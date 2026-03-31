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Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea conmemoraron en Ucrania el cuarto aniversario de Bucha

Las autoridades arribaron en un momento marcado por la falta de consenso sobre el apoyo económico y la creación de una corte internacional, mientras Europa intenta mantener la atención internacional en la invasión rusa

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Altos diplomáticos de la UE conmemoran la masacre de Bucha

La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, y varios ministros de Asuntos Exteriores de la UE llegaron a Kiev el martes para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre de Bucha y expresar su apoyo a Ucrania, en medio de tensiones dentro del bloque sobre la ayuda de la UE.

Ucrania conmemora esta semana el cuarto aniversario de la liberación de Bucha, a unos 25 km (15 millas) de la capital ucraniana, que sacó a la luz las atrocidades cometidas en la ciudad donde las tropas rusas mataron a más de 400 personas.

“Cada visita es un poderoso recordatorio del coraje y la resiliencia de Ucrania. Europa está a tu lado. Seguiremos proporcionando apoyo militar, financiero, energético y humanitario”, dijo Kallas en X.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Nadezhda Neynsky, asisten a una ceremonia de conmemoración en el monumento a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, con motivo del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Nadezhda Neynsky, asisten a una ceremonia de conmemoración en el monumento a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, con motivo del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS

“Bucha se ha convertido en un símbolo de la crueldad de la guerra de Rusia. De los civiles asesinados, muchos de ellos a quemarropa. Algunos con las manos atadas a la espalda. Cuatro años después de estos asesinatos en masa, recordamos a las víctimas”, expresó.

Los cuerpos de cientos de civiles que habían sido ejecutados sumariamente fueron hallados en las calles de Bucha y zonas vecinas después de que las fuerzas rusas abandonaran los suburbios de Kiev en las primeras fases de la invasión.

Antes de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, dijo que ocho países confirmaron su disposición para unirse al acuerdo parcial ampliado para el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, un tribunal penal internacional europeo planificado y ad hoc. Dijo que esperaba que ese número creciera.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, y ministros de Asuntos Exteriores de países de la UE, entre ellos Johann Wadephul de Alemania, Antonio Tajani de Italia y Jean-Noël Barrotattend de Francia, posan para una fotografía durante su visita al monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, con motivo del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, y ministros de Asuntos Exteriores de países de la UE, entre ellos Johann Wadephul de Alemania, Antonio Tajani de Italia y Jean-Noël Barrotattend de Francia, posan para una fotografía durante su visita al monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, con motivo del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS.

“La magnitud de las atrocidades rusas durante su agresión no se ha visto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo antes de las reuniones. “Las cenizas de Bucha exigen que se restaure la justicia”.

En la iglesia de San Andrés en Bucha, el ministro de Exteriores polaco Radek Sikorski se mostró sombrío después de ver decenas de fotografías explícitas y una exhibición de video de las masacres con sus homólogos de la UE.

“Cualquiera que afirme que (el presidente ruso) Vladímir Putin no es un criminal de guerra debería venir y verlo por sí mismo”, dijo Sikorski a The Associated Press.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Nadezhda Neynsky, depositan velas en el monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, durante la conmemoración del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y la ministra de Asuntos Exteriores de Bulgaria, Nadezhda Neynsky, depositan velas en el monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, durante la conmemoración del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS

Moscú ha declarado que se negará a reconocer el tribunal especial y considerará cualquier país que se una a él como un acto hostil.

La visita se produce en medio de esfuerzos diplomáticos estancados para poner fin a la guerra de cuatro años, y un préstamo de la UE de 90.000 millones de euros (100.000 millones de dólares) para Ucrania sigue bloqueado por la oposición de la Hungría, miembro de la UE.

La falta de financiación de la Unión Europea ha tensado las finanzas de Kiev.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, visitan el monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, con motivo del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, durante el ataque ruso contra Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS
El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, visitan el monumento conmemorativo a las víctimas de los ataques y ejecuciones perpetrados por las tropas rusas, con motivo del cuarto aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, Ucrania, durante el ataque ruso contra Ucrania, el 31 de marzo de 2026. Eduard Kryzhanivskyi/Servicio de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS

La guerra con Irán es actualmente una prioridad principal para Estados Unidos y corre el riesgo de desviar recursos que Kiev necesita, como sistemas de defensa antiaérea, al tiempo que proporciona a Rusia ganancias inesperadas gracias a los altos precios de la energía.

“No podemos permitir que (la guerra en Ucrania) se salga de la agenda”, señaló Kallas. “Somos nosotros quienes tenemos que mantener esto porque nadie más lo hace”.

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra no avanzan, y no está claro cuándo podrían reanudarse después de quedar congeladas mientras se desarrolla el conflicto en Oriente Medio.

Familiares de los asesinados en Bucha.
Familiares de los asesinados en Bucha.

“Las conversaciones están estancadas”, indicó Kallas.

(con información de Reuters, AP, EFE y AFP)

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