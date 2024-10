El siglo de Jimmy Carter: 100 años de cambios para un presidente, Estados Unidos y el mundo

El estudiante universitario Chuck McManis observa el discurso sobre energía del presidente Jimmy Carter, transmitido por televisión a nivel nacional, desde una estación de servicio en Los Ángeles, mientras un empleado de la gasolinera llena el tanque del auto de un cliente, el 15 de julio de 1979. (Foto AP/Mao, Archivo)

Jimmy Carter, el más longevo de los 45 hombres que han servido como presidente de Estados Unidos, alcanzó el centenario.

El 39º presidente, que permanece bajo cuidados paliativos en su hogar, cumple 100 años este martes 1 de octubre, celebrándolo en la misma ciudad del sur de Georgia donde nació en 1924.

Los auges se dan en casi todas partes, pero no en las llanuras

Carter ha visto cómo la población de Estados Unidos casi se triplicaba. El país tiene unos 330 millones de habitantes; en 1924 había unos 114 millones y en 1977, cuando Carter asumió el cargo, había 220 millones. La población mundial se ha más que cuadruplicado, pasando de 1.900 millones a más de 8.100 millones. Cuando Carter asumió la presidencia, ya se había más que duplicado hasta alcanzar los 4.360 millones.

Ese auge no ha llegado a Plains, donde Carter ha vivido más de 80 de sus 100 años. Su esposa Rosalynn, que murió en 2023 a los 96 años, también nació en Plains.

El expresidente estadounidense Jimmy Carter se marcha después del funeral de la exprimera dama estadounidense Rosalynn Carter en la Iglesia Bautista Maranatha, en Plains, Georgia, EE. UU., el 29 de noviembre de 2023. Alex Brandon/Pool vía REUTERS/File Photo

Su ciudad comprendía menos de 500 habitantes en la década de 1920 y hoy tiene alrededor de 700; gran parte de la economía local gira en torno a sus residentes más famosos.

Cuando nació James Earl Carter Jr., la esperanza de vida de los varones estadounidenses era de 58 años. Ahora es de 75.

Mapas de televisión, radio y presidencia

La NBC estrenó por primera vez un mapa electoral rojo y azul en las elecciones de 1976 entre el entonces presidente Gerald Ford, un republicano, y Carter, el contrincante demócrata. Pero John Chancellor, de la NBC, hizo que los estados de Carter fueran rojos y los de Ford azules. Algunas otras versiones anteriores de mapas electorales en color usaban amarillo y azul porque el rojo estaba asociado con el comunismo soviético y chino.

No fue hasta la década de 1990 que las cadenas decidieron utilizar el azul para los estados ganados por los demócratas y el rojo para los estados ganados por el Partido Republicano. Los términos “estado rojo” y “estado azul” no se convirtieron en parte permanente del léxico político estadounidense hasta después de las disputadas elecciones de 2000 entre Al Gore y George W. Bush.

El presidente Gerald Ford y el gobernador Jimmy Carter en televisión durante el primer debate presidencial de las elecciones presidenciales estadounidenses de 1976 en Filadelfia, Pensilvania. Biblioteca del Congreso/Thomas J. O'Halloran/Foto de archivo

Carter tenía 14 años cuando Franklin D. Roosevelt hizo su primera aparición presidencial en televisión. Warren Harding se convirtió en el primer presidente de radio dos años antes del nacimiento de Carter.

Atención compradores

En 1924 no existía Amazon Prime, pero se podía pedir una casa para construir por catálogo. El modelo de tres habitaciones de Sears Roebuck Gladstone costaba 2.025 dólares, un poco menos que el ingreso anual promedio de un trabajador.

Walmart no existía, pero las tiendas locales de artículos generales cumplían la misma función. Los precios eran aproximados: una barra de pan, 9 centavos; un galón de leche, 54 centavos; un galón de gasolina, 11 centavos.

La inflación contribuyó a expulsar a Carter de su cargo, como ha afectado al presidente Joe Biden. El galón promedio en 1980, el último año completo de Carter en el cargo, costaba aproximadamente 3,25 dólares cuando se ajustaba a la inflación. Eso es solo 3 centavos más que el promedio nacional actual de AAA.

El expresidente Jimmy Carter saca billetes de su bolsillo antes de pronunciar un discurso durante una ceremonia en conmemoración del 50 aniversario de la Marcha sobre Washington en el Monumento a Lincoln, en Washington, el 28 de agosto de 2013. (Foto AP/Evan Vucci, Archivo)

De las sufragistas a Kamala Harris

La 19.ª Enmienda, que extendió el derecho al voto a las mujeres, casi exclusivamente a las mujeres blancas en ese momento, fue ratificada en 1920, cuatro años antes del nacimiento de Carter. La Ley de Derecho al Voto, que amplió el derecho al voto a los estadounidenses negros, se aprobó en 1965, cuando Carter preparaba su primera candidatura a gobernador de Georgia.

Ahora, Carter está listo para emitir su voto por correo para elegir a la vicepresidenta Kamala Harris. Se convertiría en la primera mujer, la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en llegar a la Oficina Oval. Su nieto Jason Carter dijo que el expresidente se mantiene firme en parte porque está emocionado por la oportunidad de ver a Harris hacer historia.

Inmigración, aislacionismo y el lema “Estados Unidos primero”

A pesar de todos los cambios en la política estadounidense, algunas cosas siguen igual. O al menos vuelven a ser como antes.

Carter nació en una era de aislacionismo, proteccionismo y nacionalismo cristiano blanco, todos elementos de la derecha en la actual era de Donald Trump. En 2024, Trump promete el mayor esfuerzo de deportación en la historia de Estados Unidos, al tiempo que endurece la inmigración legal. Ha dicho que los inmigrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”.

El gobernador de Georgia, Jimmy Carter, a la derecha, y el gobernador de Delaware, Sherman Tribbitt, saludan a Hank Aaron, de los Bravos de Atlanta, a la izquierda, después de un partido cancelado por lluvia con los Dodgers de Los Ángeles en Atlanta, Georgia, el 27 de septiembre de 1973. (Foto AP, Archivo)

Cinco meses antes de que naciera Carter, el presidente Calvin Coolidge firmó la Ley de Inmigración de 1924. La ley creó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y restringió drásticamente la inmigración, limitando la admisión principalmente a los inmigrantes de Europa occidental. Se prohibió por completo la entrada a los asiáticos. El Congreso describió claramente su propósito: “preservar el ideal de homogeneidad de Estados Unidos”. El Ku Klux Klan siguió en 1925 y 1926 con marchas sobre Washington para promover la supremacía blanca.

Trump también ha pedido aranceles radicales a las importaciones extranjeras, parte de su agenda de “Estados Unidos primero”. En 1922, el Congreso promulgó aranceles destinados a ayudar a los fabricantes estadounidenses. Después de las pérdidas del mercado de valores en 1929, los legisladores agregaron los aranceles Smoot-Hawley de 1930, aparentemente para ayudar a los agricultores estadounidenses. La Gran Depresión siguió de todos modos. En la década de 1930, cuando Carter tomó conciencia política, la derecha política que se opuso a FDR estaba impulsada en parte por un movimiento que se oponía al compromiso internacional. El lema de esos conservadores: “Estados Unidos primero”.

El pasatiempo de Estados Unidos y Carter

Carter es el fanático más famoso de los Bravos de Atlanta. Jason Carter dice que el expresidente todavía disfruta viendo a su equipo de béisbol favorito.

En la década de 1990, cuando los Bravos eran los protagonistas anuales de los playoffs de octubre, Jimmy y Rosalynn Carter eran vistos a menudo en el palco de los propietarios con el magnate de los medios Ted Turner y Jane Fonda, la entonces esposa de Turner. Los Bravos se mudaron a Atlanta desde Milwaukee entre la fallida candidatura de Carter a gobernador en 1966 y su victoria cuatro años después. El entonces gobernador Carter estaba sentado en la primera fila del estadio Fulton-County de Atlanta el 9 de abril de 1974, cuando Henry Aaron conectó su jonrón 715 para romper el récord de carrera de Babe Ruth.

El expresidente Jimmy Carter, a la derecha, y el dueño del equipo de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, a la izquierda, observan el comienzo del sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Atlanta, el 14 de octubre de 1998. (Foto AP/Pat Sullivan, Archivo)

Cuando nació Carter, los Bravos todavía estaban en Boston, su ciudad de origen. Ruth acababa de completar su quinta temporada con los Yankees de Nueva York. Había conectado 284 jonrones hasta ese momento (aún le faltaban 430 para alcanzar el total de su carrera) y el estadio original de los Yankees, “la casa que construyó Ruth”, llevaba menos de 18 meses abierto.

Alcohol, Billy y cerveza Billy

La prohibición había estado en vigor durante cuatro años cuando nació Carter y no se levantaría hasta que cumplió 9 años. Los Carter nunca fueron grandes bebedores. Servían sólo vino en las cenas de Estado y otras funciones de la Casa Blanca, aunque es un error común creer que lo hacían por sus costumbres bautistas. Se debía más bien a que Carter siempre había sido frugal: no quería que los contribuyentes o la cuenta de la residencia (su dinero personal y el de Rosalynn) se usaran para comprar licores más caros.

El hermano menor de Carter, Billy, que era dueño de una gasolinera en Plains y murió en 1988, tenía gustos diferentes. Comercializó su propia marca, Billy Beer, una vez que Carter se convirtió en presidente. Fuentes de noticias informaron que Billy Carter obtuvo una tarifa de licencia anual de 50.000 dólares de una cervecera. Eso equivale a unos 215.000 dólares en la actualidad. El salario anual del presidente en ese momento era de 200.000 dólares; ahora es de 400.000 dólares.

La deuda: Más frugalidad de Carter

El reloj de la deuda de Times Square no apareció hasta que Carter tenía más de 60 años y ya no estaba en la Casa Blanca. Pero para cualquiera que cuente la deuda de 35 billones de dólares, Carter no merece mucha mención. El hombre que lavaba bolsas Ziploc para reutilizarlas agregó menos de 300 mil millones de dólares a la deuda nacional, que estaba por debajo del billón de dólares cuando dejó el cargo.

Los expresidentes George Bush, a la izquierda, y Jimmy Carter, a la derecha, acompañan al presidente Clinton durante un acto inaugural de la cumbre de voluntarios del presidente en el estadio Marcus Foster de Filadelfia, Pensilvania, el 27 de abril de 1997. (Foto AP/Greg Gibson, archivo)

Otros presidentes

Carter ha vivido el 40% de la historia de Estados Unidos desde la Declaración de Independencia en 1776 y más de un tercio de todas las administraciones estadounidenses desde que George Washington asumió el cargo en 1789 (nueve antes de que Carter fuera presidente, la suya propia y siete desde entonces).

Cuando Carter asumió el cargo, sólo dos presidentes, John Adams y Herbert Hoover, habían vivido hasta los 90 años. Desde entonces, Ford, Ronald Reagan, Carter y George H. W. Bush alcanzaron al menos los 93.

(con información de AP)