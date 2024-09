Los funcionarios electorales de EEUU advierten sobre problemas en el servicio postal y su impacto en las elecciones presidenciales

Funcionarios electorales de EE.UU. piden a Louis DeJoy corregir deficiencias en el USPS antes de las elecciones. (AP Foto/Michael Dwyer)

Funcionarios electorales estatales y locales de todo Estados Unidos expresaron el miércoles su preocupación ante los problemas persistentes con el sistema de entregas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), los cuales podrían comprometer el derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales. En una carta dirigida a Louis DeJoy, director general del USPS, exigieron acciones inmediatas para corregir deficiencias que han observado durante el último año, especialmente durante la temporada de primarias recién concluida.

Según la carta, las oficinas electorales locales han recibido boletas electorales con matasellos a tiempo días después de la fecha límite para su conteo, indicando un retraso significativo. Además, señalaron que incluso el correo electoral con la dirección correcta estaba siendo devuelto por no poder ser entregado, un problema que podría enviar automáticamente a los votantes al estado inactivo sin culpa propia, lo que podría ocasionar complicaciones cuando esos ciudadanos acudan a emitir su voto.

Los funcionarios destacaron que los intentos reiterados de contactar al Servicio Postal para resolver estos problemas no tuvieron éxito. La naturaleza generalizada de los inconvenientes no corresponde a “errores aislados ni a problemas con instalaciones específicas; en cambio, demuestra una falta generalizada de comprensión y aplicación de las políticas del USPS entre sus empleados”, comentaron en la misiva, según Associated Press.

La carta fue firmada por dos grupos que representan a los principales administradores electorales de los 50 estados: la Asociación Nacional de Secretarios de Estado y la Asociación Nacional de Directores Electorales Estatales. Le dijeron a DeJoy que “no hemos visto mejoras ni esfuerzos concertados para remediar nuestras preocupaciones”, de acuerdo con US News.

Oficinas locales recibieron boletas electorales con retrasos significativos, afectando el conteo. (EFE/ Octavio Guzmán)

Uno de los temas más críticos mencionados en la carta es el potencial riesgo de limitar la participación de los votantes y la confianza en el proceso electoral si no se toman medidas correctivas inmediatas y tangibles para abordar los problemas actuales del servicio postal.

El Servicio Postal, por su parte, reiteró el miércoles las garantías de DeJoy de que están bien posicionados para entregar rápidamente el correo electoral, a pesar de estar en medio de una modernización de la red que ha causado algunos problemas de entrega. Actualmente, el correo se entrega en un promedio de 2,7 días, según afirmó Adrienne Marshall, directora de Correo Electoral y Servicios Gubernamentales del USPS, en un comunicado, de acuerdo con US News.

Los dos grupos de funcionarios electorales también mencionaron que, en casi todos los estados, los funcionarios locales están recibiendo las boletas con matasellos a tiempo después del día de la elección y fuera del rango de tres a cinco días hábiles que el USPS establece como estándar para el correo de primera clase, según Associated Press.

La carta fue emitida menos de dos semanas después de que DeJoy asegurara en una entrevista que el Servicio Postal estaba listo para manejar una avalancha de votos por correo esperados en las elecciones presidenciales de noviembre. DeJoy afirmó que tanto en 2020 como en 2022, USPS logró entregar un volumen histórico de boletas por correo y que esperaban repetir ese éxito en 2024, según Associated Press.

Problemas generalizados en la entrega postal comprometen la fiabilidad del sistema de votación. (EFE/ Michael Reynolds)

Ese año, en plena pandemia, los funcionarios electorales enviaron poco más de 69 millones de papeletas por correo, un aumento significativo respecto de cuatro años antes. Aunque se anticipa una cifra menor ahora, muchos votantes han adoptado el voto por correo y confían en este método. Tanto demócratas como republicanos han lanzado campañas para fomentar el voto anticipado por correo o en persona, con el objetivo de acumular votos antes del día de las elecciones, el 5 de noviembre, según Associated Press.

La carta fue enviada el mismo día en que las primeras papeletas de votación por correo de las elecciones generales de este año se enviaron a los votantes ausentes de Alabama. Los funcionarios del Servicio Postal informaron que el 98% y 99% de las papeletas fueron devueltas a tiempo en 2020 y 2022, respectivamente, y que se espera un desempeño similar en el ciclo electoral de 2024.

El secretario de Estado de Kansas, Scott Schwab, expresó su preocupación en una carta propia a DeJoy, indicando que casi 1,000 papeletas de las primarias del 6 de agosto en su estado no pudieron ser contadas debido a retrasos o ausencia de matasellos. Schwab y otros funcionarios han promovido el uso de urnas locales para votar por adelantado, sugiriendo que son más seguras que el USPS para la entrega de votos, de acuerdo con Associated Press.

Los funcionarios electorales señalaron que algunos empleados del USPS en Kansas afirmaron que no podían agregar matasellos a las papeletas más tarde, incluso si estaba claro que el Servicio Postal había procesado la papeleta antes de la fecha límite. Esto complica aún más la situación, ya que algunas papeletas llegan a tiempo pero sin matasellos.

La Asociación Nacional de Secretarios de Estado urgió al USPS a mejorar el servicio antes de noviembre. (EFE/ Shawn Thew)

En Kansas, las papeletas con matasellos del día de las elecciones o antes se cuentan si llegan dentro de los tres días siguientes. Este período de gracia fue establecido en 2017 debido a preocupaciones sobre la entrega lenta del correo después de que el USPS cerrara siete centros de procesamiento en el estado, redirigiendo gran parte del correo a centros en Denver, Amarillo y Kansas City.