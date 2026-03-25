EEUU acelerará la producción de misiles de alta precisión para que sus soldados “superen a cualquier adversario”

EEUU acelerará la producción de misiles de precisión para que sus soldados “superen a cualquier adversario”

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DoW) anunció este miércoles un acuerdo con Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), con el objetivo de adaptar los ritmos industriales a tiempos de guerra y asegurar que los combatientes estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”. El acuerdo responde al mandato del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de reforzar la base industrial de defensa y avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, una iniciativa destinada a aumentar la capacidad de respuesta militar del país, según informó el DoW.

“Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia”, declaró Michael Duffey, Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento. Duffey añadió que “al empoderar a la industria para que invierta en la producción”, se está generando “una ventaja decisiva y duradera” para los combatientes estadounidenses.

Dentro del marco del acuerdo, Lockheed Martin invertirá en herramientas avanzadas, modernización de instalaciones y equipos de prueba, lo que permitirá reducir los plazos de producción. El Departamento de Guerra indicó que esta medida garantiza la entrega de misiles a las fuerzas armadas “con mayor rapidez y eficiencia que nunca”. Además, el acuerdo abre la posibilidad de negociar un contrato plurianual de hasta siete años, sujeto a la autorización del Congreso, según detalló el DoW.

La inversión de Lockheed Martin en herramientas avanzadas y modernización de instalaciones reducirá los plazos de producción de los misiles PrSM (REUTERS/ARCHIVO)

El Departamento subrayó que la colaboración con líderes de la industria fortalecerá el Arsenal de la Libertad y la base industrial, manteniéndolas “sólidas, receptivas y capaces de ofrecer la velocidad, la escala y la resiliencia necesarias para disuadir la agresión” y asegurar la preparación de Estados Unidos y sus aliados ante cualquier conflicto.

Esta iniciativa se integra en la Estrategia de Transformación de Adquisiciones del DoW y en los trabajos del Consejo de Aceleración de Municiones, en coordinación con el Ejército y otros organismos, incluida la Unidad de Defensa Económica. El acuerdo se produce en un contexto de intensificación del desarrollo y uso de misiles de precisión por parte de Washington.

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación de Adquisiciones y del Consejo de Aceleración de Municiones del Departamento de Guerra (REUTERS/ARCHIVO)

A principios de marzo, las Fuerzas Armadas estadounidenses emplearon por primera vez los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM) de largo alcance en la guerra contra Irán, según reveló el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El organismo militar, con sede en Florida, calificó este debut como “histórico”, ocurrido durante la Operación “Furia épica”. En esa ocasión, los PrSM proporcionaron “una capacidad inigualable de impacto profundo”, según una publicación de CENTCOM en redes sociales, que incluyó un video de los ataques.

El almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, expresó: "No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo“. El Ejército estadounidense había presentado en abril de 2025 las primeras pruebas de esta nueva generación de misiles, diseñados para reemplazar al Sistema Táctico de Misiles del Ejército (ATACMS) y ofrecer un mayor alcance y letalidad.

El debut en combate de los PrSM marca un avance significativo en la capacidad ofensiva de Estados Unidos, al permitir atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos a larga distancia, cumpliendo así con los objetivos de la Estrategia de Transformación de Adquisiciones impulsada por el Departamento de Guerra.