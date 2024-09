Expertos proponen restringir de edad para el consumo de bebidas no alcohólicas para evitar hábitos poco saludables

Investigadores proponen restricciones de edad para la venta de bebidas no alcohólicas a niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos investigadores que estudian el comportamiento en el consumo de alcohol han propuesto que los estados deberían imponer restricciones de edad para la venta de bebidas no alcohólicas a niños y adolescentes. Según estos expertos, bebidas como cerveza y cocteles sin alcohol, aunque contienen menos del 0,5% de alcohol por volumen, podrían alentar hábitos poco saludables entre los menores.

El mercado de bebidas no alcohólicas ha crecido significativamente, impulsado principalmente por adultos jóvenes interesados en reducir su consumo de alcohol. Estas bebidas, que deben contener menos del 0,5% de alcohol por volumen para ser consideradas “sin alcohol”, incluyen versiones de cervezas populares como Budweiser Zero y Corona, presentadas en envases similares a sus contrapartes alcohólicas.

La Dra. Molly Bowdring, instructora del Centro de Investigación de Prevención de Stanford, señala que estas bebidas pueden ofrecer un punto de entrada a la cultura de consumo de alcohol para las personas jóvenes. “Es poco probable que produzcan intoxicación, pero contienen muchas de las mismas señales que el alcohol: sabor, aspecto, olor, experiencia al beber y, a veces, incluso la misma marca que las bebidas alcohólicas”, dijo Bowdring, quien recientemente publicó un comentario sobre el tema en la revista JAMA Pediatrics.

Esta preocupación no es única de Bowdring. Existe una creciente cantidad de investigaciones que sugieren que el consumo de bebidas no alcohólicas puede incitar a los niños a probar bebidas alcohólicas de manera prematura. Recientes estudios realizados en Japón, Taiwán y Australia refuerzan esta teoría. En Japón, donde la edad legal para consumir alcohol es de 20 años, encuestas revelaron que entre el 20% y 30% de los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria reportaron consumir bebidas no alcohólicas. Además, los estudiantes de primaria que afirmaron consumir estas bebidas mostraron mayor interés en beber alcohol en comparación con aquellos que no las consumían.

En Taiwán, cuya edad legal para consumir alcohol es de 18 años, se encontró que los estudiantes de secundaria que bebían bebidas no alcohólicas tenían una mayor propensión a expresar su intención de beber alcohol. De manera similar, en Australia, donde la edad legal es de 18 años, más de un tercio de los adolescentes encuestados había probado bebidas sin alcohol, y más de uno de cada cinco las consumía al menos una vez al mes. Aquellos adolescentes que declararon haber consumido bebidas sin alcohol tenían “2,5 veces más probabilidades de haber consumido alcohol en los últimos 30 días comparados con los que no habían probado ninguna bebida sin alcohol”.

El Dr. Leon Booth, investigador de políticas en el Instituto George para la Salud Global en Nueva Gales del Sur, Australia, expresó que los adolescentes consumen estas bebidas por diversas razones, incluyendo la simple curiosidad y el deseo de encajar con amigos mayores que beben alcohol. Booth explica que algunos adolescentes desarrollan un gusto por la cerveza al consumir sus versiones sin alcohol, lo que podría aclimatar a los jóvenes al sabor de la cerveza alcohólica.

El Distilled Spirits Council, un grupo que representa a los fabricantes de bebidas alcohólicas, también subraya que las bebidas no alcohólicas diseñadas para parecerse a las reales no deberían ser consumidas por menores. Lisa Dawkins, portavoz del consejo, aseguró que muchos productores de alcohol han asumido el compromiso de incluir voluntariamente restricciones de edad en las extensiones sin alcohol de las marcas de alcohol, de acuerdo con información de CNN.

Budweiser, a través de un comunicado oficial, manifestó su compromiso con el consumo responsable de alcohol, asegurando que todas sus bebidas, incluidas las sin alcohol, están destinadas a adultos mayores de 21 años y se comercializan en estricto cumplimiento con el Código de Publicidad y Marketing del Beer Institute.

Bowdring apunta que en Estados Unidos hay una escasez de estudios sobre la frecuencia con la que los niños pueden consumir estas bebidas. En una investigación que actualmente lleva a cabo, contactó a funcionarios de los 50 estados y el Distrito de Columbia para indagar sobre la regulación de las bebidas no alcohólicas. Encontró que la mayoría de los estados no regulan su venta. Doce estados limitan la venta de estas bebidas a menores hasta cierto punto, pero estas regulaciones parecen ser más accidentales que intencionales.

Por ejemplo, Georgia e Idaho prohíben la venta de bebidas sin alcohol a menores de edad porque regulan las bebidas basadas en cómo se elaboran, no en la cantidad de alcohol que contienen. Florida y Kansas adoptan una definición más estricta, considerando que cualquier bebida con una cantidad medible de alcohol es alcohólica, por lo que los menores en estos estados pueden comprar bebidas sin alcohol, pero no las que tienen niveles bajos de alcohol.

Bowdring concluye que, “dada la posible asociación de estas bebidas con el consumo de alcohol, los estados deberían considerar intervenciones para limitar su venta a menores”, según CNN.