Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional emite advertencia por tormentas y granizo en Texas

La emisión de la alerta incluye áreas del noreste y parte del Panhandle de Oklahoma, donde se prevén posibles lluvias intensas, vientos fuertes y caída de granizo durante la tarde y noche del martes, según autoridades meteorológicas

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Una calle residencial en Texas completamente cubierta de granizo, con un coche negro estacionado a la izquierda, bajo una fuerte lluvia y un cielo oscuro con un rayo.
El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre la amenaza de granizo y tormentas eléctricas en el norte de Texas esta semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia para diversas áreas de Texas debido a la posible formación de granizo y tormentas eléctricas en el transcurso de esta semana. Tras el paso de un reciente frente frío, la atención de las autoridades se ha centrado en la parte oriental del extremo norte del estado, donde se espera que el martes 31 de marzo pueda registrarse una combinación de chubascos, granizo y actividad eléctrica, lo que representa diversos riesgos para quienes residen en la región. Esta alerta responde a la evolución de las condiciones atmosféricas y busca preparar a la población ante potenciales situaciones peligrosas.

El pronóstico indica que no solo existe la amenaza de granizo, sino también de vientos intensos y, en menor medida, la formación de tornados. Según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Amarillo, entre los peligros principales para el martes por la tarde figuran ráfagas de viento que podrían alcanzar los 96 kilómetros por hora y granizo de tamaño considerable. Aunque la probabilidad de tornados es baja, la posibilidad no puede descartarse por completo, especialmente en zonas propensas a fenómenos meteorológicos severos durante la temporada de frentes fríos.

La presencia de estos riesgos se debe a la interacción entre el aire frío proveniente del norte y la humedad remanente en la atmósfera, lo que puede desencadenar tormentas de gran intensidad. No obstante, la agencia meteorológica subraya que el panorama está sujeto a variaciones importantes. El lunes por la mañana, los especialistas enfatizaron que existen incertidumbres significativas en el pronóstico, en particular respecto al momento exacto en que el frente frío hará su entrada al área afectada. Este factor es crucial, ya que un cambio en el horario de llegada podría reducir la amenaza de tormentas eléctricas severas o, por el contrario, potenciarla, dependiendo de cómo evolucione la situación meteorológica.

Carretera en Texas inundada por fuertes lluvias con varios coches en movimiento, relámpagos visibles en el cielo oscuro y un cartel de 'TEXAS' a la derecha.
Ráfagas de viento de hasta 96 km/h y granizo de tamaño considerable se prevén en áreas cercanas a Amarillo el martes 31 de marzo

La incertidumbre meteorológica obliga a la población y a las autoridades locales a mantenerse en constante vigilancia y preparados para una variedad de escenarios. La sensibilidad del pronóstico a pequeñas modificaciones en la dinámica atmosférica hace que la alerta permanezca activa, aunque la probabilidad de que se produzcan tormentas severas sea limitada. Los residentes deben prestar atención a los comunicados oficiales, ya que los detalles pueden variar conforme se acerque el momento crítico.

En cuanto a las zonas y ciudades que podrían verse más impactadas, el informe menciona de forma específica a localidades cercanas a Amarillo, como Clarendon, Wheeler, Wellington, Canadian y Follet. Además, parte del Panhandle de Oklahoma está incluida en la advertencia. Estas áreas, tradicionalmente expuestas a cambios bruscos en el clima debido a su ubicación geográfica, deben prepararse para enfrentar posibles emergencias vinculadas a tormentas severas, especialmente durante la tarde y noche del martes.

Sobre la probabilidad y severidad de los eventos climáticos, la oficina de Amarillo ha señalado que la posibilidad de que se presenten tormentas severas en la región es “muy baja”, situándose únicamente entre el 10% y el 30%. A pesar de este margen reducido, la naturaleza impredecible del clima obliga a no descartar la aparición de fenómenos intensos, ya que algunas tormentas aisladas podrían intensificarse y superar los parámetros habituales de la temporada.

Galeria inundaciones en texas
La posible formación de tornados en Texas mantiene en vigilancia a las autoridades pese a la baja probabilidad estimada (AFP)

El martes por la noche es el periodo en el que se espera que el nuevo sistema y el frente frío se desplacen por el Panhandle de Texas y Oklahoma, incrementando la humedad en la atmósfera y con ello la posibilidad de precipitaciones. Se estima que hay entre un 10% y un 15% de probabilidades de que la cantidad de lluvia supere los 6,35 milímetros en algunas zonas, principalmente entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. Esto puede suponer un alivio temporal frente a la sequía, aunque también aumenta el riesgo de tormentas eléctricas y granizadas.

En el contexto actual, la región ya enfrenta una combinación de vientos fuertes, riesgo de incendios y sequía. De acuerdo con la información difundida esta semana por la oficina de Amarillo a través de la red social X, se están registrando “condiciones de calor y sequedad sin precedentes”, lo cual complica aún más la situación. Los vientos intensos no solo favorecen la dispersión de incendios, sino que también potencian los efectos de las tormentas, incrementando la peligrosidad para las comunidades afectadas.

La llegada de un nuevo sistema acompañado de un frente frío para la noche del martes podría modificar de forma sustancial el escenario meteorológico. El incremento de humedad asociado a este fenómeno elevará las probabilidades de lluvias más intensas y prolongadas, especialmente en el Panhandle. La mayor parte de la precipitación se espera entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, cuando la interacción entre el aire frío y la masa cálida y húmeda podría dar lugar a episodios de tormentas severas en puntos concretos de Texas y Oklahoma.

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