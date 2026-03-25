Estados Unidos

EEUU acelerará la producción de misiles de alta precisión para que sus soldados “superen a cualquier adversario”

El Departamento de Guerra firmó un convenio para modernizar procesos y reducir tiempos de fabricación del “Arsenal de la libertad”, buscando reforzar la capacidad de respuesta y fortalecer alianzas estratégicas

Guardar
EEUU acelerará la producción de
EEUU acelerará la producción de misiles de precisión para que sus soldados “superen a cualquier adversario”

El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DoW) anunció este miércoles un acuerdo con Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), con el objetivo de adaptar los ritmos industriales a tiempos de guerra y asegurar que los combatientes estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”. El acuerdo responde al mandato del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de reforzar la base industrial de defensa y avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, una iniciativa destinada a aumentar la capacidad de respuesta militar del país, según informó el DoW.

“Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia”, declaró Michael Duffey, Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento. Duffey añadió que “al empoderar a la industria para que invierta en la producción”, se está generando “una ventaja decisiva y duradera” para los combatientes estadounidenses.

Dentro del marco del acuerdo, Lockheed Martin invertirá en herramientas avanzadas, modernización de instalaciones y equipos de prueba, lo que permitirá reducir los plazos de producción. El Departamento de Guerra indicó que esta medida garantiza la entrega de misiles a las fuerzas armadas “con mayor rapidez y eficiencia que nunca”. Además, el acuerdo abre la posibilidad de negociar un contrato plurianual de hasta siete años, sujeto a la autorización del Congreso, según detalló el DoW.

La inversión de Lockheed Martin
La inversión de Lockheed Martin en herramientas avanzadas y modernización de instalaciones reducirá los plazos de producción de los misiles PrSM (REUTERS/ARCHIVO)

El Departamento subrayó que la colaboración con líderes de la industria fortalecerá el Arsenal de la Libertad y la base industrial, manteniéndolas “sólidas, receptivas y capaces de ofrecer la velocidad, la escala y la resiliencia necesarias para disuadir la agresión” y asegurar la preparación de Estados Unidos y sus aliados ante cualquier conflicto.

Esta iniciativa se integra en la Estrategia de Transformación de Adquisiciones del DoW y en los trabajos del Consejo de Aceleración de Municiones, en coordinación con el Ejército y otros organismos, incluida la Unidad de Defensa Económica. El acuerdo se produce en un contexto de intensificación del desarrollo y uso de misiles de precisión por parte de Washington.

La iniciativa forma parte de
La iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación de Adquisiciones y del Consejo de Aceleración de Municiones del Departamento de Guerra (REUTERS/ARCHIVO)

A principios de marzo, las Fuerzas Armadas estadounidenses emplearon por primera vez los nuevos misiles de ataque de precisión (PrSM) de largo alcance en la guerra contra Irán, según reveló el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El organismo militar, con sede en Florida, calificó este debut como “histórico”, ocurrido durante la Operación “Furia épica”. En esa ocasión, los PrSM proporcionaron “una capacidad inigualable de impacto profundo”, según una publicación de CENTCOM en redes sociales, que incluyó un video de los ataques.

El almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, expresó: "No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo“. El Ejército estadounidense había presentado en abril de 2025 las primeras pruebas de esta nueva generación de misiles, diseñados para reemplazar al Sistema Táctico de Misiles del Ejército (ATACMS) y ofrecer un mayor alcance y letalidad.

El debut en combate de los PrSM marca un avance significativo en la capacidad ofensiva de Estados Unidos, al permitir atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos a larga distancia, cumpliendo así con los objetivos de la Estrategia de Transformación de Adquisiciones impulsada por el Departamento de Guerra.

Temas Relacionados

Departamento de Guerra de Estados UnidosLockheed MartinMisiles de PrecisiónIndustria de DefensaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Viajeros en Estados Unidos: cómo evitar cargos en vuelos atrasados

La nueva respuesta de las principales compañías permite a los pasajeros cancelar o reprogramar su viaje al enfrentar largas filas

Viajeros en Estados Unidos: cómo

El Servicio Meteorológico Nacional advierte riesgo inusual de incendios por temperaturas extremas en el centro y sur de Estados Unidos

Las alertas emitidas por el organismo incluyen a cinco estados, donde el calor, la baja humedad y los fuertes vientos incrementan la probabilidad de propagación de fuegos forestales en áreas urbanas y rurales

El Servicio Meteorológico Nacional advierte

La saturación en aeropuertos de Estados Unidos incrementa la demanda de Clear

El colapso en los controles de seguridad ha motivado a decenas de miles de pasajeros a buscar opciones rápidas de verificación, mientras la plataforma biométrica registra cifras récord de descargas y crece su uso ante las demoras prolongadas

La saturación en aeropuertos de

La economía actual impulsa el crecimiento de tiendas de bajo costo en California

Tanto la inflación como pertenencia de los consumidores a segmentos sensibles al precio promueven el ascenso de compañías como TJX y Ross, que fortalecen su presencia mientras otros actores luchan por sobrevivir al cambio de hábitos

La economía actual impulsa el

Una lenta normalidad vuelve a los controles en aeropuertos de Estados Unidos

Las demoras comenzaron a disminuir gracias a la restitución de fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional, medida que facilita la reincorporación del personal de la TSA

Una lenta normalidad vuelve a

TECNO

Estos celulares se quedan sin

Estos celulares se quedan sin WhatsApp desde el 1 de abril de 2026

Descargar Magis TV o XUPER TV en el celular es mala idea: abre la puerta a troyanos y software espías

El celular se calienta al cargar: consejos para evitar que la batería se dañe

Atención fans del anime: Crunchyroll admite que se filtró información de sus usuarios

Cómo se verían Las guerreras K-pop si fueran personajes de Fortnite, según la IA

ENTRETENIMIENTO

La transformación de Luke Evans

La transformación de Luke Evans para el musical “The Rocky Horror Show” en Broadway

“NCIS” sorprende en su episodio 500 con la muerte de un personaje clave tras 18 años

“Dutton Ranch” reveló su teaser oficial: ¿de qué trata la nueva serie del universo “Yellowstone”?

El desafío después de la estatuilla: qué ocurrió con las actrices jóvenes que ganaron un Oscar al inicio de su carrera

“NCIS” llega a los 500 episodios: el fenómeno televisivo que desafía el paso del tiempo y se niega a terminar

MUNDO

Una ex enfermera oncológica fue

Una ex enfermera oncológica fue investida como la primera arzobispa de Canterbury

Israel detuvo a un comandante de la organización terrorista “Las Compañías Libanesas”

Crisis en Medio Oriente: Irán elevó sus exigencias y complica las negociaciones con Estados Unidos

Irán analiza el plan de 15 puntos de Trump y presentará sus propias condiciones para un cese del fuego en Medio Oriente

El auge del Museo de Historia Natural de Londres: acceso gratuito, noches temáticas y la revolución del Urban Nature Project