 se perfila como un evento significativo en el panorama musical, con una alineación que abarca décadas de historia del rock y metal, además de la reunión de Acid Bath. El festival busca continuar su legado en Las Vegas como un punto de encuentro para aficionados de todo el mundo.