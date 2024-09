Por qué el golf, un habitual pasatiempo presidencial, es un “dolor de cabeza” para el Servicio Secreto

Trump experimentó un incidente alarmante mientras jugaba golf en Florida. (REUTERS)

La práctica del golf por los presidentes de los Estados Unidos ha sido motivo de alerta para el Servicio Secreto desde hace décadas. Aunque este deporte ofrece un momento de esparcimiento para los mandatarios, representa un dolor de cabeza en términos de seguridad. Según CBS News, ya en la administración de Theodore Roosevelt, este gobernante advertía a su sucesor, William Howard Taft, sobre los riesgos de ser fotografiado practicando ciertos deportes.

“He recibido cientos de cartas protestando”, escribió Roosevelt a Taft, agregando: “Las fotografías mías a caballo, sí. Tenis, no. Y el golf es fatal”.

Recientemente, el ex presidente Donald Trump sufrió un incidente alarmante mientras jugaba al golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach. Un agente del Servicio Secreto divisó el cañón de un rifle a través de una cerca de alambre de púas cerca del green del sexto hoyo. El atacante fue detenido y el FBI sigue investigando lo que parece ser un intento de atentado contra el candidato republicano, el segundo en dos meses.

Ronald Rowe, director interino del Servicio Secreto, explicó a los medios que el ex gobernante hacía un “movimiento no programado”, lo que complica las tareas de seguridad. Rowe comentó a CBS News: “El presidente realmente no estaba supuesto a ir allí. No estaba en su agenda oficial”.

Este tipo de movimientos, conocidos en el argot de seguridad como “off the record”, dificultan la labor de protección porque los agentes tienen menos tiempo para prepararse, similar a las visitas no anunciadas de Joe Biden para comprar helado o las visitas de Barack Obama a restaurantes.

La administración de Bill Clinton también enfrentaba desafíos similares. A.T. Smith, ex subdirector del Servicio Secreto, recordó: “Llevábamos un atuendo para correr, otro para ir a la iglesia y un tercero para jugar golf”. Estas salidas imprevistas hacen que los agentes tengan que adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias.

El golf presidencial representa una grieta en la protección habitual. El caso más notable ocurrió en 1983, cuando un hombre armado irrumpió en una cancha de golf y tomó rehenes, incluyendo a dos asistentes de Ronald Reagan, quien fue evacuado apresuradamente. Charles Harris, el atacante, cumplió cinco años de prisión, pero afortunadamente nadie resultó herido.

Dwight D. Eisenhower instaló un green de práctica en la Casa Blanca en 1954, y Bill Clinton lo movió al sur del jardín de las rosas, eliminando un búnker de arena por miedo a que dañara una ventana del ala oeste, según Golf.com. Esta tradición de golf presidencial ha continuado con Trump, quien ha jugado en su club de West Palm Beach más de 89 veces durante su presidencia, según Mark Knoller de CBS News.

Actualmente, el Servicio Secreto está revisando protocolos de seguridad en campos de golf. (REUTERS/Joshua Roberts)

El terreno de un campo de golf brinda muchas oportunidades de ocultación tanto para los presidentes como para posibles atacantes. Mike Matranga, ex agente del Servicio Secreto, destacó la necesidad de estar un paso adelante: “El detalle necesita mantenerse un elemento de terreno por delante y otro por detrás para crear ese perímetro de protección”.

El más reciente incidente en Florida subraya la necesidad crítica de incrementar las medidas de seguridad. Matranga mencionó a CBS News la importancia de tener refuerzos: “El Servicio Secreto debería haber tenido un equipo táctico adicional en esa línea de árboles con un perro rastreando el área”. Según la evidencia del FBI, el sospechoso Ryan Routh permaneció camuflado durante casi doce horas antes de ser detenido. Routh ahora enfrenta dos cargos por armas de fuego.

El Servicio Secreto, tras este episodio, está reevaluando sus protocolos de seguridad en los campos deportivos. La recomendación tras consultarlo con el propio Trump fue clara: necesita más medidas de protección si desea continuar practicando golf en público, según comentó una fuente de la campaña de Trump a CBS News.